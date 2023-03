Concurso CAU PA: edital oferece 44 vagas nível médio e superior; salários até R$ 7,4 mil

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará (CAU – PA) recebe a partir do dia 13 de março as inscrições para concurso público que visa contratação de Técnico Administrativo e de Fiscalização e Arquiteto e Urbanista.

Os salários oferecidos pelo CAU – PA vão de R$ 2.533,67 a R$ 7.496,16 mensais.

O Instituto Quadrix é o responsável pela organização do concurso público.

Vagas e salários CAU – PA

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará (CAU – PA) oferece, por meio de concurso público, duas vagas para preenchimento imediato e 42 vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível médio/técnico

Técnico Administrativo e de Fiscalização – 1 vagas mais 21 CR.

O salário oferecido para o cargo de nível médio/técnico é de R$ 2.533,67 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Nível superior

Arquiteto e Urbanista – 1 vagas mais 21 CR.

Já para o cargo de nível superior é de R$ 7.496,16 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições CAU – PA

Os interessados em participar do concurso público para o CAU – PA devem realizar a inscrição entre os dias 13 de março de 2023 a 13 de abril de 2023 diretamente pelo site do Quadrix.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 50,00 a R$ 90,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Atribuições de cargo CAU – PA

Confira a seguir as principais funções de acordo com a área do candidato:

Técnico Administrativo e de Fiscalização

Realizar as atividades administrativas do CAU/PA em todas as unidades organizacionais, prestando apoio às áreas, aos colaboradores, corpo executivo, conselho e público externo sempre que necessário;

Elaborar correspondências, pareceres, relatórios, ofícios e demais documentos pertinentes ao CAU/PA, bem como organizar e manter o arquivo destes documentos, observando os padrões preestabelecidos de ortografia, forma e estilo, de acordo com o manual de atos administrativos do CAU/BR; dentre outras.

Arquiteto e Urbanista

Efetuar e atualizar os registros de pessoas físicas e jurídicas, observando as normativas pertinentes;

Analisar registros de responsabilidade técnica e demais procedimentos correlatos, além de analisar certidões observando as normativas pertinentes;

Prestar informações de caráter técnico aos profissionais e à sociedade pelos meios de comunicação pertinentes em cada situação.

Etapas concurso CAU – PA

O concurso público para o CAU – PA contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório apenas para o cargo de nível superior.

Sobre a prova objetiva

Conhecimentos Básicos: 40 questões

Conhecimentos Complementares: 30 questões

Conhecimentos Específicos: 50 questões.

A prova objetiva, será composta de 120 itens do tipo “certo ou errado”, valerá 120,00 pontos e avaliará as habilidades e os conhecimentos do candidato, conforme sistema de pontuação disposto no subitem 12.5 do edital.

Haverá, na folha de respostas da prova objetiva, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com a letra C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o campo designado com a letra E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO.

Para que possa obter pontuação no item, o candidato deverá marcar um, e somente um, dos dois campos da folha de respostas da prova objetiva.

Os itens da prova objetiva poderão avaliar habilidades relacionadas à aplicação do conhecimento, abrangendo compreensão, análise, síntese e avaliação, valorizando o raciocínio e envolvendo situações relacionadas às atribuições do cargo e aos objetos de avaliação constantes no Anexo III do edital. Cada item da prova objetiva poderá contemplar mais de uma habilidade e mais de um conhecimento relativo à respectiva área de conhecimento.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 28 de maio de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.