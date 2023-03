Como obter bate-papo por voz no Roblo

A plataforma de jogos online Roblox permite aos usuários criar e jogar jogos online em um ambiente virtual. Um dos recursos mais exclusivos do Roblox é a capacidade de ativar o bate-papo por voz para os jogadores.

Os recursos de bate-papo por voz em tempo real do Roblox aprimoram a experiência de jogo, permitindo que os jogadores se comuniquem em tempo real. Veja como ativar o bate-papo por voz no Roblox e como usar a voz espacial para aprimorar a experiência.

Por que não consigo ativar o bate-papo por voz no Roblox?

Se você está tendo dificuldades para ativar o bate-papo por voz no Roblox, pode haver vários motivos. Aqui estão algumas razões possíveis:

A voz espacial e o bate-papo por voz estão disponíveis apenas em determinados dispositivos. Nem o bate-papo por voz nem a voz espacial estão disponíveis no Roblox se você estiver usando um dispositivo sem suporte. Certifique-se de verificar os requisitos do sistema antes de ativar esses recursos. O uso de bate-papo por voz ou voz espacial pode não ser possível se você tiver menos de 13 anos. Existem diretrizes rígidas no Roblox projetadas para proteger a privacidade e a segurança dos usuários mais jovens, o que pode impedi-lo de usar determinados recursos. O bate-papo por voz e a voz espacial podem não estar disponíveis se você estiver com problemas de conectividade. Esses recursos exigem uma conexão de internet forte e estável.

Como verificar sua idade

O acesso ao bate-papo por voz no Roblox difere muito de outros jogos devido à exigência do Roblox de que os usuários tenham 13 anos ou mais. Para verificar sua idade, você deve passar por um processo.

Vá para Configurações de Conta . Você pode encontrá-lo no canto superior direito da tela. Clique em Informações da Conta . Para verificar sua idade, clique no botão abaixo do seu aniversário. Usando seu smartphone, escaneie o Código QR na janela pop-up. Você será levado para a página de verificação do Roblox. Para iniciar o processo de verificação, clique em Começar Sessão. Depois de digitalizar seu documento emitido pelo governo, você será solicitado a tirar uma selfie. Você poderá verificar se os documentos fornecidos são realmente seus se tirar uma selfie! Mesmo que não seja necessário tirar uma selfie lisonjeira, você pode acabar tirando uma de qualquer maneira! Volte para sua conta Roblox assim que o processo estiver concluído. À medida que sua verificação avança, você receberá atualizações.

Como obter bate-papo por voz no Roblox no PC

É importante que você tenha um fone de ouvido ou microfone compatível para habilitar o bate-papo por voz em um PC. Para começar, siga estas etapas:

Abra o Roblox e faça login. No canto superior esquerdo da tela, clique no botão três linhas horizontais. No menu suspenso, selecione “Configurações.” Navegue até o “áudio” aba. Ativar bate-papo por voz” é alternado. Certificar-se “” é alternado. Pode ser necessário ajustar o volume do microfone e do alto-falante.

Depois que essas etapas forem concluídas, você poderá conversar com outros jogadores do Roblox em qualquer jogo compatível com bate-papo por voz.

Como obter bate-papo por voz no Roblox no celular

Assim como nos PCs, habilitar o bate-papo por voz em dispositivos móveis é simples. No entanto, você precisará garantir que seu dispositivo móvel seja compatível com um fone de ouvido ou microfone. Para bate-papo por voz móvel, siga estas etapas:

No seu dispositivo móvel, inicie o aplicativo Roblox. Você precisará fazer login. Clique no três linhas horizontais no canto superior esquerdo da tela. Configurações.” No menu suspenso, selecione “.” Privacidade.” Clique em “.” Chat de voz” é alternado. Certificar-se “” é alternado. Dependendo de suas necessidades, ajuste o volume do microfone e do alto-falante.

Se você concluiu essas etapas, agora pode usar o bate-papo por voz em qualquer jogo do Roblox compatível.

Como obter bate-papo por voz no Roblox usando voz espacial

Com voz espacial, os jogadores podem ouvir as vozes de seus avatares como se estivessem vindo de sua localização no jogo. Com isso, o game ganha uma nova camada de imersão e realismo. Tanto em PCs quanto em dispositivos móveis, a voz espacial está disponível.

Ativando a Voz Espacial no PC

Aqui estão as etapas que você precisa seguir para habilitar a voz espacial no PC:

Inicie o Roblox e faça login. No canto superior esquerdo da tela, clique no botão três linhas horizontais. Selecione “Configurações” no menu suspenso. Navegue até o “áudio” aba. Ativar voz espacial” está checado. Certificar-se “” está checado. Se necessário, ajuste o volume do microfone e do alto-falante.

Depois de concluir essas etapas, você pode começar a usar a voz espacial em qualquer jogo Roblox compatível.

Ativando a voz espacial no celular

Você pode ativar a voz espacial em seu dispositivo móvel seguindo estas etapas:

No seu dispositivo móvel, inicie o aplicativo Roblox. Certifique-se de que você está logado. No canto superior esquerdo da tela, toque no ícone três linhas horizontais. No menu suspenso, selecione “Configurações.” Clique no “Privacidade” aba. Selecione “voz espacial.” Dependendo de suas necessidades, ajuste o volume do microfone e do alto-falante.

Com essas etapas concluídas, você pode começar a usar a voz espacial em qualquer jogo Roblox compatível.

Benefícios de usar o bate-papo por voz e a voz espacial

No Roblox, o bate-papo por voz e a voz espacial têm vários benefícios, incluindo:

Comunicação Aprimorada: Em um chat de voz, os jogadores podem se comunicar entre si em tempo real, o que facilita a coordenação de estratégias de jogo. Especialmente em jogos em equipe, uma estratégia de comunicação bem-sucedida é essencial. Imersão: A voz espacial torna o jogo mais realista e envolvente, adicionando um novo nível de imersão. Os avatares do jogo podem fornecer aos jogadores a sensação de estar no mundo do jogo. Acessibilidade: O uso de bate-papo por voz e voz espacial torna o jogo mais acessível para jogadores que têm problemas para digitar ou se comunicar por meio de bate-papo por texto. Jogadores com deficiência ou que não sejam fluentes no idioma usado no jogo também se qualificam. Socialização: A voz espacial e o bate-papo por voz melhoram a interação do jogador e permitem que eles se conectem de forma mais natural e autêntica. Isso pode resultar em laços mais fortes entre os jogadores e uma experiência de jogo mais positiva.

Dicas para usar o bate-papo por voz e a voz espacial

Para garantir que você esteja usando o bate-papo por voz e a voz espacial de maneira responsável e eficaz, aqui estão algumas dicas a serem consideradas:

Seja respeitoso: Não se esqueça que existem outros jogadores do outro lado do chat de voz. A linguagem e o tom devem ser respeitosos, e linguagem depreciativa ou ofensiva deve ser evitada. Use o Push-to-Talk: Sempre que estiver usando o bate-papo por voz em um local público, você deve pensar em usar o push-to-talk. Sua voz será ouvida quando você quiser e você não será incomodado por ruídos de fundo indesejados. Teste seu áudio: Certifique-se de que seu microfone e alto-falantes estejam funcionando antes de jogar. Você não quer descobrir no meio de um jogo que seu áudio não está funcionando! Usar fones de ouvido: Usar um par de fones de ouvido pode ajudar a evitar feedback e facilitar a audição de outros jogadores. Tocar em uma área pública também pode ajudá-lo a manter suas conversas privadas usando fones de ouvido.

Conclusão

Com o Roblox, você pode ativar o bate-papo por voz e a voz espacial facilmente e desfrutar de opções de jogos aprimoradas. Com as etapas descritas neste artigo, você pode ativar facilmente o bate-papo por voz e a voz espacial no seu PC e no dispositivo móvel. Se você usar os recursos do Roblox com responsabilidade e respeito, poderá desfrutar de uma experiência de jogo mais envolvente e envolvente. Então, é isso do nosso lado sobre como obter bate-papo por voz no Roblox. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, caso precise de mais ajuda, comente abaixo e nos avise.

