Como usar e ativar VPN grátis no navegador Opera GX (2023)

Os jogos no navegador podem ser cruciais às vezes, sempre que alguém joga videogames multijogador online. Embora os navegadores Chrome, Firefox e Opera sejam bons para navegação na web, jogar pode não ser uma boa escolha. Considerando que o navegador Opera GX de código aberto gratuito foi desenvolvido especialmente para jogadores que vem com uma VPN embutida, bloqueador de anúncios, limitador de recursos do sistema e assim por diante. Agora, se você deseja ativar a VPN gratuita no navegador Opera GX ou deseja usar a VPN Opera GX, este guia é para você.

Usando o Navegador Opera GX, você pode obter uma experiência de jogo e navegação incomparável tanto no seu computador com Windows quanto em dispositivos móveis (Android e iOS). Ele permite que você defina limites de uso de CPU, RAM e rede para obter uma melhor experiência de jogo. Você também pode usar Discord & Twitch, recurso de compartilhamento de arquivos, vários temas, GX Corner para jogos ou ofertas grátis, ferramenta de reprodutor de música, ferramenta de mensageiro de bate-papo, etc.

Não apenas nos jogos, mas também sempre que você navega em algo por meio dos navegadores, pode acabar com a segurança ou a privacidade comprometida, a menos que esteja usando um bloqueador de anúncios ou um serviço VPN. Felizmente, o Opera GX Browser oferece uma opção de VPN padrão para seus usuários durante a navegação e jogos. Para torná-lo mais elaborado, VPN ou rede privada virtual pode ser útil para ocultar seu endereço IP real, que basicamente evita restrições geográficas, criptografar a conectividade em andamento, dividir em um túnel seguro, limitar dados e largura de banda, não rastrear ou manter quaisquer registros de navegação, proteção contra vazamento de DNS e muito mais.

O que é o Opera GX e seus recursos?

O Opera GX é um navegador mais rápido e centrado na privacidade do que o navegador Opera padrão, desenvolvido especialmente para jogadores online que preferem jogar no navegador. Ele inclui muitos recursos exclusivos e úteis, como um limitador de recursos do sistema, bloqueio de anúncios, VPN embutido, recurso de compartilhamento de arquivos Flow, implementação de estilo de jogo para dispositivos móveis, botão de ação rápida com uma mão, acesso fácil a plataformas de streaming como Twitch e Discord, Painel GX Corner e muito mais.

Ao navegar ou jogar, você poderá obter maior privacidade nos sites visitados. Além disso, a poderosa VPN integrada protegerá sua privacidade online e histórico de navegação. A melhor parte é que todos os recursos estão disponíveis em um único navegador e não há nenhum custo para pagar por isso. Apenas certifique-se de habilitar o recurso específico no navegador Opera GX que você deseja usar e pronto.

Como habilitar VPN grátis no navegador Opera GX

Seguindo as etapas abaixo, você pode facilmente ativar ou desativar o recurso VPN em seu navegador Opera GX. Fornecemos métodos para habilitar o Opera GX VPN gratuito em um computador com Windows. Lembre-se de que, atualmente, o recurso VPN integrado não está disponível para dispositivos Android e iOS. Então, vamos começar.

Abra o Navegador Opera GX no seu PC.

no seu PC. Clique no Configurações ícone do menu na barra lateral esquerda.

Clique em Características na barra lateral esquerda novamente.

na barra lateral esquerda novamente. Agora, você poderá ver a alternância de VPN.

Basta clicar no Ativar VPN alterne para ativá-lo.

alterne para ativá-lo. Agora, o serviço VPN está habilitado no navegador Opera GX.

Vá para a página inicial do navegador clicando no botão + ícone acima da barra de endereço (ao lado da guia aberta no momento).

do navegador clicando no botão acima da barra de endereço (ao lado da guia aberta no momento). Clique no ícone VPN logo antes da barra de endereço.

Ele mostrará a mensagem de sucesso como “Protegido. Sua navegação está segura.”

A partir daqui, você pode manter o padrão ‘Localização Ideal’ ou selecione qualquer outra região da lista.

ou selecione da lista. Você Terminou. Comece a navegar ou jogar no Opera GX Browser.

Conclusão

Então, é assim que você pode obter um VPN grátis no navegador Opera GX. No entanto, hoje em dia, usar apenas serviços VPN ou modo anônimo no navegador não ajuda muito porque seu ISP (Internet Service Provider) pode armazenar todos os dados de navegação e outros cookies para vendê-los a outras empresas. Podemos controlar isso, mas podemos tentar controlar a privacidade do nosso lado.

Por enquanto é isso. Esperando que este guia simples tenha ajudado você a ative facilmente o Opera GX VPN no PC com Windows. Não hesite em comentar abaixo se tiver algum problema ou dúvida.

