Concurso CAU TO: edital oferece vagas para nível médio e superior; salários até R$ 7,6 mil

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins (CAU – TO) está com inscrições abertas para concurso público que visa contratação de assistente administrativo e agente de fiscalização.

Os salários oferecidos pelo CAU – TO vão de R$ 2.417,47 a R$ 7.642,98 mensais.

O Instituto Quadrix é o responsável pela organização do concurso público.

Vagas e salários CAU – TO

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins (CAU – TO) oferece, por meio de concurso público, duas vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível médio/técnico

Assistente Administrativo – 2 vagas.

O salário oferecido para o cargo de nível médio/técnico é de R$ 2.417,47 mais benefícios para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Nível superior

Agente de Fiscalização – CR.

Já para o cargo de nível superior é de R$ 7.642,98 mais benefícios para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Quer saber mais sobre os requisitos necessários para ingresso em serviços públicos? Clique aqui e assista o conteúdo especial sobre o assunto.

Inscrições CAU – TO

Os interessados em participar do concurso público para o CAU – TO devem realizar a inscrição até o dia 10 de abril de 2023 diretamente pelo site do Instituto Quadrix.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 55,00 a R$ 70,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Atribuições de cargo CAU – TO

Confira a seguir as principais funções de cada cargo oferecido pelo CAU TO:

Assistente Administrativo

Efetuar atendimento ao público, interno e externo, prestando e/ou levantando informações;

Participar e realizar os pregões, quando autorizado;

Execução dos serviços administrativos rotineiros necessários à realização dos objetivos da entidade;

Prestar auxílio na execução de cursos, oficinas, palestras, encontros, seminários e solenidades realizados pelo CAU-TO;

Organizar, conferir, manusear e controlar o andamento de processos e documentos em geral, acompanhando seu trâmite interno e externo;

Enviar para publicação os atos decorrentes das deliberações do Plenário, para cuja validade seja necessário esse procedimento;

Realizar levantamento e/ou suprir a área de material de consumo e controle de material de expediente da área de atuação.

Agente de Fiscalização

Executar autuação de infração e notificação de empresas e/ou profissionais que descumpram as normas do Sistema CAU/BR e CAU/TO em suas resoluções, bem como das Leis que regulamentam o exercício profissional e normativo técnico da categoria;

Realizar diligências de fiscalização, através de visitas a estabelecimentos e a profissionais, sujeitos à legislação específica do CAU.

Etapas concurso CAU – TO

O concurso público para o CAU – TO contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório apenas para o cargo de nível superior.

Sobre a prova objetiva

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 120 itens, valerá 120,00 pontos e avaliará as habilidades e os conhecimentos do candidato, conforme sistema de pontuação;

O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item.

Haverá, na folha de respostas da prova objetiva, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com a letra C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o campo designado com a letra E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item;

Para que possa obter pontuação no item, o candidato deverá marcar um, e somente um, dos dois campos da folha de respostas da prova objetiva;

Os itens da prova objetiva poderão avaliar habilidades relacionadas à aplicação do conhecimento, abrangendo compreensão, análise, síntese e avaliação, valorizando o raciocínio e envolvendo situações relacionadas às atribuições do cargo e aos objetos de avaliação constantes no Anexo III do edital;

Cada item da prova objetiva poderá contemplar mais de uma habilidade e mais de um conhecimento relativo à respectiva área de conhecimento.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 4 de junho de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas do concurso CAU TO.