Concurso CRECI (PR): saiu edital com mais de 500 vagas para cargos de nível médio e superior

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná – 6ª Região (CRECI-PR) abrirá dentro de poucos dias inscrições para concurso público com 14 vagas para preenchimento imediato, mais 501 vagas para formação de cadastro reserva, totalizando 515 vagas.

Os salários oferecidos pela CRECI – PR vão de R$ 3.040,00 a R$ 4.400,00 mensais.

O Instituto Quadrix é o responsável pela organização do concurso público.

Vagas e salários Concurso CRECI – PR

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná – 6ª Região (CRECI-PR) oferece, por meio de concurso público, 14 vagas para preenchimento imediato e 501 vagas para formação de cadastro reserva.

Vale citar que do total de vagas oferecidas, 5% delas são destinadas aos candidatos com deficiência física e outras 20% são reservadas para candidatos que se autodeclararem como negros e pardos no momento da inscrição.

As oportunidades são para candidatos com nível médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível médio/técnico

Profissional de suporte técnico – Técnico Administrativo – 8 vagas +257 CR;

Profissional de suporte técnico – Técnico de TI – 1 + 34 CR.

O salário oferecido para os cargos de nível médio/técnico é de R$ 3.040,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível superior

Profissional analista superior – Advogado – 25 CR;

Profissional analista superior – Agente Fiscal – 5 vagas +185 CR.

Já para os cargos de nível superior a remuneração é de R$ 4.400,00 por mês para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Além da remuneração, os candidatos aprovados ainda têm direito a:

Vale Refeição;

Plano de Saúde com coparticipação (Médico, Hospitalar);

Plano de Cargos e Salários;

Vale transporte, conforme legislação vigente;

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Concurso CRECI – PR

Os interessados em participar do concurso público para a CRECI – PR devem realizar a inscrição entre os dias 13 de março de 2023 a 13 de abril de 2023 diretamente pelo site do Instituto Quadrix.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 55,00 a R$ 65,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Quadrix entre os dias 13 a 15 de março de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Atribuições de cargo CRECI – PR

Profissional de suporte técnico

Planejar o consumo de produtos de copa e materiais de limpeza fazendo a requisição da quantidade necessária para atender demanda, sempre que necessário;

Dirigir veículos de transporte de passageiros desde que habilitado, sempre que necessário.

Profissional de suporte técnico (TI)

Operar sistemas de computadores e microcomputadores;

Monitorar o desempenho dos aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, recursos de armazenamento de dados, registros de erros, consumo da unidade central de processamento, recursos de rede e disponibilidade dos aplicativos.

Profissional analista superior (Advogado)

Defender os direitos e interesses do CRECI/PR, analisando processos e decisões anteriores, consultando livros e manuais técnicos;

Consultar legislação, jurisprudência e doutrinas das diversas especialidades jurídicas, estudando-as, a fim de assessorar e assistir juridicamente o CRECI/PR.

Profissional analista superior (Agente fiscal)

Realizar atividades de fiscalização, na capital e interior do Estado, sempre que se fizer necessário, a fim de dar cumprimento ao plano de ação fiscal aprovado pela Diretoria/Plenário do Creci – PR;

Constatar o ilícito disciplinar, ainda que fora da sede do estabelecimento do infrator e lavrar auto de infração.

Etapa concurso CRECI – PR

Os candidatos inscritos para o concurso público CRECI – PR serão avaliados unicamente por meio de Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 120 itens, valerá 120,00 pontos e avaliará as habilidades e os conhecimentos do candidato, conforme sistema de pontuação disposto no subitem 12.5 do edital;

O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item;

Haverá, na folha de respostas da prova objetiva, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com a letra C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o campo designado com a letra E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO;

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 28 de maio de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.