Concurso Agenersa (RJ): locais de prova divulgados; mais de 5 mil inscritos

Os candidatos ao concurso da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) já podem consultar o local de prova por meio do site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas.

Clique aqui para fazer a consulta ao local de prova.

A prova objetiva está marcada para este domingo, dia 05 de março, na cidade do Rio de Janeiro.

De caráter eliminatório e classificatório, comum para todos os cargos, a prova objetiva avaliará os candidatos por meio de 70 questões de múltipla escolha para o cargo de nível médio e 80 questões para os cargos de nível superior, divididas entre as seguintes disciplinas:

Nível médio

Língua Portuguesa – 10 questões;

Raciocínio Lógico Matemático – 10 questões;

Tecnologia da Informação – 10 questões;

Legislação Específica – 05 questões;

Controle e Ética na Administração Pública – 05 questões;

Conhecimentos específicos – 30 questões.

Nível superior

Língua Portuguesa – 10 questões;

Raciocínio Lógico – 10 questões;

Noções de Direito Administrativo – 05 questões;

Noções de Direito Constitucional – 05 questões;

Legislação Específica – 05 questões;

Controle e Ética na Administração Pública – 05 questões;

Conhecimentos específicos – 40 questões;

Os candidatos aos cargos de nível superior prestarão a prova no turno da manhã, das 8h às 12h, enquanto os candidatos ao cargo de nível médio realizaram a prova no turno da tarde, das 15h às 19h.

O concurso Agenersa RJ recebeu mais de 5 mil inscritos. No total, foram 5.240 candidatos inscritos para concorrer a uma das 50 vagas oferecidas distribuídas entre os cargos de analista, especialista e assistente técnico, além das vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível Médio/técnico

Assistente Técnico de Regulação – 10 vagas.

Para o cargo de nível médio/técnico o salário oferecido é de R$ 2.160,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível Superior

Analista Técnico – 10 vagas;

Especialista em Regulação – 30 vagas.

Já para os cargos de nível superior a remuneração varia entre R$ 4.536,00 a R$ 5.670,00 por mês para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Atribuições de cargo Agenersa – RJ

Confira a seguir as principais funções de acordo com o cargo escolhido pelo candidato:

Analista Técnico

Atividades administrativas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo da Agência reguladora, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades;

Operar a gestão institucional de forma integrada com as estratégias governamentais;

Executar as atividades que integram a gestão de logística, orçamento, contratos, compras, recursos humanos, custos e outras áreas da Administração Pública;

Realizar monitoramento, avaliação e controle operacional das atividades desenvolvidas;

Exercer outras atividades correlatas à natureza do cargo.

Especialista em Regulação

Inspeção, fiscalização e controle da prestação de serviços públicos e de exploração dos mercados regulados, implementação de políticas e realização de estudos e pesquisas das respectivas atividades do ambiente regulado;

Formulação e avaliação de planos, programas e projetos relativos às atividades de regulação;

Elaboração de normas para regulação do mercado;

Planejamento e coordenação de ações de fiscalização de alta complexidade;

Gerenciamento, coordenação e orientação de equipes de pesquisa e de planejamento de cenários estratégicos;

Fiscalização do cumprimento das regras pelos agentes do mercado/atividade regulado;

Orientação aos agentes do mercado/atividade regulado e ao público em geral;

Execução de outras atividades finalísticas inerentes ao exercício da competência das autarquias especiais denominadas Agências Reguladoras.

Assistente Técnico de Regulação

Executar atividades relativas à pesquisa, informática, assistência e administração de pessoal, administração de material, controle e preservação do patrimônio, sob orientação superior;

Dar apoio em assuntos relacionados à administração financeira, de pessoal, material, documentação, informática, comunicação, patrimônio e serviços gerais;

Executar as medidas propostas em nível superior, que visem a assegurar o cumprimento da legislação das diretrizes e normas relativas aos diversos setores da administração da Agência Reguladora;

Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas do concurso Agenersa RJ.