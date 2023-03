Como funciona o vestibular da UNESPAR?

UNESPAR: principais informações sobre o vestibular

A Universidade Estadual do Paraná, conhecida como UNESPAR, é uma instituição de ensino superior mantida pelo Governo do Paraná.

Se você quer ingressar fazer nessa instituição, você precisa conhecer algumas informações muito importantes sobre o vestibular da UNESPAR.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo com aquilo que você precisa saber sobre esse processo seletivo. Confira!

Próxima edição do vestibular UNESPAR

Já foi divulgado pela UNESPAR que o período de inscrição para a próxima edição do vestibular irá acontecer entre os dias 02 de agosto e 03 de outubro de 2023, com previsão de aplicação das provas na data de 06 de novembro de 2023. Os candidatos irão disputar vagas para mais de 70 cursos.

As provas serão aplicadas nas cidades em que a universidade possui sedes. São elas: Curitiba, Campo Mourão, Apucarana, Paranaguá, Paranavaí, São José dos Pinhais e União da Vitória.

Vestibular UNESPAR: vagas

A comissão organizadora do vestibular irá destinar 50% das vagas totais do vestibular para estudantes que concluíram todo o ensino médio em escolas públicas e para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. Essa parcela das vagas será dividida da seguinte forma: 25% para estudantes vindos das escolas públicas, 20% para estudantes vindos de escolas públicas que se declararem pretos e pardos e 5% para as pessoas que se declaram indígenas ou portadores de deficiência.

No momento da inscrição, o candidato deverá escolher se fará a prova pela ampla concorrência ou pelo sistema de cotas.

Funcionamento das formas de ingresso na UNESPAR

As formas para ingresso na UNESPAR são as seguintes:

Por meio da média final obtida vestibular da UNESPAR

Por meio da nota obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio

No momento de inscrição, o candidato deve optar por uma língua estrangeira, Inglês ou Espanhol, a cidade e o campus no qual pretende fazer a prova e a cidade em que pretende estudar.