O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) é um exame criado pelo Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de fornecer certificação de Ensino Fundamental e Médio para pessoas que não conseguiram concluir essas etapas da educação formal na idade escolar adequada.

Nesse sentido, as provas do Encceja avaliam o conhecimento dos jovens e adultos referentes à matriz curricular do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, a depender do nível de certificação buscado pelo estudante.

Portanto, os assuntos cobrados nas provas abarcam os conteúdos das disciplinas estudadas na escola. Com isso, na prova de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, há questões sobre uma língua estrangeira, que pode ser Inglês ou Espanhol. O estudante deve escolher o idioma no momento da inscrição.

Como estudar inglês para o Encceja?

Além de demonstrar os conhecimentos formais sobre a língua materna, o Português, o estudante deverá responder questões sobre uma língua estrangeira. Muitos estudantes escolhem o espanhol por ser muito parecido com o português, já que ambos os idiomas têm origem no Latim.

Outros optam pelo inglês pois é a língua estrangeira mais comum de ser ofertadas nas escolas da educação básica. No entanto, a prova de inglês do Encceja não é tão difícil como pode parecer para pessoas que não dominam o idioma.

Dicas

Não é imprescindível ser fluente em inglês para obter um bom resultado na prova do Encceja. O estudante só precisa direcionar os seus estudos conforme indicado na matriz de referência na prova e com base nas provas do exame aplicadas em edições anteriores.

As questões de inglês das provas do Encceja exigem mais intepretação textual. Os aspectos formais da língua, como conjugação verbal, sintaxe, morfologia e outros não costumam aparecer de forma aprofundada. Geralmente esses tópicos são diluídos nas questões de interpretação textual.

Desse modo, o ideal na preparação para a prova de inglês é ler textos no idioma, tentar compreendê-los em sua totalidade e interpretá-los. Por isso, ter algum conhecimento vocabular é fundamental. Você pode conhecer novas palavras em inglês em jornais, sites e redes sociais em inglês. Há também a possibilidade de usar aplicativos que te ajudam no aprendizado básico do inglês, como o Duolingo e o Lingua Leo, por exemplo.

Outra maneira de estudar o idioma para o Encceja é acessar as provas de anos anteriores e tentar responder as questões das últimas edições do exame. Leia e responda todas as questões por conta própria. Posteriormente confira o gabarito para saber se você respondeu corretamente ou se precisa estudar um pouco mais aquele tópico em questão.

