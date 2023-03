Como usar o PayPal na Amazon com 4 métodos de 2023

A Amazon é um dos maiores sites de comércio eletrônico do mundo e o PayPal é um dos gateways de pagamento mais antigos e confiáveis ​​que opera em quase todos os países. Mas você sabia que pode facilmente usar o PayPal em sua conta Amazon? Se não, então você chegou ao post de blog certo. Aqui, compartilhamos as etapas e métodos de como usar o PayPal na Amazon em 2023.

Amazon, o site de comércio eletrônico mais popular para comprar qualquer produto online. Tem preços incrivelmente baixos em todos os produtos. E o envio dos produtos é muito rápido. A maioria deles faz compras online e a Amazon é o melhor site para fazer compras online. Você pode fazer o pagamento através de diferentes métodos. Se você tem saldo em sua conta do PayPal e deseja usá-lo na Amazon, como pode fazê-lo? Quer usar o PayPal para pagar na Amazon? Se sim, então você veio ao lugar certo. Aqui mostraremos como você pode pagar através do PayPal na Amazon.

A Amazon não está unida ao PayPal, portanto não aceita pagamentos diretos do PayPal. Portanto, confira o processo de uso do PayPal para pagar dinheiro na Amazon.

Então, você sabe o motivo pelo qual a Amazon não está aceitando o PayPal? Existem duas razões principais para a Amazon não trabalhar com o PayPal. Confira abaixo os motivos:

A primeira razão é que antes o PayPal fazia parte do eBay. O eBay é o concorrente direto da Amazon. O PayPal e o eBay estiveram juntos de 2002 a 2015. Embora o PayPal tenha se separado para uma marca diferente, a parceria com o eBay era forte.

Em segundo lugar, o PayPal também é um concorrente direto da Amazon, pois possui seu próprio serviço de pagamento chamado Amazon Pay. O Amazon Pay é aceito por muitos outros varejistas que permitem que você use os métodos de pagamento da Amazon.

Agora, vamos verificar como usar o PayPal na Amazon para fazer pagamentos.

Como todos sabemos, você não pode pagar diretamente pelo PayPal na Amazon. No entanto, existem algumas maneiras simples que ajudarão você a pagar através do PayPal na Amazon. Embora essas formas não usem o PayPal direto, em última análise, ele usará sua conta do PayPal. Confira os métodos e use o PayPal na Amazon.

Método 1: Use o cartão de acesso do PayPal na Amazon

Uma das melhores opções para comprar na Amazon usando a conta do PayPal é um cartão de acesso do PayPal. Carro de acesso PayPal é um cartão de crédito pré-pago com o respaldo da Mastercard. No entanto, isso não está disponível para todos os titulares de contas do PayPal.

Se você não tiver este cartão, poderá solicitá-lo. Acesse a página do cartão de acesso do PayPal. Se você for elegível, receberá um cartão que poderá usar para pagar. Por exemplo, é um Mastercard, então você pode usar um cartão de acesso do PayPal para fazer seu pagamento na Amazon.

Método 2: Compre vales-presente da Amazon por meio do PayPal

Este é um dos métodos mais fáceis de usar o PayPal. Você deve comprar um vale-presente da Amazon por meio de sua conta Paypal. Compre um vale-presente da Amazon em um site como o eGifter.com e use seu saldo do PayPal aqui. Depois de comprar cartões-presente, você pode usá-los para fazer compras na Amazon.

Esteja seguro ao comprar um vale-presente em qualquer site. Certifique-se de que o site é seguro e protegido.

Método 3: Use um cartão de débito comercial do PayPal na Amazon

Todos os titulares de contas comerciais do PayPal podem seguir esta etapa. Ao fazer compras na Amazon, use PayPal Business Debit MasterCard como método de pagamento. Ele deduzirá dinheiro diretamente do seu saldo do PayPal. A principal diferença é que este cartão de débito Payap está conectado a uma conta comercial.