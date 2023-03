Hoje contaremos para você como fazer adubo caseiro aproveitando restos de alimentos.

Fazer adubo com os restos dos alimentos é uma excelente ideia, pois, além de aproveitar esses compostos, ainda é possível deixar as plantas e hortaliças mais fortes e saudáveis de um jeito caseiro e fácil.

Pensando nisso, nós separamos algumas dicas de como fazer adubo caseiro com restos de alimentos para te passar. Dessa forma, esperamos ajudar você a deixar suas plantinhas lindas e frondosas de uma maneira prática e eficiente, além é claro, de dar um destino proveitoso para os restos de comida.

Por isso, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final, para se surpreender com a facilidade e praticidade de nossas dicas.

Como fazer adubo caseiro com restos de alimentos?

Fazer adubo com restos de alimentos é uma maneira eficiente de aproveitar a comida de uma forma conveniente, tanto para os alimentos, que iriam para o lixo e não serviriam para mais nada, como também para as ervas e hortaliças. Que amam compostos orgânicos e se desenvolvem bem melhor quando são adubadas com compostagem.

Para que você possa fazer adubo caseiro e utilizar os restos de alimentos para isso, nós separamos algumas dicas e um passo a passo bem simples de como fazer compostagem para te passar. Confira:

Junte os restos de alimentos

O primeiro passo para fazer adubo caseiro é juntar os restos de alimentos. Para isso, você precisa de um recipiente com tampa que comporte todos os resíduos de comida.

Todos os alimentos de origem vegetal podem ser utilizados para realizar essa compostagem para obter um ótimo adubo caseiro para as plantas.

Por este motivo, vale a pena juntar as cascas de frutas e legumes, restos de verduras, grãos e temperos, até juntar um tanto razoável de comida para realizar a compostagem.

A quantidade fica a critério de quem irá fabricar o adubo, por isso, o tempo de acúmulo de resíduos varia bastante conforme as necessidades dos fabricantes.

Triture muito bem os restos de alimentos

Depois que você já estiver juntado a quantidade necessária de restos de alimentos, é hora de triturar tudo.

Para esse propósito, é recomendado utilizar um processador ou um liquidificador, e triturar em poucas quantidades, para ficarem fragmentados em partículas bem pequenas.

Você também pode triturar antes de colocar no recipiente da coleta. Visto que deste modo, é possível economizar tempo na hora que for iniciar o processo de compostagem.

Coloque em um pote de sorvete furado e com terra

O terceiro passo para fabricar um adubo caseiro com restos de alimentos, é dividir todos os resíduos em partes iguais e colocá-los em potes, que podem ser de sorvete, com furos no fundo.

Para essa finalidade, faça pequenos furos no fundo, e nas tampas dos potes, coloque um pouco de terra, e em seguida, adicione os restos de alimentos.

Pendure esses potes em um local que permita que um recipiente seja colocado sob eles, para coletar o chorume que essa compostagem irá gerar.

Então, é só esperar juntar um pouco desse chorume e despejá-lo diretamente nos vasos ou no solo em que suas plantas estiverem.

Como fazer adubo caseiro sem compostagem?

Mas, se você não estiver a fim de tanto trabalho, também pode usar outros métodos, que se diga de passagem, são igualmente eficazes, para usar os restos de alimentos para fazer adubo caseiro.

Sendo assim, basta que você bata as cascas dos ovos, frutas e vegetais com água no liquidificador e despeje em suas plantas.

Esse método também é bastante eficiente para nutrir o solo. Visto que, as cascas dos vegetais, frutas, e os ovos, contém muitos nutrientes e substâncias essenciais para o desenvolvimento e manutenção da saúde das plantinhas. Para utilizar as cascas dos ovos como adubo, é necessário secá-las ao ar livre, para triturá-las com mais facilidade.

Lembre-se, pode utilizar todos esses adubos caseiros para fortalecer o solo de todos os tipos de plantas, incluindo as ervas medicinais, hortaliças e temperos.

Agora que você já sabe como fazer adubo caseiro com restos de alimentos. Coloque nossas dicas em prática no seu dia a dia, para ter plantas saudáveis e dar um destino digno para o lixo orgânico.