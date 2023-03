Concorrente de briga de família acusado de assassinar a esposa, resposta chocante no programa

Timothy Bliefnick que foi preso na segunda-feira e acusado de duas acusações de assassinato em primeiro grau e uma acusação de invasão de domicílio, matou um episódio da ‘Feudo’ em 2019. Steve Harvey colocou-o no local quando foi sua vez de responder à pergunta – “Qual é o seu maior arrependimento no seu casamento?” Sua resposta — “Dizendo ‘sim'”.

Avanço rápido para o final do mês passado, quando sua ex-esposa Rebecca Bliefnick foi encontrada morta dentro de casa. Timothy foi acusado de invadir sua casa e atirar nela várias vezes. O casal vivia separado e em processo de separação.

A resposta de Bliefnick provocou suspiros na platéia quando ele rapidamente acrescentou que ama sua esposa. Como você sabe, as respostas são baseadas em 100 membros do público do estúdio e, incrivelmente, “Sim” foi a segunda resposta mais popular.