O slogan do Omegle é ‘falar com estranhos’, que é uma ideia ou plataforma muito legal para milhões de pessoas que desejam se comunicar com outras pessoas sem revelar seus dados pessoais em vez de seu rosto enquanto conversam por meio de videochamadas. O Omegle é um serviço de bate-papo online gratuito sem nenhum tipo de registro. Agora, se você é novo no Omegle e quer saber como virar a câmera no Omegle, pode conferir este artigo completo.

O Omegle basicamente permite que seus usuários se socializem com outras pessoas (estranhos) sem registrar nenhuma informação ou detalhe. Ainda não há um aplicativo oficial do Omegle disponível para nenhuma plataforma. Portanto, você precisará usar um celular ou navegador da Web para acessar o Omegle, incluindo a câmera do celular ou a câmera da web no PC.

Este serviço conecta e emparelha aleatoriamente dois usuários em sessões de bate-papo individuais (chat único) para se comunicar anonimamente, a menos que alguém propositadamente forneça detalhes pessoais a outra pessoa. Mas os novos usuários não estão cientes dos métodos ou formas de começar a usar este serviço completamente. Agora, os usuários estão perguntando como virar a câmera no Omegle se tornando uma das perguntas mais comuns.

Como virar a câmera no Omegle no PC e no celular

Vale dizer que o Omegle não possui aplicativo dedicado para dispositivos móveis ou computadores. Usando o aplicativo do navegador, você só pode acessar o Omegle por meio do site oficial do Omegle. É por isso que não há opção integrada para os usuários virarem a câmera nativamente.

Você precisará baixar e usar o navegador Opera para abrir o Omegle e virar a câmera. Agora, você pode conferir este guia completo para virar facilmente a câmera em dispositivos Android, iOS, Windows e Mac. Aqui, compartilhamos todas as etapas de trabalho para fazer isso. Vamos começar.

Flip Camera no Omegle para Android

Se você deseja virar a câmera no Omegle para Android, verifique as etapas a seguir. Você precisará começar com o navegador Opera instalando-o no dispositivo. O navegador Opera basicamente permite que você selecione se deseja escolher a câmera traseira ou frontal durante o bate-papo por vídeo no Omegle.

Agora, visite o site da Omegle digitando este URL na barra de endereços – https://www.omegle.com/ . (Você também pode pesquisar Omegle na pesquisa do Google e abrir a página da web)

. (Você também pode pesquisar Omegle na pesquisa do Google e abrir a página da web) Na tela inicial do Omegle, você precisará tocar no Vídeo opção.

A seguir, certifique-se de Aceite os termos e condições o que for necessário.

Toque no Confirmar e continuar botão.

botão. Então você vai ter que conceder permissão à câmera quando perguntado.

Também vai pedir permissão de microfone . Portanto, dê todas as permissões necessárias.

. Portanto, dê todas as permissões necessárias. Assim que as permissões forem concedidas, você verá um prompt de seleção de câmera na tela que permite escolher a câmera frontal ou traseira. Então, o que você preferir, selecione um.

na tela que permite escolher a câmera frontal ou traseira. Então, o que você preferir, selecione um. Finalmente, toque em Feito para iniciar sua jornada de bate-papo por vídeo com estranhos no Omegle.

para iniciar sua jornada de bate-papo por vídeo com estranhos no Omegle. É isso! É assim que você pode virar a câmera no Omegle para Android.

Flip Camera no Omegle para iPhone.

Você é um usuário do iPhone e quer virar a câmera no Omegle? Nesse caso, você também pode instalar o navegador Opera no seu iPhone e começar a usar o Omegle visitando o site e virando a câmera. Para fazer isso:

Abra o Loja de aplicativos no seu iPhone e procure por Navegador Opera. (Você pode visitar diretamente este link também)

Agora, certifique-se de instalar o navegador Opera e abri-lo.

Na interface do navegador, visite o site oficial do Omegle.

Na tela inicial do Omegle, você precisará tocar no Vídeo opção.

opção. A seguir, certifique-se de Aceite os termos e condições o que for necessário.

o que for necessário. Toque no Confirmar e continuar botão.

botão. Então você vai ter que conceder permissão à câmera quando perguntado.

quando perguntado. Também vai pedir permissão de microfone . Portanto, dê todas as permissões necessárias.

. Portanto, dê todas as permissões necessárias. Selecione qual câmera você deseja usar e toque em Feito continuar.

Se, no caso, você não conseguir virar o lado da câmera ou ainda não vir nenhuma opção, siga as etapas abaixo para fazer isso:

Toque em Configurações no canto superior direito do navegador Opera.

no canto superior direito do navegador Opera. Selecione Vire a câmera e você poderá ver as opções de câmera traseira e traseira.

e você poderá ver as opções de câmera traseira e traseira. Escolha qual câmera lateral você deseja usar no Omegle.

Este método específico funcionará em todos os modelos de iPhone se estiver executando na versão mais recente do iOS.

Virar câmera no Omegle para Windows

Os usuários de desktop ou laptop com Windows também podem usar o Omegle acessando o site oficial e facilmente virar as câmeras via Chrome ou outros navegadores. Basta permitir a permissão da câmera e do microfone usando o navegador Chrome ou qualquer navegador.

Visite o oficial Site Omegle usando o navegador Chrome ou qualquer outro navegador.

usando o navegador Chrome ou qualquer outro navegador. Em seguida, selecione o Vídeo opção.

opção. Marque as caixas em termos e Condições então clique em Confirmar e continuar .

então clique em . No lado direito da tela, selecione o ícone de vídeo .

. Clique em Configurações e instalar uma câmera diferente no PC.

e no PC. Role para baixo até a câmera e selecione a câmera de sua escolha.

Flip Camera no Omegle para Mac

Os usuários de Mac podem achar difícil virar a câmera no Omegle durante o bate-papo por vídeo. Mas os usuários de Mac podem instalar uma nova webcam e girar a visualização da câmera enquanto a configuram. Caso contrário, você pode usar as configurações padrão da webcam seguindo as etapas abaixo.

Pressione e segure o Comando+Ordem teclas juntas no Mac.

teclas juntas no Mac. Agora, clique no ícone de preferência do sistema no dock para selecionar sua câmera preferida.

no dock para selecionar sua câmera preferida. Uma vez selecionado, abra o navegador Safari e visite a página da Omegle para começar a usar o bate-papo por vídeo.

Perguntas frequentes:

1. Como inverter a câmera ou alterar as configurações da câmera no Omegle no computador?

Você pode usar o visor da câmera ou usar o menu de configurações da câmera para fazer isso. Se você não conseguir, tente verificar alguns tutoriais na web ou no Youtube sobre o mesmo.

2. Por que minha câmera não está funcionando no Windows ou Mac?

As chances são altas de que a lente da câmera da web esteja bloqueada por poeira ou umidade. Às vezes, falhas temporárias também podem forçar o fechamento do aplicativo da câmera. É melhor redefinir o aplicativo da câmera em Configurações ou simplesmente atualizar o software na máquina.

Portanto, este guia é sobre como virar a câmera no Omegle em qualquer um dos seus dispositivos. Vamos esperar que você tenha achado este guia útil. Se precisar de mais ajuda, informe-nos nos comentários abaixo.

