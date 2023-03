Concurso Banco do Brasil BBTS: como serão as provas?

O concurso Banco do Brasil Tecnologia e Serviços ( BBTS) anuncia que o edital foi liberado. Ao todo são 138 vagas para técnicos e analistas.

As oportunidades estão distribuídas em 75 municípios do país. Os interessados poderão se inscrever pelo portal FGV, entre os dias 20 de março até 25 de abril. A taxa de inscrição varia a depender do cargo, sendo de R$59 (nível médio) e R$69 (nível superior) e pode ser paga até o dia 26 de abril.

Será permitido ao candidato realizar mais de uma inscrição, desde que não haja coincidência nos turnos de aplicação das provas. No momento da inscrição é preciso se atentar nestas informações: opção de cargo, de macropolo (região) e local de prova.

O período de isenção vai realizar entre os dias 20 e 23 de março pelo portal FGV. Os grupos que poderão solicitar gratuidade são: Inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea.

Como serão as provas do concurso Banco do Brasil Tecnologia e Serviços ( BBTS) ?

O certame será composto por prova objetiva e discursiva, neste último, apenas para o cargo de analista. A fase objetiva está marcada para o dia 25 de junho e vai acontecer em turnos diferentes e que dependem do cargo:

Analista – turno da manhã: das 8h às 12h30 (horário de Brasília);

Técnico – turno da tarde: das 15h às 19h30 (horário de Brasília).

A seleção vai contar com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (dez);

Raciocínio Lógico-Matemático (dez);

Matemática (dez);

Noções de Estatística (quatro); e

Conhecimentos Gerais (quatro).

Conhecimentos Específicos – Tecnológico – 30 questões

Língua Inglesa (seis);

Ciência de Dados (quatro);

Desenvolvimento de Sistemas (seis);

Banco de Dados (seis);

Infraestrutura Tecnológica (quatro); e

Segurança da Informação (quatro).

Conhecimentos Específicos – Interno – 30 questões

Administração e Políticas Públicas (seis);

Administração Financeira e Orçamentária (quatro);

Noções de Economia (cinco);

Gestão Governamental (seis);

Controle e Gestão (quatro); e

Auditoria Governamental (cinco).

Técnico (Atendimento e Interno)

Conhecimentos Básicos – 30 questões

Língua Portuguesa (12);

Raciocínio Lógico-Matemático (12); e

Conhecimentos Gerais (seis)

Conhecimentos Específicos – Atendimento – 40 questões

Noções básicas de Eletricidade e Eletrônica (dez);

Manutenção de Computadores (dez);

Arquitetura de Computadores (oito);

Equipamentos de Automação Bancária (oito); e

Normas Regulamentadoras (quatro).

Conhecimentos Específicos – Interno – 40 questões

Informática Básica (12);

Noções de Administração (oito);

Noções de Arquivologia (seis);

Manutenção e Arquitetura de Computadores (dez); e

Normas Regulamentadoras (quatro).

De acordo com o edital, para ser aprovado, será preciso acertar, no mínimo, 12 (analistas) ou 15 questões (técnicos) de Conhecimentos Específicos e 35 de Conhecimentos Gerais.

Só terão as provas discursivas corrigidas, aqueles que atingirem a classificação de até quatro vezes o número de vagas de cada cargo.

Vagas concurso Banco do Brasil Tecnologia e Serviços

Ao todo são 138 vagas para nível médio e superior nos cargos de técnico e analista. Do total de vagas, 97 são para o cargo de técnico, de nível médio, nas áreas de Atendimento (médio técnico) e Interno (apenas médio).

Neste caso, os aprovados terão ganhos iniciais de R$2.184,73. Por sua vez, para área de atendimento, os interessados deverão possuir o nível médio técnico, em cursos relacionados a Controle e Processos Industriais, como Automação Industrial, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica ou Mecatrônica.

Áreas como eixo de Informação e Comunicação, como Manutenção e Suporte em Informática, Redes de Computadores ou Telecomunicações também estão inclusas nas oportunidades.

Entre os requisitos de escolaridade, os interessados do concurso Banco do Brasil Tecnologia e Serviços precisam estar inclusos em algumas regras, como por exemplo, os candidatos da área de Atendimento ainda deverão ter disponibilidade para viagens e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nos tipos AB, B, C, D ou E.

Para nível superior, o concurso oferta 41 vagas para carreira de analista, nas áreas Interno e Tecnológico. O salário será de R$4.369,45. A seleção ainda tem oportunidade para formação de cadastro reserva, com convocação dos aprovados durante o momento em que o certame estiver válido.

Concurso Banco do Brasil em andamento

O concurso Banco do Brasil contabilizou mais de 1,4 milhão de inscritos. O Cesgranrio é a empresa responsável. O edital anuncia vagas para escriturário, com escolaridade nível médio e as seguintes nomenclaturas: Agente de Tecnologia e Agente Comercial.

Vale lembrar que a maior parte — 1,3 milhão– está inscrita para as vagas de escriturário (agente comercial). Outros 130 mil se inscreveram para escriturário (agente de tecnologia), outra área do certame.

Do total, 53,75% dos inscritos são do sexo feminino e 77% do total têm até 35 anos de idade. De acordo com levantamentos, esse é o segundo maior certame da história do BB.

Demais prazos importantes do concurso Banco do Brasil

No dia 14 de março foi divulgado o resultado preliminar dos pedidos dos atendimentos especializados para as Pessoas com Deficiência (PcD). Dia 15 de março os candidatos puderam utilizar dos recursos, se necessário for.

Já o resultado definitivo está marcado para dia 22 de março. No mês de abril, mais precisamente no dia 19, os candidatos poderão acessar o site da Fundação Cesgranrio , para conferir o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), com o local de provas.

As provas objetivas também estão previstas para abril. No dia 23, os candidatos serão submetidos às avaliações. Os gabaritos preliminares serão liberados um dia depois e os recursos poderão ser realizados até o dia 25 de abril.