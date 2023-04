Concurso DPE PA: locais de prova divulgados; mais de 5 mil inscritos

Os mais de 5 mil candidatos inscritos para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Pará já podem consultar o local de prova.

As provas objetiva e discursiva do certame serão aplicadas no dia 16 de abril. Os candidatos devem acessar o site da banca organizadora, a Legalle Concursos, com login e senha na área do candidato e realizar a consulta.

As provas serão realizadas no turno da tarde nas cidades de Altamira, Belém, Marabá e Santarém.

O horário de abertura dos portões será às 12. O fechamento dos portões e o inicio das provas está marcado para às 13h.

Como serão as provas do concurso DPE PA?

Os candidatos inscritos para o cargo de analista serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva.

Ao todo, a prova objetiva contará com 60 questões de múltipla escolha. Dessas, 20 tratarão de temas de conhecimentos gerais e 40 de temas de conhecimentos específicos.

Já a prova discursiva trará tema de acordo com o conteúdo de conhecimentos específicos que consta no edital.

Os candidatos aprovados na primeira etapa passarão ainda por uma avaliação de títulos.

Veja mais informações sobre a prova objetiva:

Valerá 60 pontos e abrangerá os conteúdos previstos no Anexo II do Edital;

As questões da prova escrita objetiva serão do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E), sendo uma única resposta correta, de acordo com o comando da questão;

Haverá, no Cartão-Resposta, para cada questão, cinco campos de marcação: um campo para cada uma das cinco opções A, B, C, D e E, devendo o candidato preencher o campo correspondente à resposta considerada por ele correta, de acordo com o comando da questão;

O candidato deverá marcar um, e somente um, dos cinco campos do Cartão-Resposta, sob pena da questão ser considerada anulada, utilizando caneta esferográfica transparente de tinta preta e ponta grossa, não sendo permitida a utilização de quaisquer outros materiais ou canetas de especificações diversas para preenchimento e para utilização na prova escrita objetiva;

O candidato deverá transcrever as respostas da prova escrita objetiva para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção da prova;

O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e no próprio documento;

Em hipótese alguma haverá substituição o Cartão-Resposta por motivo de erro do candidato;

Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do Cartão-Resposta;

Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e/ou com as instruções contidas no próprio Cartão-Resposta, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente.

Concurso DPE PA oferece vagas para nível superior

A Defensoria Pública do Estado do Pará oferece, ao todo, 28 vagas para o cargo de analista em diferentes áreas de nível superior, conforme segue abaixo:

Administração – 1 vaga;

Analista de TI – Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 1 vaga;

Analista TI – Rede de Computadores – 1 vaga;

Analista em TI – Banco de Dados – 1 vaga;

Analista em TI – Suporte – 1 vaga;

Analista em TI – Telecomunicações – 1 vaga;

Analista em TI – Gestão de TI – 1 vaga;

Arquitetura – 1 vaga;

Ciências Contábeis – 1 vaga;

Ciências Econômicas – 1 vaga;

Direito – 4 vagas;

Engenharia Civil – 1 vaga;

Engenharia Elétrica – 1 vaga;

Estatística – 1 vaga;

Pedagogia – 1 vaga;

Médico Perito – 1 vaga;

Psicologia – 4 vagas;

Serviço Social – 4 vagas;

Secretariado Executivo – 1 vaga;

Comunicação Social – CR.



O edital foi publicado no dia 03 de fevereiro e as inscrições tiveram inicio no dia 06 de fevereiro.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar nível superior na respectiva área de interesse.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

Os salários oferecidos pela DPE – PA variam entre R$ 3.114,80 a R$ 5.606,64 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo do concurso DPE PA.