Concurso Anatel: órgão fala sobre vagas e novo edital; veja mais!

O concurso Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) falou sobre perspectiva de novo edital. A declaração foi publicada no Diário Oficial.

O órgão deixa claro que há uma ” falta de perspectiva” quanto ao novo certame. Segundo o documento, a Anatel justifica a não cessão de um servidor diante das “dificuldades em relação à manutenção do corpo técnico que a agência enfrenta, bem como a falta de perspectiva quanto a um novo concurso público“.

Já foram realizados pedidos de concurso. Inclusive, em maio de 2022. Foram solicitadas ao todo 344 vagas para os seguintes cargos:

analista administrativo (49 vagas);

especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações (114);

técnico administrativo (110); e

técnico em regulação de serviços públicos de telecomunicações (101).

As remunerações variam a depender do cargo. Para técnicos de administração e regulação, por exemplo, os valores serão de R$7.474,67 e R$7.846,37, respectivamente.

Porém, os analistas costumam receber R$14.265,57, enquanto os especialistas têm um salário de R$15.516,12. Os valores já contam com o auxílio-alimentação de R$458. Mesmo diante do posicionamento da Anatel, a agência deve reforçar o pedido do novo certame, que foi realizado no ano passado, ou fazer um outro pedido este ano. Diante disso, caberá ao Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos a autorização ou não da seleção.

Quando foi o último concurso Anatel?

O último certame aconteceu em 2014 com validade até 2017. Foram 100 vagas entre nível médio e superior. Do total, 20 foram para o cargo de técnico administrativo, nas áreas de Administração e Comunicação, e 12 para o técnico em regulação de serviços de telecomunicação.

Por sua vez, para nível superior, foram distribuídas pelos cargos de analista administrativo (20), nas áreas de Arquitetura, Direito e Engenharia Civil, e especialista em regulação de serviços de telecomunicação (48), nas especialidades de Economia e Contabilidade.

O Cebraspe foi a banca organizadora deste concurso Anatel . Além de prova objetiva e discursiva, os candidatos foram submetidos à prova de títulos. Ao todo foram 120 questões entre conhecimento gerais e específicos.

Concurso Eletrobras previsto

A Eletrobras confirma novo edital com o total de 832 vagas. A seleção será destinada para as subsidiárias da companhia, sendo elas: Eletronorte, CGT Eletrosul, Furnas e Chesf.

As informações são da última quinta-feira, 09 de março. O processo seletivo já tem prazo marcado e deve acontecer na segunda quinzena de março, com oportunidades celetistas.

A companhia deixou claro que: “O objetivo é trazer novos talentos e renovar a força de trabalho, direcionando as contratações de modo a aumentar a diversidade, em várias dimensões, no quadro de funcionários”.

Vagas Eletrobras

Os novos servidores atuarão nas áreas de Manutenção e Operação, em cargos dos níveis médio, técnico e superior.

Além da remuneração destinada aos cargos, os servidores receberão vale-transporte, auxílio alimentação/refeição, previdência complementar e plano de saúde.

Sobre a contratação, a Eletrobras reitera: “Com o processo seletivo, as empresas Eletrobras avançam na direção de um quadro de colaboradores com uma rica composição de jovens talentos e experientes profissionais, incentivando a troca de experiências e aprendizado“.

Quando foi o último concurso Eletrobras?

O último edital foi liberado em 2022 e anunciou o total de 137 vagas para Eletronuclear. As oportunidades foram para atuação direta no Rio de Janeiro e de Angra dos Reis, no Estado Fluminense.

33 vagas para os cargos de profissional de proteção radiológica, segurança de área protegida nuclear, segurança do trabalho e técnicos eletricista, em construção civil, em eletromecânica, em eletrônica, em eletrotécnica, em meio ambiente e em química, para o nível médio ou técnico.

Ao todo foram 104 vagas para os cargos de administrador, advogado, arquivista, assistente social, biólogo, contador, designer, economista, engenheiro (diversas áreas), físico, químico, pedagogo e analistas para nível superior.

Os salários variam a depender da escolaridade, sendo de R$3.653,06, para os lotados em Angra dos Reis, e R$3.740,73, para atuação na cidade do Rio de Janeiro, para nível médio e R$7.209,26, para atuação em Angra dos Reis, e R$7.382,28, para o Rio de Janeiro, para nível superior.

Concurso Petrobras

O concurso Petrobras avisa que as inscrições estão abertas! Ao todo são 1.119 vagas que tem como requisito de escolaridade nível médio técnico. O cadastro pode ser feito até o dia 17 de março, pelo portal Cebraspe, banca organizadora.

As oportunidades são para o cargo de “profissional Petrobras de nível técnico júnior”. Diante disso, em situações em que o candidato apresente o diploma de nível superior não será aceito, apenas com o certificado de técnico na determinada área.

Cursos técnicos aceitos do concurso Petrobras



Diante disso, a Petrobras explica que o concorrente deve apresentar uma formação que esteja de acordo com a tabela de convergência do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

Clique aqui e conheça todos os cursos inseridos na lista.

Os interessados neste certame devem apresentar diploma de curso técnico em uma das seguintes áreas, desde que seja referente à sua área de interesse:

Enfermagem do Trabalho (cinco imediatas e dez no CR);

Inspeção de Equipamentos e Instalações (11 imediatas e 22 no CR);

Logística de Transportes – Controle (seis imediatas e 12 no CR);

Manutenção – Elétrica (41 imediatas e 82 no CR);

Manutenção – Instrumentação (55 imediatas e 110 no CR);

Manutenção – Mecânica (66 imediatas e 132 no CR);

Operação (114 imediatas e 228 no CR);

Projetos, Construção e Montagem – Elétrica (quatro imediatas e oito no CR);

Projetos, Construção e Montagem – Mecânica (cinco imediatas e dez no CR);

Segurança do Trabalho (36 imediatas e 72 no CR); e

Suprimento de Bens e Serviços – Administração (seis imediatas e 12 no CR).

O contrato será por meio da CLT- Consolidação das Leis Trabalhistas. Os aprovados do concurso Petrobras terão um salário base de R$3.294,36, com garantia de remuneração mínima de R$5.563,90. Além da remuneração, serão oferecidos os seguintes benefícios: Previdência complementar (opcional) e plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e auxílio farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes.