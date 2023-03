Como Jogar Age Of Empires 4 no Mac (2023)

É um jogo de estratégia em tempo real desenvolvido e publicado pela Relic Entertainment e Xbox Game Studios. Age of Empires IV foi lançado em 28 de outubro de 2021, como parte da série Age of Empires. Além de ser projetado principalmente para usuários do Windows, Age of Empires 4 também pode ser jogado em Macs. Neste artigo, discutiremos as etapas necessárias para jogar o Age of Empires 4 no Mac.

Requisitos para jogar Age of Empires 4 no Mac

É necessário revisar os requisitos antes de discutir como jogar o Age of Empires 4 no Mac:

Você precisa de um Mac com um processador Intel Core i5 rodando a 2,3 GHz ou mais rápido. Pelo menos 8 GB de RAM. O espaço em disco deve ter pelo menos 50 GB. Você deve ter o MacOS 10.15 ou superior. Recomenda-se que a placa gráfica tenha uma VRAM de pelo menos 2 GB.

Por que os jogos Age of Empire são tão populares?

Por mais de duas décadas, Age of Empires tem sido uma popular série de jogos de estratégia em tempo real. A série tem uma base de fãs dedicada, e os lançamentos continuam atraindo novos jogadores. Estas são algumas das razões pelas quais os jogos Age of Empires são populares:

Precisão histórica: Os jogos Age of Empires são conhecidos por sua precisão histórica. Os jogadores podem escolher unidades e edifícios em cada jogo com base na tecnologia e cultura do período em que o jogo se passa. Desta forma, os jogadores estão engajados e imersos no jogo. Repetibilidade: Com várias civilizações para escolher, cada uma com suas próprias forças e fraquezas, a série oferece um alto nível de rejogabilidade. Seu gerador de mapas aleatórios torna cada jogo único, o que mantém a jogabilidade nova e agradável. Jogabilidade envolvente: Esses jogos exigem raciocínio rápido e tomada de decisões estratégicas, pois oferecem uma jogabilidade desafiadora e envolvente. Para ter sucesso, os jogadores devem equilibrar o gerenciamento de recursos, a produção de unidades e as táticas de combate. Não há muito o que aprender no jogo, mas é difícil de dominar, tornando-o um jogo muito viciante. Opções multijogador: Os jogadores podem competir entre si ou trabalhar juntos para completar os objetivos por meio de uma variedade de opções multijogador oferecidas pela série. A interação social aumenta a rejogabilidade do jogo e encoraja a formação de comunidades entre os jogadores. Comunidade de mods: Comunidades de modding ativas para jogos Age of Empires criar novos conteúdos e modificações no jogo. Além de mapas personalizados, modos de jogo e até mods de conversão completos, esta comunidade criou uma ampla variedade de mods que contribuem para a longevidade e rejogabilidade do jogo.

Melhores maneiras de jogar Age Of Empires 4 no Mac Air/M1/M2?

Aqui estão os passos necessários para jogar o Age of Empires 4 no Mac:

1. Instale o Windows no seu Mac

Para instalar o Windows no seu Mac, você precisa seguir estas etapas. Você pode fazer isso usando o Boot Camp, que é um utilitário que acompanha o macOS que permite instalar o Windows em uma partição separada. Você pode encontrar o Assistente do Boot Camp na pasta do utilitário dentro da pasta Aplicativos. Você pode instalar o Windows no seu Mac seguindo as instruções na tela depois de abrir o Assistente do Boot Camp.

2. Instale o aplicativo Xbox no Windows

Assim que o Windows estiver instalado no seu Mac, você precisará instalar o aplicativo Xbox. É necessário ter o aplicativo Xbox instalado para baixar e jogar o Age of Empires 4. Se você deseja baixar e instalar o aplicativo Xbox, vá até a Microsoft Store e procure por “xbox.” Depois de encontrá-lo, clique em “Instalar” para começar.

3. Baixe e instale o Age of Empires 4

Você deve baixar e instalar o Age of Empires 4 depois de instalar o aplicativo Xbox no Windows. Para fazer isso:

Inicialmente, abra o aplicativo Xbox e entre com sua conta da Microsoft. Depois de fazer login, clique no botão “Loja” aba e procure por “Era dos Impérios 4.” Depois de encontrar o Age of Empires 4, clique em “Pegar” para fazer o download e instalá-lo.

4. Inicie o Age of Empires 4

Quando o Age of Empires 4 terminar de baixar e instalar, clique na guia “Biblioteca” no aplicativo Xbox para iniciá-lo. Clique em “Era dos Impérios 4” na Biblioteca e, em seguida, clique em “Jogar” para começar a tocar.

5. Ajuste as configurações do jogo

Dependendo de suas preferências de jogo, pode ser necessário ajustar algumas configurações do jogo depois de iniciar o Age of Empires 4. No menu principal, clique em “Opções.” Há uma série de configurações que você pode ajustar, incluindo gráficos, som e jogabilidade.

6. Comece a jogar Age of Empires 4

Agora você pode começar a jogar o Age of Empires 4 depois de instalá-lo e iniciá-lo no seu Mac. É um jogo de estratégia em tempo real que permite gerenciar e construir seu império. É possível escolher entre várias civilizações, cada uma com seus pontos fortes e fracos.

Algumas perguntas frequentes – FAQs

O Age of Empires 4 suporta Xbox Cloud Gaming?

Você pode jogar jogos do Xbox Cloud Gaming em qualquer dispositivo, incluindo um Mac, usando um navegador da web. Atualmente, o Age of Empires 4 não está disponível no Xbox Cloud Gaming. No entanto, é provável que seja adicionado em um futuro próximo. Isso ocorre porque os jogos do Xbox Cloud são transmitidos dos consoles Xbox Series X, mas o Age of Empires 4 funciona apenas em PCs.

Houve um anúncio do Xbox de que o Age of Empires 4 chegaria ao Xbox Cloud Gaming, mas isso acabou sendo um erro. Desde o anúncio, o logotipo do jogo em nuvem foi removido do jogo. Atualmente, só pode ser jogado em um PC.

O Age of Empires 4 é compatível com o Parallels Desktop?

Infelizmente não. O Age of Empires 4 não é compatível com o Parallels Desktop porque não suporta DirectX 12. Nenhum anúncio foi feito sobre os planos do Parallels Desktop para DirectX 12. Mais cedo ou mais tarde, eles não o suportarão.

Os paralelos funcionam no M1?

Sim, o Parallels Desktop para Mac suporta chips Apple M1. Ele permite que os usuários executem os sistemas operacionais Windows, Linux e Android em seus Macs por meio de um software de virtualização. Com

Parallels Desktop for Mac e Apple M1 chip support, você experimentará um desempenho mais rápido e maior eficiência energética graças à nova tecnologia de virtualização incorporada ao chip M1. O Mac agora pode executar o Windows e outros sistemas operacionais nativamente, sem tradutores ou emulações, o que proporciona uma melhor experiência do usuário.

Resumir

Concluir, jogando Age of Empires 4 em um Mac é possível instalando o Windows com Boot Camp e, em seguida, baixando e instalando o aplicativo Xbox. Você pode jogar o Age of Empires 4 no seu Mac se tiver os requisitos de hardware e software adequados. Você pode instalar e iniciar facilmente o jogo no seu Mac seguindo as etapas mencionadas anteriormente neste artigo. Então, isso é tudo que temos para você sobre como instalar o Age of Empire 4 no seu MacBook. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, se você tiver alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e informe nossa equipe.

