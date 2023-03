Concurso Guarda de Fortaleza: confira novas informações sobre o edital

O concurso Guarda de Fortaleza está pronto para sair do papel. O Termo de Referência trouxe informações importantes sobre o certame, assim como cargos, quantitativo de vagas e banca organizadora da seleção.

O Instituto Idecan será a empresa que vai comandar a seleção. Com a decisão, o edital não deve demorar de sair. No dia 03 de fevereiro foram criados novos cargos.

Os novos postos irão incrementar as classes de Guarda Municipal e Subinspetor, passando de 1.814 cargos de Guarda Municipal para 2.299, e de 525 cargos de Subinspetor para 634. Ao todo, serão 2.933 novos servidores nas duas classes da carreira de segurança pública.

Vagas concurso Guarda de Fortaleza



Para o cargo, os salários iniciais são de R$ 1.652,62, de acordo informações presentes no último edital. Os aprovados deverão exercer a função de acordo com carga horária de 180 horas mensais.

O novo certame será destinado ao provimento de 1.000 vagas para a carreira de Guarda Municipal. Do quantitativo total de oportunidades, 20% das vagas serão reservadas para candidatos negros (200 vagas) e 5% para PCD (50 vagas).

Requisitos

Entre os requisitos estabelecidos para o cargo estão:

ter sido aprovado e classificado neste Concurso Público;

ser brasileiro na forma estabelecida no artigo 12 da Constituição Federal de 1988 ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do § 1o deste mesmo artigo;

estar quite com as obrigações eleitorais;

estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;

não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo público;

apresentar certificado, devidamente registrado, de conclusão do ensino médio, expedido por Instituição reconhecida por Conselho Estadual de Educação, comprovada através da apresentação de original e cópia do certificado e do histórico escolar

Quais serão as etapas do edital do concurso Guarda de Fortaleza?

Os candidatos do deverão ser avaliados por meio de seis fases. Além da prova objetiva, contarão com as seguintes etapas:

Inspeção de Saúde e Exame toxicológico;

Teste de aptidão física (TAF);

Avaliação psicológica;

Investigação social; e

Curso de formação.

É importante destacar que as fases da prova objetiva do concurso Guarda de Fortaleza e curso de formação serão de caráter eliminatório e classificatório, enquanto que as demais fases serão de caráter eliminatório. Estima-se que a etapa de Inspeção de Saúde e Exame toxicológico sejam convocados 1.500 aprovados na prova objetiva, sendo 1.125 da ampla, 300 da cota racial e 75 aprovados nas vagas de PCD.

Ainda não se sabe se a remuneração vai ser alterada, já que está em discussão na Câmara Municipal de Fortaleza uma proposta que podem aumentar os salários do Guarda Municipal. Vale lembrar que a proposta prevê salário bruto de R$ 5 mil. O salário atual está em torno de R$ 3 mil.

Como serão as provas?

A prova do concurso Guarda de Fortaleza vai contar com 100 questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos e deverão ser aplicadas em Fortaleza, capital do Ceará.

Sobre o TAF ( Teste de Aptidão Física) e acordo com o documento, os candidatos serão avaliados por meio de 4 testes:

Flexão de braço na barra fixa

Flexão abdominal

Flexão de braço ao solo

Corrida de 12 minutos

Quando aconteceu o último concurso GCM Fortaleza?

O último edital aconteceu em 2013 e ofertou um total de 1.028 vagas. O certame foi organizado pela Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE e contou com a seguinte distribuição de vagas:

Cargos Vagas Remuneração Guarda municipal – masculino 800 R$ 1.652,62 Guarda municipal – feminino 200 R$ 1.652,62

De acordo com o edital deste certame, os candidatos foram avaliados mediante às seguintes etapas:

Prova objetiva

Exame médico e toxicológico

Curso de formação

Avaliação psicológica

Avaliação de capacidade física

Investigação social e funcional

A seleção contou com conteúdos gerais e específicos com as seguintes disciplinas:

Língua portuguesa

Conhecimentos sobre Fortaleza

Atualidades

Noções de direito administrativo, constitucional e penal

Legislação municipal

Legislação específica