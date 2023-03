Conclusão do UFC 286: Leon Edwards está certo – é claro que Colby Covington não merece a próxima chance pelo título

Leon Edwards fez de novo. O segundo campeão inglês do UFC se estabeleceu UFC 286trilogia defendendo seu título dos meio-médios com uma decisão majoritária sobre Kamaru Usman na frente de seus compatriotas na O2 Arena de Londres. O retorno de Edwards encabeçou um cartão cheio de ação que também viu Justin Gaethje vai a si mesmo para a vitória contra Rafael Fiziev, Mais, muito mais. Com tanto para discutir, vamos ver nossas cinco maiores conclusões do UFC 286.

1. No final, Leon Edwards estava certo. E realmente, essa é a única maneira adequada de começar isso, dando ao melhor de Birmingham todos os elogios que ele merece, porque o homem não apenas fez o que muitos pensavam ser impossível – ele fez isso duas vezes.

Considere por um momento até onde chegou o discurso sobre o campeão. Não muito tempo atrás, qualquer sugestão para a comunidade mais ampla do MMA de que Leon Edwards, de todas as pessoas, seria o único a acabar com a poderosa corrida pelo título de Kamaru Usman teria sido ridicularizada em todas as seções de comentários do esporte. Durante toda a sua luta invicta de 10 lutas e seis anos até o cinturão, Edwards foi uma reflexão tardia ou uma piada. Inferno, mesmo em 2020-21, ele estava comendo porcaria de todas as direções possíveis. Sempre que fãs, especialistas ou até mesmo seus colegas lutadores mencionavam os candidatos ao título dos meio-médios, o nome dele era o único abertamente desconsiderado ou ridicularizado por completo. Ele era Leon Scott, lembra?

Não é engraçado como isso funciona?

LEON ROCKY EDWARDS!!!!! Ele fez uma performance infernal e fez isso na frente de uma torcida também!! #UFC286 — Megan Anderson (@MeganAnderson) 19 de março de 2023

Porque aqui está a injusta realidade do evento principal do UFC 286: se ele tivesse perdido no sábado e a trilogia terminasse em 2 a 1 a favor de Usman, tudo o que Edwards conquistou em agosto teria sido invalidado para sempre aos olhos desse mesmo público implacável. Seu milagre do quinto round no UFC 278? Ainda gravado na história como uma das grandes reviravoltas do MMA, mas relegado a ser uma nota de rodapé na história de Usman, um obstáculo simplesmente para o segundo maior meio-médio de todos os tempos superar. Acabamos de ver acontecer com Julianna Peña. A maior parte do prestígio de sua derrota para Amanda Nunes voou pela janela no momento em que Nunes dominou a revanche. Era como se tudo tivesse sido resolvido no mundo.

Apenas ou não, Edwards estava encarando um destino semelhante se o Capítulo 3 acabasse parecendo muito mais com o Capítulo 1 e a maior parte do Capítulo 2.

Em vez disso, o campeão reivindicou seu título de melhor meio-médio do mundo, acabou com qualquer dúvida sobre a validade do cinturão enrolado na cintura e o fez com uma performance de verdadeiro calibre de campeão. Diante da volta ao lar de maior pressão de sua vida, Edwards foi sensacional. Sua defesa de queda e levantamentos fizeram Usman trabalhar horas extras a noite toda, e sua precisão em pé ultrapassou Usman (120 a 87 em golpes significativos) em um clipe muito mais preciso (74 por cento caiu contra 42 por cento de Usman).

Sem dúvida: o melhor de Birmingham é um digno campeão dos meio-médios do UFC.

Que estrada. Que história.

É uma pena termos jogado a divisão de volta ao caos imediatamente.

2. Então, vamos cavar nesse caos, com o perdão do trocadilho.

Pergunta simples: é realmente pedir demais a Colby Covington para vencer uma única pessoa no atual top 10 dos meio-médios antes de continuarmos dando a ele chances de título por perder duas lutas acirradas alguns anos atrás para o ex-campeão? Sim, no arrebol do UFC 286, o presidente do UFC, Dana White, não perdeu tempo proclamando que, apesar do que quer que aconteça na divisão dos meio-médios, Edwards x Covington é a próxima “luta que faz sentido”.

“Ele merece essa luta”, argumentou White sobre Covington.

Leon Edwards sobre Colby Covington recebendo a próxima chance pelo título: “Não sei como isso faz sentido” #UFC286 “Eu sou o rei agora. Eu ganhei meu caminho, então sinto que devo decidir quem é o próximo.” pic.twitter.com/d79iv51Z5V — MMAFighting.com (@MMAFighting) 19 de março de 2023

“Merece” está fazendo muito trabalho pesado nessa frase.

Olha, eu não sou idiota – eu entendo. Covington tem uma base de fãs maior do que um cara como Belal Muhammad, que aparentemente vai ter que vencer 40 lutas seguidas para sequer sentir o cheiro da foto do título. (Parabéns pela invencibilidade de nove lutas, Belal! Aqui está uma luta com Shavkat Rakhmonov para comemorar.) Mas esse tratamento de Covington como se ele fosse uma galinha dos ovos de ouro no estilo McGregor é bizarro. A realidade é que estamos falando de um lutador que não é um empate esmagador no pay-per-view, que nunca teve um título incontestável e que não venceu ninguém vindo de uma vitória desde Rafael dos Anjos em 2018. São cinco (sim, cinco!) anos. O único meio-médio que Covington conseguiu disputado na atual safra dos 15 melhores do UFC está o nº 11, Jorge Masvidal. A essa altura, até mesmo estreantes como Rakhmonov têm vitórias melhores e mais relevantes do que qualquer outra no currículo de Covington.

A noção de que Covington “merece essa luta” sobre contendores que realmente estão trabalhando é um tapa na cara da definição mais vaga possível de meritocracia no UFC.

Parabéns ao campeão por não vender totalmente o que seu promotor está tentando fazer aqui.

“Não sei como isso faz sentido”, disse Edwards sobre o matchmaking de White. “Ele não luta há mais de um ano e meio. Ficou de fora, não se machucou. Eu simplesmente não entendo como ele simplesmente desliza para a disputa pelo título mundial quando há outros caras na divisão que estiveram ativos, lutando, não ficaram de fora.

Particularmente para um cara como Edwards, que teve que ralar até enjoar para finalmente ganhar sua chance, tudo isso deve ser desconcertante. E porque eu já sei como esses últimos parágrafos serão recebidos pelos fãs extraordinariamente opinativos de Covington – para ser claro, ninguém está sugerindo que Covington seja uma merda. Ele é claramente um dos meio-médios mais talentosos do mundo – ou, pelo menos, ele foi em um ponto. Eu provavelmente o favorecerei para derrotar Edwards se/quando essa luta for marcada. Apenas … é realmente tão flagrante querer que ele lute contra uma única pessoa relevante na foto do título antes de ser alimentado com mais tiros quando todos os outros 170 libras foram solicitados a defender seu lugar? Isso realmente não é pedir muito.

O UFC está claramente indo para o chão neste caso, então boa sorte ao campeão em conseguir que a White & Co. mude de ideia. É lamentável que o momento de definição da carreira de Edwards tenha sido parcialmente ofuscado por alguém cuja reivindicação à fama é perder algumas lutas competitivas para o cara que Edwards venceu duas vezes seguidas.

3. Ei, sabe quem mais estava certo? Justin Freakin’ Gaethje, é quem.

Todos aqueles obituários escritos para ele nos últimos 10 meses foram claramente prematuros. “The Highlight” parecia magnífico em sua guerra de atrito contra Rafael Fiziev. Ele seguiu perfeitamente a linha entre apertar o botão do caos e mostrar algum conhecimento veterano muito necessário com uma abordagem mais comedida e paciente. Ele até marcou a primeira queda de sua carreira no UFC – um fato que ele não pôde deixar de apontar com alegria em sua entrevista pós-luta. Ao todo, foi o desempenho mais completo e tecnicamente impressionante de Gaethje desde seu brilhantismo pandêmico sobre Tony Ferguson em maio de 2020.

Não se engane: Gaethje não estava mentindo. Ele é o lutador mais divertido vivo. O homem tem 28 lutas em seu nome no MMA e nenhuma delas é remotamente decepcionante. Francamente, esse nível de consistência nem faz sentido. É Gaethje e Robbie Lawler no All-Action Mt. Rushmore para sempre; o resto do esporte pode lutar pelas outras duas vagas.

Mas eu discordo. Eu tenho batido o tambor por mais de um ano sobre a divisão dos leves estar obstruída inacreditavelmente em seus escalões superiores, já que seus veteranos mais estabelecidos se recusaram a dar tiros para a próxima geração. O sábado foi um bom passo em direção ao desentupimento, e Gaethje parecia melhor do que nunca na defesa de seu lugar. No meu mundo ideal, ele pega Mateusz Gamrot em seguida e nós mantemos esse trem de desentupimento funcionando.

Realisticamente, porém, o UFC provavelmente fará Poirier-Gaethje 2 a seguir – e quer saber? Considerando como sua bela primeira colisão acabou sendo a Luta do Ano de 2018 do MMA Fighting, certamente não vou reclamar se esses dois senhores violentos correrem atrás.

4. A abertura do card principal de sábado não foi um roubo de forma alguma. Eu marquei a decisão de Marvin Vettori sobre Roman Dolidze por 29-28 para Dolidze, favorecendo seu poder e o dano que ele infligiu na primeira e terceira rodadas sobre o volume e chutes baixos de Vettori, mas foi uma disputa acirrada e competitiva e, ei, um 29 -28 O scorecard Vettori é perfeitamente compreensível.

eu simplesmente adoraria pergunte ao juiz Paul Sutherland algumas perguntas pontuais sobre seu placar de 30-27 Vettori, porque um juiz profissional vendo essa luta como uma limpeza é certamente uma escolha. A NBA está longe de ser um farol de competência arbitral, mas a liga pelo menos permite que um repórter de pool faça perguntas pós-jogo a seus árbitros após ligações questionáveis ​​ou controversas. Se ao menos o MMA tivesse esse nível básico de responsabilidade, blips como esses poderiam pelo menos chegar alguns tipo de explicação ou justificativa, em vez de Sutherland escapar para o éter ileso após sua noite não é boa, muito ruim.

Mas, infelizmente, isso obviamente é pedir demais.

A vitória de Dolidze teria sido uma ruga divertida para reorganizar o topo do baralho dos médios, mas o que está feito está feito. Vettori vs. Jared Cannonier a seguir?

5. Como um homem com um joelho sempre machucado por causa do jiu-jitsu, as cenas pelas quais Muhammad Mokaev sobreviveu no sábado foram combustível de pesadelo. De verdade, basta olhar para isso Looney Tunes ish.

Sheesh.

Mokaev disse após a luta que ele sentiu o joelho estalar, que é a pior palavra que alguém poderia associar a joelhos ou sequências relacionadas a joelhos. Adicione o fato de que era Mokaev – não Jafel Filho – quem conseguiu finalizar a luta menos de dois minutos depois daquele show de horrores? Impressionante. Diga o que quiser, mas não há como parar naquele homem.

A princípio, eu critiquei um pouco a lenta escalada de Mokaev na classificação dos moscas, até porque ele chegou ao UFC com tanto fervor que parecia uma conclusão precipitada colocá-lo ao lado da elite às pressas. Mas o extraordinário casamenteiro do UFC, Mick Maynard, sabia o que estava fazendo aqui. Mokaev pode sonhar em superar Jon Jones como o mais jovem campeão do UFC de todos os tempos, mas muitos jovens em potencial foram arruinados ao subir a escada antes de estarem prontos. Suas saídas mais recentes mostraram que o caminho paciente é o caminho correto para o jovem de 22 anos. Mokaev será um campeão do UFC antes de sua carreira terminar – disso, tenho certeza – mas com seus primeiros 12 meses no octógono oficialmente nos livros, é um lembrete útil do valor de dar a um blue chipper tempo para colocar tudo junto primeiro.

Reserve a luta de Jake Hadley que tem faz tempo que está fermentando (ou pelo menos alguém dessa estatura se Mokaev não quiser jogar bola) e vamos dar ao Daguestão um pouco mais de tempero antes de jogá-lo aos lobos da elite dos moscas.