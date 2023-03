Como ligar ou desligar a lanterna no Android (Guia 2023)

Quase todos os telefones Android que você vê têm uma lanterna na parte de trás. Há algum tempo, as lanternas do Android ficaram tão populares que empresas como Oppo e Vivo começaram a incorporar uma lanterna até para a câmera frontal. Infelizmente, hoje em dia, o sistema Android está todo confuso. Muitos usuários simplesmente não conseguem ligar ou desligar as lanternas no Android. Aqui está o nosso guia para ajudar os usuários do Android a ligar e desligar o Flashlight de todas as maneiras possíveis.

Formas de ligar ou desligar a lanterna no Android

Aqui vamos discutir vários métodos para ajudá-lo a ligar ou desligar a lanterna em seu smartphone Android. Não há pressão sobre qualquer método que você escolher. Certifique-se de que seu método seja conveniente e possa ajudá-lo a qualquer momento, especialmente em um evento urgente.

Método 1: Usando a Gaveta de Notificação

Quase todos os telefones Android, exceto o Android 2.3 Gingerbread, têm uma gaveta de notificação com uma alternância de lanterna embutida. Se você não conseguir ver essa alternância, é possível que ela não esteja habilitada. Siga estas etapas para ativar essa alternância e facilitar a ativação ou desativação da lanterna no Android:

Puxe para baixo o painel de notificação na parte superior da tela. Veja se você pode encontrar uma tocha como ícone. Caso contrário, puxe um pouco mais e toque nos três pontos no canto superior direito. Agora toque em Editar Blocos. Você verá a tocha como ícone abaixo em mais funções. Pressione e arraste esse ícone para o topo.

Agora, quando você puxar a gaveta de notificação novamente, poderá ver o ícone da lanterna. Toque nele para ligar a lanterna. Quando seu trabalho estiver concluído, você pode tocar nesse ícone novamente para desligar a lanterna. Mas espere, este é apenas um dos métodos mais fáceis. Temos mais na loja.

Método 2: Use o Google Assistente

Como seu telefone está rodando no Android, o Google Assistant deve estar presente no smartphone. Como resultado, usar o Google Assistant é mais fácil do que nunca. O melhor de tudo, se você usar o Google Assistant para ligar e desligar a lanterna, nem precisa tocar no telefone. Siga estas etapas para usar o Google Assistant para ligar a lanterna:

Diga “Oi Google” em voz alta. Lembre-se, para que isso funcione, você deve ativar a funcionalidade Hey Google. Depois de dizer isso, o Google Assistant será aberto. Agora diga: Ligue a lanterna. Sua lanterna será ligada com o prompt dizendo o mesmo. Quando terminar, diga novamente Ei, Google, desligue a lanterna e a lanterna será desligada.

O uso do Google Assistant foi relatado como a melhor maneira de ligar e desligar as lanternas no Android.

Método 3: Use Gestos

Hoje em dia, quase todos os telefones Android suportam gestos de tela desligada. Você precisa ativar o gesto certo e tudo o que precisa fazer é desenhar um O ou V enquanto a tela está desligada para ligar e desligar a lanterna. Siga estas etapas para usar gestos:

Abra a gaveta de notificação e toque em Configurações. Na janela Configurações, toque na barra de pesquisa e digite gestos. Cuidado com Gestos de desligamento da tela e toque nele. Defina o gesto que deseja adequadamente. Agora volte para a tela inicial e bloqueie sua tela. Desenhe um O ou V, o que você escolher, na etapa acima para ligar a lanterna.

Com este método, você não precisa falar nem puxar o painel de notificações. Mais ainda, você nem precisa ligar a tela. Tudo o que você precisa fazer é desenhar um símbolo e sua lanterna será ligada. Repita o mesmo símbolo para desligar a lanterna.

Método 4: Use o toque traseiro para ligar e desligar a lanterna

Este método está disponível apenas para usuários do Android 13. Você pode usar esse recurso facilmente se tiver um smartphone Android 13 bastante caro, como Google Pixel 7 ou Google Pixel 7 Pro. Siga estas etapas para usar o toque traseiro:

Puxe a gaveta de notificação e abra Configurações. Na janela Configurações, toque na barra de pesquisa e digite gestos. Cuidado com Toque rápido e clique nele. Mude o interruptor para Usar toque rápido. Abaixo você encontrará uma série de funções suportadas pelo Quick Tap, selecione Alternar lanterna.

Agora, sempre que você tocar 2 vezes na parte de trás do telefone, sua lanterna será ligada. Toque 2 vezes novamente para desligá-lo.

Método 5: Use o aplicativo de terceiros

O uso de aplicativos de terceiros é a última maneira de ligar e desligar a lanterna. Não usamos muito essa opção porque os métodos acima já são muito úteis. Mas se você usar um aplicativo de terceiros, também poderá usar o botão de volume para ligar e desligar a lanterna. Siga estas etapas para fazer isso:

Abra a Google Play Store e procure por tocha. De qualquer forma, clique aqui para fazer o download. Instale o aplicativo e configure-o. Dê a ele as permissões necessárias e ele estará pronto para uso.

Agora, na tela inicial e na condição de tela bloqueada, pressione as teclas de volume para cima e para baixo para ligar a lanterna. Pressione-os novamente para desligá-lo.

Método 6: Use o botão liga / desliga (somente telefones Mi)

Este método funciona apenas com os telefones Mi, infelizmente. Quando o telefone estiver bloqueado, você deve pressionar o botão de bloqueio duas vezes e a lanterna acenderá. Faça isso novamente e ele será desligado.

Esta é uma excelente forma de ligar e desligar lanternas, mas, infelizmente, é limitado apenas aos telefones Redmi, Mi e POCO. Se você possui telefones de outras marcas, deve se contentar com os métodos acima.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode ligar e desligar a lanterna em telefones Android. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda está tendo problemas para ligar sua lanterna, provavelmente há algo errado com seu flash, e você pode querer verificar como consertar a lanterna não está funcionando.

LEIA TAMBÉM: