Como pagar com Apple Pay na Amazon (2023)

Os iPhones da Apple estão em alta e mais e mais pessoas estão sempre procurando opções viáveis ​​que possam realizar com os iPhones e seus serviços. Um desses serviços é encomendar e pagar por objetos na Amazon. Como resultado, muitas pessoas estão pensando se podem pagar usando o Apple Pay na Amazon ou não. Se você é um desses, neste guia vamos esclarecer todas as dúvidas que você tem em mente.

Como pagar com Apple Pay na Amazon?

Se você está pensando em fazer apenas um pagamento na Amazon usando o Apple Pay, desculpe. Você não pode pagar com Apple Pay na Amazon diretamente ao contrário do Paypal. Com o PayPal, há muitas opções disponíveis na Amazon. No entanto, há outro em que você precisa inserir o cartão Apple Pay na Amazon, assim como faria no caso de outros cartões de débito e crédito, e proceder ao pagamento.

No entanto, as coisas são diferentes quando você procede ao pagamento. Como você inseriria o CVV ou PIN no caso do cartão de débito ou crédito tradicional ao usar um cartão Apple Pay, você precisaria inserir seu CVV ou senha, e isso facilitará muito as coisas para você.

No entanto, se você quiser pagar usando o Apple Pay na Amazon, siga estas etapas:

Abra o aplicativo da Amazon em seu telefone. Toque no seu Perfil ícone na parte inferior da tela. Agora, na próxima janela que se abre, clique em Sua conta. Role um pouco para baixo e abaixo do Amazon Pay, toque em Gerenciar Opções de Pagamento. Deslize para a guia Carteira e toque no +Acrescentar botão. Agora selecione Adicione um cartão de crédito ou débito. Abra o Apple Pay e toque em Wallet. Toque no ícone Cartão de crédito no canto superior direito. Copie esse número e cole na seção de cartões na Amazon. Agora salve as informações e escolha-as como a opção de pagamento padrão.

Agora, quando você compra um item na Amazon e finaliza a compra, basta digitar sua senha ou Face ID para confirmar o pagamento. Esta é de longe a opção de pagamento mais conveniente na Amazon se você tiver o Apple Pay.

Você também pode fazer a mesma coisa enquanto compra diretamente na Amazon. Basta tocar em Comprar agora e, quando aparecer a opção de pagamento, você pode tocar em Adicionar novo e insira os detalhes do cartão Apple Pay. Esse cartão também será salvo para suas transações futuras.

Você pode pagar com o Apple Pay na Amazon?

A partir de agora, não é possível pagar diretamente na Amazon durante a compra de itens. No entanto, se você seguir os métodos acima com cuidado e precisão, poderá usar o Apple Pay para fazer compras na Amazon usando o cartão fornecido pelo Apple Pay. Por outro lado, pagamentos com carteira na Amazon usando o Apple Pay não são possíveis.

Você pode comprar itens na Amazon usando o Apple Pay?

A partir de agora, não há opção disponível para comprar itens na Amazon usando o Apple Pay. Muito menos comprar itens, você não pode nem comprar vales-presente ou reabastecer a carteira Amazon Pay usando o Apple Pay neste momento. Bem, já está na hora e como a Amazon está sendo atualizada dia após dia, um dia tudo poderá ser possível, incluindo comprar produtos na Amazon usando o Apple Pay.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode pagar na Amazon usando o Apple Pay. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre o Apple Pay e a Amazon, estamos aqui para ajudá-lo.

