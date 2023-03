Concurso CREA (RJ): saiu edital com 38 vagas nível médio e superior; salários até R$ 10,3 mil

Saiu o edital do concurso do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro (CREA – ES). O documento foi publicado na edição desta quarta-feira, 01 de março, no Diário Oficial da União.

Os interessados em concorrer a uma das vagas têm entre os dias 03 de março e 10 de abril para efetivar a participação no certame.

O edital do concurso público visa o preenchimento de 38 vagas para profissionais de nível médio/técnico e superior.

Os salários vão de R$ 3.030 a R$ 10.302 por mês.

A liberação do edital acontece duas semanas após a assinatura do contrato com a banca organizadora, o Instituto Selecon.

Vagas e salários Concurso CREA – RJ

Ao todo, o CREA RJ oferece 38 vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Desse total de vagas, 27 vagas são para cargos de nível médio ou técnico e 11 vagas para carreiras de nível superior.

Vale ressaltar ainda que do total de vagas oferecidas, 5% são destinadas aos candidatos com deficiência e outras 20% são reservadas para os candidatos que se auto declararem negros no momento da inscrição.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Agente Administrativo – 20 vagas;

Agente de Fiscalização – 06 vagas;

Nível Superior

Engenheiro Agrônomo – 1 vaga;

Engenheiro Civil – 4 vagas;

Geólogo – 1 vaga;

Administrador – 1 vaga;

Arquivista – 1 vaga;

Contador – 1 vaga;

Psicólogo – 1 vaga;

Analista de Tecnologia da Informação – 1 vaga;

Os salários oferecidos pelo CREA – RJ variam entre R$ 3.030 e R$ 10.302, dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico possuem salário entre R$ 3.030,00 a R$ 4.040,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 6.060,00 a R$ 10.302,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do concurso CREA – RJ é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Também é necessário possuir registro no órgão de classe na respectiva profissão. Os candidatos ao cargo de Agente de Fiscalização precisam comprovar ainda Carteira Nacional de Habilitação “B” e possuir disponibilidade para viajar.

As vagas são destinadas para atuação na cidade do Rio de Janeiro e nas inspetorias do estado, localizadas em diferentes municípios.

Inscrições Concurso CREA – RJ

Os interessados em participar do concurso CREA – RJ devemacessar o site da banca responsável pelo certame e realizar a inscrição no período de 03 de março a 10 de abril de 2023.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Selecon.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 100.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico tem direito a solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, o interessado deve acessar o site da banca entre os dias 03 e 06 de março para formalizar o pedido e encaminhar a documentação necessária.

Etapas Concurso CREA – RJ

O concurso CREA – RJ avaliará os candidatos por meio das seguintes etapas:

Prova objetiva – comum para todos os cargos;

Prova de redação – apenas para os cargos de nível médio;

Prova discursiva – apenas para os cargos de nível superior;

A aplicação das provas objetiva, de redação e discursiva está prevista para o dia 02 de julho de 2023.

As provas serão realizadas nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé e Campos dos Goytacazes.

Clique aqui para ler o edital e consultar todo o cronograma do concurso do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro (Crea – RJ), assim como as atribuições de cargo e o conteúdo programático das provas.