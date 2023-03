Como mudar o país no aplicativo e site da Amazon Shopping

Se você usa a Amazon, pode ter ficado tentado a comprar algo que não está disponível em seu país. Nesse caso, é uma opção melhor alterar o país no aplicativo ou site de compras da Amazon, o que você usar. Como resultado, mais e mais pessoas querem mudar de país na Amazon para ver quais produtos estão disponíveis em outros países e se podem encomendá-los a preços mais baixos. Seja qual for o motivo, aqui está nosso guia para alterar seu país na Amazon com detalhes adicionais.

Por que você quer mudar seu país na Amazon?

Pode haver muitos motivos pelos quais alguém gostaria de mudar de país na Amazon. Enquanto alguns saem de seus respectivos países, outros apenas tentam mudar de país para saber se podem encomendar alguns produtos que não estão disponíveis em seu país. Outros, no entanto, tentam mudar de país na esperança de poder transmitir conteúdo em vídeos do Prime que não são acessíveis de outra forma em seus respectivos países.

Agora, depende totalmente de você por que deseja alterar seu país na Amazon. Nós, por outro lado, estamos aqui para orientá-lo a fazer isso no aplicativo e no site da Amazon. Portanto, certifique-se de seguir este guia cuidadosamente. No final, também explicaremos como você pode assistir a vídeos que não estão disponíveis em seu país.

Como mudar o país no Amazon Shopping App?

Alterar o país no aplicativo Amazon Shopping é um pouco difícil em comparação com o navegador porque você será redirecionado para um site, mas será redirecionado para o aplicativo novamente assim que o país for alterado.

Não importa se você está usando um iPhone ou um Android. Os passos são quase idênticos. Você apenas tem que seguir estes passos, e você está pronto para ir.

Abra o aplicativo de compras da Amazon. Toque no Hamburger menu da parte inferior. Na próxima página, role um pouco para baixo até ver Configurações. Toque em Configurações. Depois de tocar nas configurações, um menu suspenso será aberto. No menu suspenso, toque em Idioma do país. Depois de tocar nele, você listará os países onde a Amazon está disponível. Selecione o país desejado e ele será salvo.

No entanto, depois de alterar seu país, você será desconectado. Além disso, se você for um cliente principal, seus benefícios principais também desaparecerão. Portanto, certifique-se antes de executar essa etapa. Pelo lado positivo, quando você seguir essas mesmas etapas para voltar ao seu país original, tudo será restaurado como era antes.

Como mudar o país no site da Amazon

Como já foi dito, mudar o país no site da Amazon é muito mais fácil quando comparado à versão do app. Além disso, se você não usa muito o celular para fazer compras na Amazon, pode achar conveniente mudar de país no site da Amazon. Siga estas etapas para fazer o mesmo:

Abra o Google Chrome ou qualquer outro navegador instalado no seu PC. Acesse Amazon.com. Se você não estiver logado, Conecte-se. Ao lado da barra de pesquisa, você verá seu País Bandeira. Passe o mouse sobre essa bandeira para abrir o menu suspenso. No menu suspenso, clique em Alterar país/região. Na próxima janela, selecione o país desejado e clique em Salvar.

Bem, é isso. É assim que você pode alterar seu país padrão na Amazon. Além disso, esses métodos são aplicáveis ​​a smartphones e PCs.

E se os métodos acima não funcionarem?

Se os métodos acima não funcionarem para você, você pode alterar seu país criando uma nova conta. Como já foi dito, se você for um Cliente Prime, mudar de país retirará seus benefícios Prime. Portanto, é importante que você leia o restante do guia.

Portanto, se os métodos acima não funcionarem para você, você pode usar uma VPN. Algumas das melhores VPNs podem ajudá-lo a alterar o país de compras da Amazon no aplicativo e no site.

Posso assistir ao Prime Video depois de mudar de país?

Muitas pessoas querem mudar seu país de compras na Amazon na esperança de poder transmitir filmes e programas que atualmente não estão disponíveis para eles em seu país. Como resultado, os usuários mudam de país e veem que nada está acontecendo.

Lembre-se de que quando você muda de país, os benefícios do Amazon Prime são retirados. Na verdade, o Amazon Prime deve ser usado apenas no país em que foi comprado anteriormente. Portanto, até que você compre o Amazon Prime novamente depois de mudar de país, não poderá transmitir nenhum programa e filme do Prime.

Mas há uma maneira de contornar isso. Aqui estão os passos que você precisa seguir:

Baixe a Melhor VPN. Saia da Amazon de qualquer lugar, incluindo seu PC e celular. Se possível, limpe o cache. Agora, inicie sua VPN e escolha o país onde seu programa ou filme favorito está acessível. Faça login na Amazon. Você receberá um código de verificação para validar o login. Aceite isso. Abra o Prime Video e você verá que o filme agora está acessível, o que não estava de outra forma.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode alterar o país no aplicativo e site do Amazon Shopping. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda estiver enfrentando problemas para alterar seu país, comente abaixo.

