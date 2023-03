Se você deseja começar a ganhar dinheiro com franquias em 2023, precisará de planejamento e experiência para garantir os melhores retornos e sucesso possíveis. Por isso que hoje, nós vamos indicar como investir em franquias grandes e consolidadas.

Como investir em franquias grandes e consolidadas?

Sendo assim, acompanhe algumas dicas para começar a investir em franquias grandes e consolidadas. Consequentemente, ter garantia de sucesso no ramo de franquias.

Conhecimento em sistemas de franchising

Quando comparado a outros tipos de propriedade empresarial, o franchising se destaca devido ao seu modelo de negócios baseado em rede. Além disso, existem regras e métodos de funcionamento muito específicos para o mercado de franquias.

Portanto, antes de mergulhar de cabeça em uma das melhores oportunidades de franquia, informe-se sobre o assunto.

Isto é, converse com os franqueados, leia o conceito, conduza sua própria pesquisa, faça algumas aulas online. Além disso, familiarize-se com franquias específicas e compreenda o quadro geral.

Visite exposições de franquias, como a exposição de franquias da ABF, se tiver a chance. Assim, todas essas informações o capacitarão a fazer melhores escolhas e obter maior sucesso em seus futuros empreendimentos comerciais.

Confira várias marcas antes de investir em franquias grandes e consolidadas

Pesquise várias franquias antes de decidir em qual investir. Portanto, é fundamental conhecer várias marcas e fazer comparações entre elas para avaliar os prós e os contras de cada uma. Se a sua intenção é investir em franquias grandes e consolidadas, busque informações sobre elas.

Depois de descobrir a qual ramo você pretende atuar, é hora de mergulhar nos subgêneros dentro dele. Isso ocorre porque outras franquias podem oferecer lucros maiores, custos iniciais mais baixos ou períodos de retorno mais curtos. Assim, determine qual franquia trará mais dinheiro antes de assumir um compromisso.

Fique atento na COF (Circular de Oferta de Franquia)

Toda rede de franquias deve possuir e fornecer aos potenciais franqueados uma COF. É importante saber muito sobre a marca e tudo relacionado a ela – sua história, planos futuros, posição no mercado.

Você também pode encontrar as informações de contato dos atuais e antigos franqueados na COF. Por isso, entre em contato com eles e pergunte sobre seus pensamentos sobre a franquia.

Certifique-se de que a franquia é uma boa opção para você

Ao fechar negócios com uma franquia, é importante ter em mente os seguintes pontos. Por exemplo:

Que tipo de empresário você é?

Você gosta de sujar as mãos enquanto dirige a franquia ou prefere sentar e deixar seus funcionários fazerem todo o trabalho pesado?

É possível encontrar uma franquia adequada para qualquer circunstância. Na verdade, a compatibilidade também depende de uma série de outros fatores semelhantes.

É crucial ter um sentimento de pertencimento dentro do campo da franquia. Não adianta trabalhar em algo que não interessa só pelo dinheiro.

É fundamental que os termos de emprego da franquia combinem bem com seu estilo de vida, horário de trabalho e localização, indústria e objetivos financeiros. Em outras circunstâncias, você pode ter capital para investir em uma franquia, mas exige um rápido retorno do seu investimento.

Isso é algo que a franquia não pode oferecer. Nesses casos, é preferível abrir mão do investimento e buscar uma marca comparável.

Seja acompanhado por profissionais qualificados

A franquia, em geral, é uma opção de investimento mais simples e segura. Você pode evitar ir sozinho e obter acesso a um franqueador neste cenário. Mas isso não significa que também não possa ter riscos.

Consequentemente, você precisa tomar todas as decisões com base em conhecimento e experiência, que podem ser difíceis de adquirir no início. Por isso, é sempre recomendável procurar profissionais competentes, principalmente nas fases iniciais do investimento.

Faça um plano para o orçamento ao investir em franquias grandes e consolidadas

Por último, conhecer suas limitações financeiras é essencial antes de decidir abrir uma franquia ou mesmo iniciar suas pesquisas. Desse modo, certifique-se de ter algum dinheiro reservado em caso de emergência primeiro.

Só então você deve reunir a quantia de dinheiro que pode arriscar de uma só vez. Assim, examine o que você pode razoavelmente esperar alcançar sem fazer nenhum sacrifício que não seja compensador para você. Aliás, não se esqueça de guardar uma caixa dois para manter a franquia funcionando até que ocorra a devolução.

Então, se você leva a sério ganhar muito dinheiro e ter um estilo de vida confortável, estabelecer uma marca forte e ter um negócio que possa manter pelo resto da vida, abrir uma franquia grande e consolidada é sua melhor aposta.

São aquelas que receberam aclamação nacional ou internacional, foram homenageadas com prêmios ou figuram entre as marcas mais difundidas.