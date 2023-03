Como ver senhas de WiFi salvas no iPhone ou iPad (iOS 16/17)

Às vezes, é muito conveniente ver as senhas de Wi-Fi em iPhones. Curiosamente, as informações são armazenadas no seu iPhone ou iPad assim que você se conecta a uma rede Wi-Fi. No entanto, isso não garante acesso direto permanente à rede. Como resultado, os usuários podem querer ver a senha WiFi nos iPhones.

Há momentos em que você deseja compartilhar a senha do Wi-Fi com seus amigos ou familiares, mas não pode fazê-lo porque não se lembra dela. Naquela época, seria legal ver senhas de Wi-Fi em iPhones. Como resultado, mais e mais pessoas querem ver senhas de Wi-Fi em iPhones.

Por que você precisa ver a senha do Wi-Fi no iPhone?

Quando você está na casa de um amigo ou familiar e deseja se conectar à rede, mas não lembra a senha, nem seu amigo.

De qualquer forma, se você estiver usando um PC e quiser conectá-lo ao WiFi, com iOS, não há opção de compartilhá-lo com usuários do Windows. Naquela época também, esta opção é bastante útil.

Ao contrário disso, no iOS 15 não há como ver a senha do WiFi, mas com o iOS 16 ou iOS 16.1 é definitivamente possível. Aqui está o nosso guia para ajudá-lo a fazer isso.

Como visualizar a senha de Wi-Fi salva no iPhone

Hoje em dia, a maioria dos dispositivos se conecta automaticamente ao Wi-Fi porque é importante para eles. Embora a opção de escanear o código QR seja útil, mas se você deseja conectar o WiFi a um PC, esse método se torna inútil. Como resultado, é importante poder ver as senhas de Wi-Fi no iPhone.

No entanto, para ver a senha do Wi-Fi no iPhone, você precisa ter no mínimo um iPhone 8 ou superior. Isso ocorre por causa do iOS 16.1. Curiosamente, o iOS 16.1 é a primeira versão do iOS que oferece essa funcionalidade. Portanto, se você tiver o iOS 15, não poderá fazer isso.

Agora siga estas etapas para visualizar a senha Wi-Fi no iPhone:

Tocar Configurações. Abrir em Wi-fi. Agora, na próxima página, abaixo do minhas redes opção, toque em (eu). Você será solicitado a fornecer o FaceID, mostre-o e agora poderá ver a senha do Wi-Fi.

É isso. Agora você poderá ver a senha do Wi-Fi no seu iPhone. No entanto, este método é adequado apenas para usuários com iPhone 8 e superior, além da atualização do iOS 16. E se você não tiver isso?

Como ver senhas de Wi-Fi em dispositivos mais antigos?

Se você tiver um dispositivo iOS mais antigo e não tiver acesso ao iOS 16, temos outro método para você. É chamado iCloud Keychain. No entanto, em muitos dispositivos, o recurso está desativado.

Caso o iCloud Keychain esteja ativado, você poderá ver a senha do Wi-Fi. Siga estas etapas para fazer o mesmo:

Abrir Configurações. Toque no seu Conta. Toque em iCloud. Agora clique em Chaveiro. Verifique se iCloud Chaveiro está ligado.

Se estiver ativado, você poderá ver a senha do Wi-Fi. Se não, você não tem outra opção.

Encontrando a senha usando as configurações do roteador Wi-Fi

Se nenhum dos métodos acima funcionar para você, você pode usar as configurações do roteador Wi-Fi para visualizar a senha. Nosso guia em 192.168.1.1 será muito útil para você neste caso. Explicamos tudo o que você precisa para encontrar a senha e outras configurações de Wi-Fi. Certifique-se de verificar isso se você não tiver um novo iPhone.

Como ver a senha do Wi-Fi em iPhones com jailbreak?

Se você possui um iPhone com Jailbreak, ver a senha do Wi-Fi é muito fácil. Você só precisa instalar um aplicativo conhecido como Return to Cydia, e o resto já está feito para você. Este é um processo bastante fácil em comparação com qualquer outro método. No entanto, existem muitas preocupações com os iPhones com jailbreak, então você pode querer evitar isso.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode veja senhas WiFi no iPhone. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo, que responderemos em breve.

