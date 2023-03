Concurso CREA BA: inscrições começam nesta sexta; vagas para nível médio e superior

O período de inscrições para o concurso do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia (CREA – BA) começa nesta sexta-feira, dia 10 de março.

Os interessados em concorrer a uma das vagas têm até o dia 10 de abril para efetivar a participação no certame. Para isso, basta acessar o site da banca organizadora, o Instituto IDCAP, e realizar a inscrição.

O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição também começa hoje, dia 10, e se estende até o dia 12 de março, diretamente pelo site da banca.

O edital do concurso público visa o preenchimento de 33 vagas para profissionais de nível médio/técnico e superior.

Os salários vão de R$ 2.822,19 a R$ 11.718,00 por mês.

Vagas e salários Concurso CREA – BA

Ao todo, o CREA BA oferece 33 vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Desse total de vagas, 25 vagas são para cargos de nível médio ou técnico e 8 vagas para carreiras de nível superior.

Vale ressaltar ainda que do total de vagas oferecidas, 5% são destinadas aos candidatos com deficiência e outras 30% são reservadas para os candidatos que se auto declararem negros no momento da inscrição.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Assistente Administrativo – 16 vagas;

Técnico em Fiscalização – 7 vagas;

Assistente Técnico – Informática – 2 vagas;

Nível Superior

Analista Técnico – Engenharia Civil – 1 vaga;

Analista Técnico – Engenharia Elétrica – 1 vaga;

Analista Técnico – 1 vaga;

Analista – Jornalismo – 3 vagas;

Analista – Sistema (Informática) – 2 vagas;

Os salários oferecidos pelo CREA – BA variam entre R$ 2.822,19 a R$ 11.718,00, dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico possuem salário entre R$ 2.822,19 a R$ 3.532,24 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 5.771,67 a R$ 11.718,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do concurso CREA – BA é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Também é necessário possuir registro no órgão de classe na respectiva profissão

Inscrições Concurso CREA – BA

Os interessados em participar do concurso CREA – BA devem acessar o site da banca responsável pelo certame e realizar a inscrição no período de 10 de março a 10 de abril de 2023.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto IDCAP.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 para todos os cargos.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e aqueles que possuem renda insuficiente tem direito a solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, o interessado deve acessar o site da banca entre os dias 10 e 12 de março para formalizar o pedido e encaminhar a documentação necessária.

Etapas Concurso CREA – BA

O concurso CREA – BA avaliará os candidatos por meio das seguintes etapas:

Prova objetiva – comum para todos os cargos;

Prova de redação – comum para todos os cargos;

A aplicação das provas objetiva e de redação está prevista para o dia 21 de maio de 2023.

As provas serão realizadas nas cidades Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro e Vitória da Conquista. O candidato deve informar na ficha de inscrição o local em que gostaria de prestar a prova.

Para os candidatos aos cargos de nível médio / técnico, a prova será composta por 50 questões de múltipla escolha sobre os seguintes temas:

Língua Portuguesa – 05 questões;

Raciocínio lógico / matemática – 10 questões;

Informática – 10 questões;

Conhecimentos gerais (atualidades) – 05 questões;

Legislação – 10 questões;

Conhecimentos específicos – 10 questões;

Já para os candidatos aos cargos de nível superior, a prova contará com 60 questões sobre os temas de:

Língua Portuguesa – 10 questões;

Raciocínio lógico / matemática – 10 questões;

Informática – 10 questões;

Conhecimentos gerais (atualidades) – 10 questões;

Legislação – 10 questões;

Conhecimentos específicos – 10 questões;

Clique aqui para ler o edital e consultar todo o cronograma do concurso do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia (Crea – BA), assim como as atribuições de cargo e o conteúdo programático das provas.