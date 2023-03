Como tirar cheiro de comida do apartamento? Veja dicas cruciais

Hoje contaremos para você como tirar cheiro de comida do apartamento.

Em ambientes pequenos e fechados é muito comum ficar aquele cheiro de comida depois do preparo das refeições. Isso pode ser muito incômodo e desagradável, e por este motivo muitas pessoas buscam maneiras de se livrar desse mau odor e deixar a casa com um aroma agradável novamente.

Pensando nisso, nós separamos algumas dicas simples e práticas para que você use em seu dia a dia e deixe seu apartamento sempre com um ar fresco e higienizado.

Por isso, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final para se surpreender com a facilidade e praticidade de nossas dicas!

Como tirar o cheiro de comida do apartamento?

O cheiro da comida é maravilhoso quando está na hora das refeições, não é verdade? Nada como aquele aroma de alho e cebola fritando.

No entanto, esse cheiro só é bom nas horas certas, isto é, depois que as refeições são feitas e servidas, todos gostam de limpar a casa e deixar um cheiro fresco e agradável de limpeza.

Em apartamentos, que costumam ser fechados e com cômodos mais compactos, o cheiro de comida costuma ficar encalacrado nos ambientes depois do preparo das refeições, especialmente o cheiro de frituras, o que não é nada legal e pode ser um problema devido à dificuldade que algumas pessoas têm para remover esse cheiro.

Se você mora em apartamento e sofre com esse problema, então já pode parar de se preocupar, pois separamos 4 dicas cruciais para serem colocadas em prática no seu dia a dia e se livrar desses odores desagradáveis de uma vez por todas, confira:

Limpe bem os ambientes

O primeiro passo para remover qualquer odor indesejado é fazer uma boa higienização dos ambientes para nenhum resíduo causador dar mau cheiro fique na casa.

Isto significa que você precisará se livrar dos restos de alimentos e guardar em potes bem vedados os que ainda serão consumidos posteriormente.

Além disso, é importante destinar o óleo das frituras, visto que se guardá-lo de qualquer maneira, ainda poderá exalar o mau cheiro e o problema irá persistir mesmo que você limpe tudo.

Após limpar tudo e guardar os alimentos corretamente, é hora de seguir para o próximo passo.

Aposte em uma boa ventilação

A segunda dica que temos para passar para você que deseja eliminar o cheiro de comida do apartamento, é apostar em uma boa ventilação. Pois como todos sabem, quando o ar é ventilado, elimina os odores indesejados.

Sem contar que o clima fica mais fresco, evitando o risco de contrair várias doenças causadas pelo excesso de gás carbônico.

Por este motivo, sempre cozinhe com as janelas abertas, e mantenha o ar apartamento sempre ventilado para eliminar o problema do cheiro de comida e de qualquer outro odor ruim.

Use algumas misturas caseiras para absorver o cheiro de comida

A última dica que temos para você é utilizar algumas misturas caseiras eficazes e práticas para absorver o cheiro da comida e renovar o ar. Dessa forma, o seu apartamento ficará sempre higienizado e exalando limpeza, para seu bem-estar.

Para isso, nós separamos 2 misturas básicas e eficientes para te passar:

Vinagre de álcool com bicarbonato de sódio — a mistura entre vinagre de álcool com bicarbonato de sódio é excelente para quem deseja remover o cheiro de comida ou qualquer outro cheiro desagradável dos ambientes. Pois, eles contêm substâncias que absorvem o mau cheiro e renovam o ar, fazendo com que o ambiente exale um aroma agradável. Para isso, misture um pouco de vinagre e bicarbonato e borrife sobre toda a cozinha e espere alguns minutos para neutralizar o cheiro; Água fervente com canela ou cravo — ferver água com canela ou cravos da Índia é uma excelente maneira de neutralizar o cheiro de comida. Visto que essa mistura emite um aroma agradável e umidifica o ar, tornando o ambiente agradável e cheiroso.

Agora que você já sabe como tirar cheiro de comida do apartamento. Siga nossas dicas para não sofrer mais com esse problema em seu lar!