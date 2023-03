Concurso CGE SC: saiu resultado da prova objetiva; veja as próximas etapas

A Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina (CGE – SC) em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), divulgou nessa terça-feira, dia 07 de março, o resultado preliminar da prova objetiva do concurso CGE SC.

A relação completa com o nome dos candidatos aprovados na primeira fase pode ser consultada no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A banca também disponibilizou para consulta o gabarito das provas, bem como a consulta individual do resultado. A prova foi realizada no dia 29 de janeiro de 2023.

Clique aqui para ver a lista dos aprovados no concurso CGE SC.

Os candidatos que desejarem interpor recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva têm apenas entre os dias 08 e 09 de março para realizar a solicitação.

Após o prazo de interposição de recursos, a FGV publicará o resultado final da prova objetiva, prevista para o dia 21 de março.

Somente os candidatos aprovados na prova objetiva terão a prova discursiva corrigida. A Nota Final será a soma das notas obtidas nas Provas Objetivas e nas Provas Discursivas.

Para ser considerado aprovado no concurso público os candidatos precisam ser habilitados e classificados na fase da Prova Objetiva e não eliminados na fase da Prova Discursiva.

Os candidatos aprovados serão convocados obedecendo à ordem classificatória, por área de formação, observado o preenchimento das vagas existentes.

Concurso CGE SC oferece 95 vagas para auditor estadual

A Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina oferece, ao todo, 95 vagas para contratação imediata, além formação de cadastro reserva para o cargo de auditor estadual.

As oportunidades são para profissionais com nível superior nas áreas de administração, ciências da computação, ciências contábeis, direito, economia e engenharia civil.

As vagas para auditor estão distribuídas entre as seguintes áreas de nível superior:

Administração – 17 vagas

Ciências da Computação – 15 vagas;

Ciências Contábeis – 13 vagas;

Direito – 28 vagas;

Economia – 12 vagas;

Engenharia Civil – 10 vagas;

5% das vagas são destinadas aos candidatos com deficiência.

O salário oferecido para o cargo é de auditor fiscal é de R$ 21.055,69 mensais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisou comprovar os seguintes requisitos:

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior ou equivalente, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) dentro das áreas exigidas pelo edital;

Ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condição de igualdade de direitos com os brasileiros;

Estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar no gozo de seus direitos civis e políticos;

Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos;

Não possuir antecedentes criminais e civis incompatíveis com o exercício do cargo;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

Autorizar acesso aos dados de bens e rendas, na forma determinada pela Secretaria de

Estado da Fazenda – SEF/SC;

Entre outros requisitos que podem ser consultados no edital;

Atribuições de cargo CGE – SC

Auditor Estadual

Propor a edição de normas e a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;

Realizar auditoria e fiscalizar e emitir relatórios sobre a gestão dos administradores públicos;

Verificar a legalidade e a exatidão dos pagamentos da remuneração, dos subsídios, dos proventos, das pensões e dos descontos relativos aos servidores da Administração Direta e Indireta do Estado, bem como a suficiência dos dados relativos a atos de pessoal;

Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, inclusive os decorrentes de denúncias, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos estaduais e, quando for o caso, recomendar às autoridades competentes as providências cabíveis;

Realizar auditorias ordinárias e especiais nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado e nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo Relatório de Auditoria;

Avaliar e fiscalizar, sob o aspecto da legalidade, a aplicação dos recursos repassados pelo Estado a Municípios, desde que não derivados de obrigação constitucional, e a pessoas físicas ou a entidades ou organizações em geral, dotadas de personalidade jurídica, de direito público ou privado, que recebam transferências à conta do Orçamento do Estado a qualquer título;

Avaliar o controle interno dos órgãos e das entidades auditadas;

Realizar os trabalhos de auditoria decorrentes de acordos ou contratos com organismos nacionais ou internacionais;

Entre outras atribuições conforme consta em edital.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso CGE – SC.