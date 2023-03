Concurso Guarda de Palmas TO: confira o seu local de prova

Veja todos os esclarecimentos

O concurso Guarda de Palmas TO ( Tocantins) anuncia que os locais de prova já poderão ser consultados. As provas serão realizadas no dia 02 de abril. Vale lembrar que os portões serão abertos às 13h e fechados às 14h.

De acordo com a Fundação Vunesp, banca organizadora, foram homologadas 15.449 inscrições, sendo o maior número (13.794) de tocantinenses.

As oportunidades são para pessoas do sexo masculino e feminino, a faixa etária é de 18 até 45 anos. Os aprovados receberão 30% de adicional de periculosidade, auxílio-alimentação e adicional noturno. Há também estabilidade e possibilidade de progressão na carreira.

Como serão as provas do concurso Guarda de Palmas TO?

A fase objetiva, segundo o edital Guarda de Palmas TO está marcada para 02 de abril de 2023, com três horas de duração, no turno vespertino. Ao todo serão 50 questões que serão divididas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (dez);

Matemática e Raciocínio Lógico (cinco);

Atualidades e Conhecimentos Regionais (cinco);

Noções de Direito (cinco);

Noções de Informática (cinco);

Legislação Municipal (dez); e

Legislação Específica (dez).

Além das provas objetivas, as próximas fases são: