Como mudar o idioma no coração atômico

Atomic Heart é um emocionante jogo futurista de robôs lançado para os jogadores. Os jogadores também adoram o jogo devido ao conceito de jogo que vem com ele. Milhões de jogadores já baixaram o jogo, e o número aumenta a cada dia.

Ao começar a jogar, você saberá que o diálogo que está sendo falado está no idioma russo. Sabemos que quem não conhece a língua russa não conseguirá se identificar com a história do jogo. Mas, os jogadores que jogam o jogo de história podem saber como é essencial entender os diálogos que os personagens estão discutindo.

Existem dicas e instruções pelas quais podemos concluir as missões rapidamente. Muitos usuários agora estão procurando maneiras de alterar o idioma. No entanto, eles estão procurando as diferentes consultas que listaremos no jogo. Portanto, certifique-se de dar uma boa leitura para saber tudo sobre os idiomas do jogo.

Posso mudar o idioma no Atomic Heart?

Muitos usuários têm a pergunta: “Posso alterar o idioma no Atomic Heart?”. Os jogadores estão procurando por essa consulta online porque não conseguem entender os diálogos discutidos no jogo.

Para quem não sabe, o jogo suporta cerca de 13 idiomas. E os usuários poderão alterá-los. Então, se você está procurando por “Posso mudar o idioma no Atomic Heart?”. A resposta é sim. Você pode mudar o idioma no jogo Atomic Heart.

Todos os idiomas adicionados no jogo suportam o idioma da interface, os idiomas das legendas e os idiomas de áudio. Assim, você poderá mudar para esses idiomas. Para facilitar as coisas para você, listamos os idiomas suportados no jogo Atomic Heart. Portanto, certifique-se de verificar o cabeçalho listado abaixo.

Idiomas suportados no Atomic Heart

Se você não sabe, o jogo Atomic Heart foi inicialmente desenvolvido em russo. Mas existem outros idiomas para os quais você pode alternar. Sim, eles serão dublados em idiomas diferentes. Mas você será capaz de usá-los. Você pode alterar o áudio e as legendas do jogo para um idioma diferente usando esses idiomas.

Milhões de jogadores instalaram o jogo em seus sistemas. Eles estão preocupados por não conseguirem entender a história do jogo adequadamente para avançar no jogo. É porque a parte da introdução e a parte da história, que são mostradas no jogo, estão no idioma russo. Aqueles que entendem o idioma russo estão jogando sem problemas. Mas quem não conhece está procurando uma forma de mudar o idioma ou habilitar as legendas.

Mais de milhares de jogadores pesquisaram a consulta que habilita as legendas. É porque eles pensaram que o jogo estava disponível apenas no idioma de áudio russo. Mas não é correto. O jogo foi desenvolvido principalmente em russo, mas foi dublado em vários idiomas posteriormente. Compartilhamos os detalhes da disponibilidade do jogo em diferentes idiomas. Portanto, verifique-os na lista abaixo. Assim, aqui estão os idiomas suportados no jogo Atomic Heart.

Linguagem Interface Áudio Completo Legendas Inglês Sim Sim Sim Francês Sim Sim Sim Alemão Sim Sim Sim Espanhol – Espanha Sim Sim Sim japonês Sim Não Sim russo Sim Sim Sim Chinês simplificado Sim Sim Sim coreano Sim Não Sim polonês Sim Sim Sim Português – Brasil Sim Sim Sim italiano Sim Sim Sim Chinês tradicional Sim Não Sim ucraniano Sim Não Sim

Como mudar o idioma no coração atômico

Se você também está procurando uma maneira de mudar o idioma no Atomic Heart, não se preocupe. Estamos aqui com os passos que você deve seguir para mudar o idioma do jogo. Milhares de usuários que não entendem o idioma russo estão presos aos mesmos problemas.

Muitos usuários que tentavam concluir o jogo começaram a jogá-lo novamente ativando as legendas. No entanto, muitos usuários não querem ler as legendas durante o jogo. As legendas estragam as expectativas do usuário e são necessárias muitas telas inferiores para exibir o texto. Portanto, se você também está procurando uma maneira de alterar o idioma no Atomic Heart, siga as etapas listadas abaixo.

Em primeiro lugar, os jogadores precisarão iniciar o jogo e depois iniciar a partida.

Assim que a partida começar, clique no botão Escape para pausar o jogo.

Agora, no menu principal, vá para a guia Idiomas de áudio.

Quando estiver na guia Idiomas de áudio, role para baixo e veja a opção Idiomas.

Clique na opção. Agora, procure o idioma no qual você deseja alterar.

Assim que tiver o idioma, você pode confirmar para salvar as alterações.

É isso. Você mudou com sucesso do russo para o idioma desejado.

Empacotando

Atomic Heart está ficando popular diariamente por causa da jogabilidade emocionante e de ação e aventura. Os jogadores verão diferentes partes da história no jogo. No entanto, o único problema é que está disponível em russo. Os usuários que não entendem o idioma russo não conseguem entender a parte da história. No entanto, este não é um grande problema.

O jogo suporta 13 idiomas diferentes, o que significa que os jogadores podem mudar para idiomas diferentes se não souberem o idioma russo. Neste post, listamos os passos para mudar o idioma no jogo. Além disso, adicionamos a lista de idiomas suportados do Atomic Heart Game. Portanto, certifique-se de verificar se ele oferece suporte ao seu idioma ou não. Esperamos com a ajuda deste guia; você foi capaz de resolver toda a sua confusão. Explicamos as etapas corretamente para alterar o idioma no jogo. Por hoje é isso.

Perguntas frequentes – Linguagem de mudança do coração atômico

1. O Atomic Heart terá inglês?

Sim, o Atomic Heart tem inglês. Você pode alternar para o idioma inglês para áudio, interface e legendas. Listamos as etapas pelas quais você pode alterar o idioma do áudio do russo para o inglês.

2. Como ativar as legendas em inglês no Atomic Heart?

Muitos jogadores estão dispostos a habilitar legendas no jogo. É apenas por causa dos diálogos que estão no idioma russo. Aqueles que não conhecem a língua russa estão enfrentando problemas para entender os diálogos e as partes da história do jogo, então eles estão presos ao completar as próximas missões. Portanto, se você deseja habilitar legendas em inglês no Atomic Heart, siga este guia para aprender sobre isso. Você também pode verificar as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o jogo e comece uma partida.

Assim que a partida começar, clique no botão Escape para pausar o jogo.

Agora, no menu principal, vá para a guia Gameplay.

Você encontrará a opção de Legendas lá.

Clique nele e ative a opção. É isso.

3. Atomic Heart é um jogo de terror?

Muitos jogadores pesquisaram se Atomic Heart é um jogo de terror ou não. A resposta é Não. A confusão está causando devido ao trailer que foi carregado no Steam. Muitos jogadores ficam confusos depois de ver a violência e os gráficos sobre se é um jogo de terror. Então, Atomic Heart é um jogo de ação e aventura baseado em robôs.

