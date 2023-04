Concurso Aruanã (GO): edital oferece 98 vagas em diversas áreas

A Prefeitura de Aruanã, no estado de Goiás, abre concurso público que visa contratação de profissionais em diversas áreas.

O período de inscrições começa no dia 08 de maio.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Aruanã – GO vão de R$ 1.378,15 a R$ 3.595,90 mensais.

A Itame Consultoria e Concursos é a responsável pela organização do concurso público.

Vagas e salários Aruanã – GO

A Prefeitura de Aruanã, no estado de Goiás oferece, por meio de concurso público, 98 vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais da Educação – 10 vagas;

Auxiliar de Serviços Urbanos – 30 vagas;

Mecânico de Manutenção – 1 vaga;

Motorista de Veículos Leves – 4 vagas;

Motorista de Veículos Pesados – 6 vagas;

Operador de Máquinas Pesadas – 3 vagas.

Nível médio/técnico

Eletricista de Manutenção – 1 vaga;

Assistente Administrativo – 5 vagas;

Auxiliar de Enfermagem – 8 vagas;

Auxiliar de Ensino – 20 vagas;

Fiscal de Obras, Posturas e Tributos – 1 vaga.

Nível superior

Fiscal de Vigilância Sanitária – 1 vaga;

Professor N2 (Pedagogo) – 8 vagas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Aruanã – GO variam entre R$ 1.378,15 a R$ 3.595,90 para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 44 horas semanais.

Já para os cargos de nível superior varia entre R$ 1.378,15 a R$ 3.595,90 por mês para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 40 horas semanais.



Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Aruanã – GO

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Aruanã – GO devem realizar a inscrição entre os dias 8 de maio de 2023 a 5 de junho de 2023 diretamente pelo site da Itame Consultoria.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 70,00 a R$ 120,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Atribuições de cargo Aruanã – GO

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo:

Auxiliar de Serviços Gerais da Educação

Varrer, lavar encerar pisos, limpar paredes, janelas portas, máquinas, móveis e equipamentos;

Executar serviços de limpeza em escadarias, arquibancadas, áreas e pátios;

Limpar carpetes, lustres, lâmpadas, luminárias, fechaduras e olear móveis.

Auxiliar de Serviços Urbanos

Atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades definidas, montando e desmontando andaimes, tendas ou afins, transportando e misturando materiais de construção civil, conservação de estradas, auxiliando em serviços de sinalização, preparando solos para plantio.

Mecânico de Manutenção

Efetuar a manutenção preventiva de motores, fazendo revisões nos veículos, máquinas e equipamentos na parte mecânica, a fim de verificar desgastes de peças, ou proceder às regulagens necessárias ao seu perfeito funcionamento.

Motorista de Veículos Leves

Dirigir os carros, motos, veículos de socorro (ambulância e resgate) e semelhantes, manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e a sinalização, para transportar passageiros, pacientes, ou conduzi-los aos locais de descarga.

Motorista de Veículos Pesados

Dirigir o caminhão, trator de pneu com carreta, ônibus ou carreta, manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e a sinalização, para transportar passageiros ou conduzi-los aos locais de descarga.

Operador de Máquinas Pesadas

Operar tratores de pneus e de esteira, motoniveladoras, moto-scrapers, pá mecânica, rolos compressores, pavimentadora, compactadores, colhedeiras e valetadeiras com os respectivos implementos.

Eletricista de Manutenção

Executar tarefas de menos complexidade, em colaboração com eletrotécnicos ou engenheiros na área de instalações elétricas de baixa e alta tensão.

Assistente Administrativo

Auxiliar a execução de tarefas nas áreas financeira, orçamentária, de material, patrimônio, recursos humanos e outras ligadas às atividades meio e fim do órgão.

Auxiliar de Enfermagem

Preparar pacientes para consultas e exames. Realizar e registrar exames, segundo instruções médicas ou de enfermagem.

Auxiliar de Ensino

Receber afetivamente as crianças na Escola de Educação Infantil, dentro de um ambiente acolhedor.

Fiscal de Obras, Posturas e Tributos

Proceder à verificação e orientação do cumprimento da regulamentação urbanística concernente a edificações particulares.

Fiscal de Vigilância Sanitária

Exercer ação fiscalizadora, de controle e orientação de saúde em estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, que comercializam gêneros alimentícios, de higiene pessoal.

Professor N2 (Pedagogo)

Participar na elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.

Etapas concurso Aruanã – GO

O concurso público para a Prefeitura de Aruanã – GO contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de professores.

de caráter classificatório apenas para os cargos de professores. Prova prática apenas para alguns cargos , de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 20 de agosto de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.