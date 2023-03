‘Como trabalhar de pijama? Vá trabalhar para o Facebook, Google’: Tech Billionaire Thomas Siebel

Thomas Siebel, um bilionário de tecnologia e CEO da empresa de IA C3.ai, falou sobre a ‘loucura’ de contratar em excesso em empresas como Meta (anteriormente Facebook) e Google. Siebel é da opinião de que essas empresas contrataram funcionários quando realmente não tinham empregos para eles.

Em entrevista ao Insider, Siebel disse que o mercado precisa ‘se limpar’ e que foi ‘estranho’ essas empresas fazerem uma onda de contratações durante a pandemia.

Siebel, que dirige a empresa de IA corporativa C3.ai e tem um patrimônio líquido de US$ 3,5 bilhões de acordo com a Forbes, disse que muitos desses funcionários “não fazem nada trabalhando em casa”. Tanto a Meta quanto o Google continuaram contratando durante o início da pandemia, mas desde então demitiram dezenas de milhares de trabalhadores em meio a temores de uma recessão.

Siebel afirma que sua empresa adota uma abordagem mais cautelosa ao contratar novos funcionários. A C3.ai submete os candidatos a um processo de entrevista altamente competitivo e filtra possíveis contratações com base em se eles se encaixam na cultura rígida da empresa. Ele fez fortes afirmações dizendo que dos 4.000 candidatos a entrevistas no ano passado, apenas 300 foram contratados.

Siebel brincou que sua empresa instituiu uma política ‘voluntária’ de trabalho no escritório em 2021. Aqui, significa que o funcionário trabalhará voluntariamente em escritórios ou procurará voluntariamente um emprego em outro lugar.

Ele também deu um soco no Google, mostrando uma captura de tela do Google Maps. Ele alegou que a captura de tela foi feita na sexta-feira, 24 de fevereiro às 15h30. A imagem mostrava o estacionamento do escritório da C3.ai que estava cheio, enquanto o estacionamento do escritório do Google estava vazio.

Meta e demissões do Google

A Meta anunciou que demitirá 11.000 funcionários no final do ano passado, o que equivale a 13% de toda a força de trabalho. O Google decidiu demitir 12.000 funcionários no início deste ano. Esta é uma das maiores rodadas de demissões que afetam as empresas de tecnologia. Alegadamente, a onda de contratações excessivas é uma das razões pelas quais as demissões foram acionadas.