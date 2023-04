Concurso Docas (CE): prova objetiva é adiada novamente; confira as alterações

O cronograma do concurso da Companhia Docas do Ceará (CDC – CE) sofreu uma nova alteração.

A prova objetiva, que já havia sido adiada recentemente, mudou novamente de data. Desta vez, passando do dia 23 de abril para o dia 30 de abril.

Lembrando que uma retificação recente também alterou a estrutura da prova objetiva.

Anteriormente, foi divulgado que a prova seria composta por questões de múltipla escolha com quatro alternativas (A,B,C e D). No entanto, com a retificação a prova passa a contar com cinco alternativas em cada questão (A,B,C, D e E).

O quantitativo de questões, contudo, não foi alterado, permanecendo com 60 questões ao todo.

A prova objetiva trará questões divididas entre as seguintes áreas:

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa – 15 questões;

Raciocínio Lógico – 10 questões;

Conhecimentos Específico

Legislação Específica – 20 questões;

Conhecimentos Laborais -15 questões.

As demais informações do edital não sofreram alterações.

O prazo para inscrições foi encerrado no dia 20 de março.

Vagas e salários Concurso Docas – CE

O concurso Docas CE visa contratação de profissionais de nível fundamental com oportunidades para o cargo de guarda portuário.



O salário é de R$ 1.677,55 mensais acrescidos de 40% relativo adicional de risco.

Ao todo, a Companhia Docas do Ceará (CDC – CE) oferece 85 vagas para contratação imediata e para formação de cadastro reserva, conforme segue abaixo:

Guarda portuário – 85 vagas (imediatas + cadastro reserva).

O salário oferecido pela Docas – CE é de R$ 1.677,55 acrescidos de 40% relativo adicional de risco para uma jornada de trabalho de 180 horas mensais.

Para concorrer a uma das vagas do concurso Docas – CE é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Atribuições de cargo Docas – CE

Confira a seguir as principais funções do guarda portuário:

Guarda portuário

Efetuar a vigilância ostensiva, enquanto membro da composição da Segurança Armada, das áreas e instalações do Porto de Fortaleza, prevista nas atribuições do posto, mantendo rigorosamente aguarda dos bens patrimoniais e as mercadorias existentes ou depositadas;

Impedir a entrada e permanência nas dependências de pessoas e veículos que não estejam devidamente autorizados;

Impedir a entrada e saída do porto de veículos carregados que não apresentem documentação hábil para a mercadoria transportada;

Verificar volumes de qualquer natureza, conduzidos nas instalações portuária, retendo o portador e solicitando a imediata presença do Supervisor de Turno ou do Inspetor de Segurança, nos caso sem que houver suspeita de irregularidade;

Impedir a atracação de qualquer embarcação não autorizada pelas autoridades competentes, salvo em caso de emergência, solicitando instruções imediatas de seus superiores hierárquicos;

Operar com zelo e correção os equipamentos eletrônicos existentes nos postos de serviço e comunicar alterações ocorridas durante o turno, que digam respeito ao funcionamento dos mesmos;

Trajar corretamente o uniforme, de acordo com o previsto no Plano de Uniformes da Guarda Portuária, e cumprir as normas de postura e de apresentação pessoal;

Dar conhecimento imediato a seus superiores hierárquicos de serviço, de toda e qualquer irregularidade ou anormalidade que por ventura constate no âmbito de suas atribuições e da missão específica de seu posto.

Atuar como agente executante dentro do Grupo de Combate à Incêndio (GCI), sob as ordens diretas do Chefe do GCI (Supervisor de Turno), nas ações iniciais em casos de incêndios.

Etapas concurso Docas – CE

O concurso público para a Docas – CE contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva e discursiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Teste de aptidão física de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Avaliação psicológica de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 30 de abril de 2023.

O concurso Docas CE possui validade de dois anos, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período a critério do órgão.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas do concurso Docas CE.