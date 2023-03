Concurso Câmara de Florianópolis: depois de 40 anos sem certame para efetivos, quando será liberado o novo edital?

O concurso Câmara de Florianópolis tem sido um dos mais aguardados. Contudo, apesar da expectativa envolvendo a liberação do edital, é importante pontuar que as tratativas do certame deverão acontecer após retomada dos trabalhos da Casa.

Atualmente, o órgão passa por processo de mudança administrativa. Vale lembrar também que o próximo edital conta com uma nova comissão organizadora.

O grupo será responsável por acompanhar o andamento da seleção, assim como escolher a banca organizadora. A empresa, por sua vez, vai receber as inscrições e viabilizar o andamento do certame.

Vagas concurso Câmara de Florianópolis

O novo concurso visa preencher os cargos que estão vagos para as funções de Engenheiro, Procurador e Técnico Legislativo.

Segundo Oda, presidente da Casa: “Hoje nós temos 97 funcionários ativos e devemos ter 35 ou 36 funcionários aptos a aposentar. O número que a comissão que está analisando o concurso público e as leis para serem apresentadas na Câmara é de 70 efetivos. Número ideal para que a Câmara de Vereadores, a partir de 2022, possa ter este quadro efetivado e fazer um concurso público para preencher as vagas abertas, aquelas realmente fundamentais como procurador, engenheiro e técnico legislativo”.

Ao todo serão 08 vagas para médio e superior mais 21 para formação de cadastro reserva divididas da seguinte forma:

Auxiliar técnico de engenharia (1 vaga)

Engenheiro civil (1 vaga)

Procurador (2 vagas)

Programador de computador (1 vaga)

Técnico legislativo (2 vagas)

Redator legislativo (1 vaga)

Quando aconteceu o último concurso Câmara de Florianópolis ?

O último edital aconteceu na década de 80. Isso significa que novas contratações de caráter estatutário serão realizadas após 40 anos.

É importante destacar também que o órgão contabilizou entre os anos de 2018 e 2019, outras 20 novas aposentadorias, o que aumentaria ainda mais a necessidade de contratação de servidores efetivos.

Outros certames previstos

O concurso Correios é um dos certames mais aguardados entre os concurseiros. O último edital foi anunciado há dez anos atrás e, com isso, aumenta-se a necessidade de recompor o quadro de funcionários da instituição.

Inicialmente, foi esclarecido que o concurso estaria no aguardo de um novo posicionamento do Ministério do Planejamento. É importante destacar que no atual governo, a pasta é comandada pela ministra Simone Tebet.

Diante disso, cabe à Simone planejar a administração governamental, assim como os custos e a viabilidade orçamentária de projetos.

Depois da aprovação do planejamento, a seleção segue para autorização da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

O que se sabe até o momento é que os assuntos que se referem ao novo edital estão sendo tratados internamente. O órgão deve se pronunciar em tempo oportuno.

Carreiras concurso Correios



Nos correios, as oportunidades são para nível médio e superior. Veja a seguir as chances assim como remuneração:

Carreira de nível médio

Agente de Correios

A carreira de ingresso tem como principal missão executar as atribuições pertinentes aos serviços das áreas Operacional, Comercial e de Suporte. Neste caso, o candidato pode ser aprovado para as seguintes funções:

Carteiro;

Operador de Triagem e Transbordo (em extinção);

Atendente Comercial; e

Suporte.

Salário inicial: a partir de R$2.179,25

Carreira de nível superior

Analista de Correios

A carreira de ingresso para quem tem o nível superior tem como principal missão aplicar conhecimentos técnicos de sua especialidade, visando à otimização dos resultados e aprimoramento dos padrões de trabalho de sua área de atuação.

Neste caso, o candidato pode concorrer para as seguintes especialidades:

administrador;

advogado;

analista de sistemas;

arquiteto;

assistente social;

bibliotecário;

contador;

economista;

engenheiro;

estatístico;

museólogo;

pedagogo;

psicólogo; e

técnico em Comunicação Social.

Além dos cargos citados acima, o concurso Correios 2023 pode contar com mais oportunidades nas seguintes áreas: auxiliar de enfermagem do trabalho; técnico de segurança do trabalho; analista de saúde; enfermeiro do trabalho; engenheiro de segurança do trabalho; e médico do trabalho. Os salários iniciais são a partir de R$6.333,54.

Quando foi o último concurso dos Correios?

O último edital aconteceu em 2011 e foi para o cargo de Carteiro. Contudo, em 2012, os Correios pediram 13.727 vagas para o Ministério das Telecomunicações, sendo 10 mil para uma nova seleção e as demais para chamar os aprovados do ano anterior.

Em 2016, a estatal anunciou um novo certame. Na ocasião, as oportunidades seriam para agente de correios, de nível médio, nas atividades de carteiro e operador de triagem e ao todo foram 2 mil vagas.

Os ganhos iniciais seriam de R$2.885,37 e de R$2.348,87, para carteiro e operador, respectivamente, já incluindo benefícios e adicionais. No entanto, quem atuasse também aos sábados receberia R$3.017,42. As disciplinas que seriam cobradas no certame:

Língua Portuguesa;

Matemática; e

Conhecimentos Gerais.

Apesar de todos os trâmites, o concurso não avançou, portanto, não saiu do papel. Entretanto, em 2017 aconteceu um certame voltado para área de Segurança do Trabalho. Ao todo são 88 vagas para os níveis médio/técnico e superior. O edital ainda contou com vagas para Medicina, Enfermagem, Engenharia e Segurança do Trabalho.