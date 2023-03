Como usar o ChatGPT no seu Apple Watch (Guia 2023)

O ChatGPT é um dos trending topics que está rolando na internet. Todos os dias vemos algo relacionado ao ChatGPT. Isso só é possível porque a IA responde às nossas perguntas. Os usuários da internet adoram muito isso. Eles estão ficando loucos com o conceito de ChatGPT. Para tornar as coisas mais únicas e especiais para os usuários, os desenvolvedores do ChatGPT também anunciaram a assinatura premium por meio da qual os usuários podem obter serviços exclusivos para usar o ChatGPT.

Como as coisas relacionadas ao ChatGPT estão ficando populares, alguns usuários levantaram dúvidas sobre se podem usar o ChatGPT no Apple Watch. Parece interessante. Certo? Vimos que os usuários estão mais interessados ​​em facilitar as coisas para eles e querem usar o site em seu Apple Watch. Pensamos: Por que não devemos ajudá-lo? Para ajudar os usuários a configurar o site no Apple Watch e compartilhar as etapas adequadas, criamos este guia apenas para você. Aqui listaremos as etapas fáceis para que você possa usar o ChatGPT no seu Apple Watch sem problemas. Então, vamos dar uma olhada.

Posso usar o ChatGPT no meu Apple Watch?

Muitos usuários da Apple estão procurando a resposta para “Posso usar o ChatGPT no meu Apple Watch?” A resposta é Sim. Os usuários da Apple que possuem o Apple Watch podem usar o ChatGPT. O uso do ChatGPT no Apple Watch facilitará muitas coisas para os usuários. Agora, vamos descobrir como os usuários podem fazer isso.

Como usar o ChatGPT no Apple Watch: WatchGPT

Os usuários estão sempre procurando maneiras criativas de fazer coisas diferentes. Usar o ChatGPT no Apple Watch é um deles. Você não acha o mesmo? Milhares de usuários têm procurado saber como poderão fazê-lo. Para ajudar os usuários a conhecer as etapas corretas, estamos aqui com isso.

Você deve verificar as etapas abaixo para usar o ChatGPT no seu Apple Watch sem problemas. Além disso, os usuários que desejam usar o ChatGPT em seu Apple Watch deverão baixar um aplicativo de terceiros verificado e disponível na App Store. Usando esse aplicativo, usaremos o ChatGPT no Apple Watch.

Primeiro, os usuários do Apple Watch devem comprar o novo watchGPT aplicativo que está disponível na App Store para US$ 3,99/R$ 349 .

aplicativo que está disponível na App Store para . Depois de concluir o pagamento e instalar o aplicativo do relógio, vá para o relógio.

Você deve acessar a lista de aplicativos do Apple Watch através da qual você pode encontrar o watchGPT aplicativo.

aplicativo. Depois de encontrar o aplicativo, abra-o.

Agora, na tela, você verá o mascote do watchGPT . Você verá o campo de texto com o “ Pergunte-me qualquer coisa” texto. Você deve inserir a pergunta que deseja verificar.

. Você verá o campo de texto com o “ texto. Você deve inserir a pergunta que deseja verificar. O aplicativo verificará a resposta e, após isso, o aplicativo exibirá a resposta. Você deve percorrer o final da tela para verificar a resposta. Isso ocorre porque você está usando o Watch.

Depois de fazer isso, você obteve o ChatGPT com sucesso no Apple Watch.

Da mesma forma, você também pode compartilhar a resposta com outras pessoas com a ajuda do Compartilhar botão.

botão. Ao clicar no botão Compartilhar, algumas opções aparecerão na tela. Escolha o aplicativo pelo qual deseja compartilhar a resposta com seus amigos ou parentes.

Se você deseja usar os recursos do ChatGPT no seu Apple Watch, pode usar este aplicativo. Como OpenAI, que é o desenvolvedor do ChatGPT, disponibilizou a API para uso dos desenvolvedores, você verá muitos aplicativos na App Store que serão gratuitos/pagos para usar e funcionarão de maneira semelhante ao ChatGPT apenas por causa da API.

Esperamos com a ajuda de assistirGPT, você poderá transformar seu Apple Watch em Apple WatchGPT. Comece a encontrar as respostas para a pergunta urgente. Você pode adicioná-lo para uso rápido se quiser simplificar as coisas. Confira os passos abaixo.

Como usar o watchGPT no Apple Watch como uma complicação

Aqueles que desejam iniciar o aplicativo e usar watchGPT rapidamente deve seguir os passos abaixo. Nós os listamos para que você possa usar o watchGPT para encontrar as respostas para suas perguntas urgentes.

Primeiro de tudo, vá para o tela inicial.

Toque e segure o mostrador do relógio para entrar no modo de edição.

Depois de entrar no modo de edição, selecione o botão “ Editar ” para iniciar.

” para iniciar. Agora, comece a deslizar para a esquerda para encontrar a guia Complicações.

Quando estiver na guia, toque na complicação com a qual deseja alternar.

Depois de clicar nele, você verá muitos aplicativos diferentes lá.

Role para baixo e encontre o watchGPT . Depois de encontrá-lo, toque nele.

. Depois de encontrá-lo, toque nele. Ao terminar o procedimento, você deve clicar na complicação que substituiu para acessar o watchGPT rapidamente. Ao fazer isso, você pode pesquisar questões urgentes muito rapidamente.

É isso; agora seu Apple Watch tem o poder ChatGPT. Então comece a fazer as perguntas com o aplicativo.

Empacotando

Milhões de usuários do Apple Watch estavam procurando maneiras de usar o ChatGPT em seu Apple Watch. É porque eles queriam simplificar as coisas apenas no pulso. Muitos usuários constantemente buscavam uma forma de integrar o ChatGPT em seu Apple Watch. Depois de ver a consulta de pesquisa do ChatGPT no Apple Watch, pensamos em ajudar os usuários da Apple. Este guia listou as etapas necessárias para configurar o ChatGPT no Apple Watch. Além disso, a configuração foi possível devido ao aplicativo de terceiros disponível na App Store.

É necessário baixar e instalar se você quiser usar o recurso semelhante ao ChatGPT. O aplicativo está disponível por US$ 3,99 na App Store. Você tem que comprá-lo para usá-lo no Apple Watch. Muitos outros aplicativos serão lançados em breve, que serão executados na mesma API do ChatGPT. No entanto, watchGPT também é o melhor aplicativo que você pode usar para encontrar a resposta. Seria melhor usar o ChatGPT no telefone ou navegador da web para respostas complexas. É isso para este guia. Esperamos que você possa configurar o aplicativo no Apple Watch com a ajuda deste guia.

