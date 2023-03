Concurso CFP: comissão é formada; edital em breve

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) já conta com comissão formada para a realização do mais novo concurso público do órgão.

A portaria com o nome dos membros que integram a comissão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 08 de março.

Confira a seguir a integra da publicação:

“O Presidente do Conselho Federal de Psicologia – CFP, no uso de suas atribuições legais e institucionais, resolve:

Art. 1º. Instituir a Comissão Organizadora do Concurso Público, responsável pelos encaminhamentos necessários à realização de certame para provimento de vagas existentes no Quadro dos Funcionários do CFP.

Art. 2º. Conceder à Comissão Organizadora do Concurso Público, no exercício de suas atribuições, autonomia para decidir sobre as questões relativas à aplicação do Concurso Público, podendo praticar todos e quaisquer atos inerentes aos mesmos, para a realização efetiva do certame, devendo todas as medidas adotadas o serem em conformidade com a Legislação em vigor.

Art. 3°. Designar os seguintes membros para compor a Comissão Organizadora do Concurso Público:

I – ANDRÉ LUIS SOARES E SILVA PEREIRA, RG 4010.759 SSP-DF, Analista-técnico psicólogo, como Presidente.

II – WLADMIR ROGÉRIO DOS REIS, RG 716578 SSP -DF, Analista-técnico administrativo, como Vice-presidente.

III – MARIANA DOS REIS VERAS, RG 2503261 SSP -DF, Analista-técnica psicóloga, como membra.

IV – FÁBIO ALMEIDA DA TRINDADE, RG 1673268 SSP-DF, Técnico administrativo, como membro.

V – EDNILSON COUTO DE JESUS JÚNIOR, RG 13.583.009-50 SSP-BA, Assessor-I, como membro.

Art. 4º. Após concluídos os trabalhos, a Comissão Organizadora do Concurso, apresentará relatório das atividades desenvolvidas.

Parágrafo primeiro – A Comissão Organizadora do Concurso será automaticamente extinta após a entrega do relatório final.”

O documento também pode ser consultado neste link.

Com a comissão eleita, os próximos passos para liberação do edital incluem a definição e contratação da banca, além do cronograma do certame.

Ficará sob a responsabilidade da comissão analisar e detalhar também o quantitativo de vagas e os cargos que serão oferecidos no concurso CFP.

A expectativa é que o edital seja publicado ainda neste ano de 2023.

CRM MG divulga edital de concurso

Outro concurso muito aguardado na área dos conselhos é o do CRM MG. O Instituto Quadrix publicou na última segunda-feira, dia 06, o edital de abertura do concurso público do Conselho Regional de Medicina do estado de Minas Gerais (CRM – MG).

Ao todo são oferecidas 4 vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva, para candidatos com nível médio, técnico e superior completo.

As oportunidades são destinadas para as seguintes cidades mineiras:

Alfenas;

Araxá;

Barbacena;

Belo Horizonte;

Conselheiro Lafaite;

Divinópolis;

Governador Valadares;

Ipatinga;

Itabira;

Itajubá;

João Monlevade;

Juiz de Fora;

Lavras;

Montes Claros;

Muriaé;

Paracatú;

Passos;

Patos de Minas;

Poços de Caldas;

Pouso Alegre;

São João Del Rey;

Sete Lagoas;

Teófilo Otoni;

Uberaba;

Uberlândia;

Varginha;

Confira a distribuição de cargos e vagas a seguir:

Nível médio

Agente Administrativo – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Agente Fiscal – Cadastro Reserva;

Almoxarife – Cadastro Reserva;

Técnico de Informática – Cadastro Reserva;

Nível superior

Administrador de Rede – Cadastro Reserva;;

Advogado – Cadastro Reserva;

Analista de Sistemas – Cadastro Reserva;

Arquivista – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Bibliotecário – Cadastro Reserva;

Contador – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Estatístico – Cadastro Reserva;

Jornalista – Cadastro Reserva;

Médico Fiscal – Cadastro Reserva;

O salário oferecido para os cargos de nível médio é de R$ R$ 4.100,59 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível superior, a remuneração vai de R$ 5.481,32 a R$ 11.433,72 para uma jornada semanal entre 30 e 40 horas.

Além do salário oferecido, o CRM MG ainda prevê os seguintes benefícios:

Vale Alimentação, no valor de R$ 1.235,52por mês;

Auxilio creche, no valor de R$ 394,20por mês e por filho até cinco anos, 11 meses e 29 dias;

Plano de Saúde(Médico, Hospitalar e Odontológico)extensivo a cônjuges, filhos portadores de necessidades especiais e/ou incapazes e filhos até 21 anos de idade ou até a idade de 24 anos, desde que estejam cursando ensino superior, enquanto solteiros;

Vale transporte, conforme legislação vigente.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato precisa comprovar a escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e apresentar aptidão física e mental para assumir o cargo.

Quer saber mais sobre os requisitos necessários para ingresso em serviços públicos? Clique aqui e assista o conteúdo especial sobre o assunto.

Inscrições concurso CRM MG

Os interessados em participar do concurso CRM MG podem se inscrever entre os dias 22 de março de 2023 a 08 de maio de 2023.

As inscrições serão recebidas exclusivamente pelo site da organizadora, o Instituto Quadrix.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 90, dependendo do cargo.

Os candidatos doadores de medula óssea e / ou estejam inscritos no Programa CadÚnico do Governo Federal tem direito a isenção da taxa.

Para solicitar o beneficio basta acessar o site da banca entre os dias 06 e 08 de março e fazer o requerimento encaminhando a documentação comprobatória exigida em edital.

Etapas do processo seletivo CRM MG

O concurso para o CRM MG será realizado em duas etapas: prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A data de aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para o dia 18 de junho de 2023.

Clique aqui para ler o edital completo do concurso CRM MG.