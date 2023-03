Concurso Guarda Fortaleza: banca é definida; edital com 1 mil vagas deve sair em breve

O concurso para Guarda Civil Municipal de Fortaleza, no estado do Ceará, está mais próximo de acontecer. Isso porque foi definida na tarde dessa terça-feira, 28 de fevereiro, a banca responsável pela organização do certame.

A empresa escolhida foi o Instituto Idecan. O anúncio foi feito por meio das redes sociais da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã da cidade de Fortaleza.

A decisão, no entanto, ainda será publicada oficialmente no Diário Oficial do município.

A expectativa é que os próximos passos para o lançamento do edital ocorram nos próximos dias, como é o caso, por exemplo, da assinatura do contrato entre as partes.

Concurso GCM Fortaleza terá oferta de 1 mil vagas

O concurso para GCM Fortaleza irá disponibilizar 1 mil novas vagas para o cargo de guarda municipal. Os candidatos devem comprovar nível médio completo para concorrer a uma das vagas.

Para isso, um projeto de lei já está em tramitação na Câmara Municipal com o objetivo de criar os novos cargos, que somados aos que já existem (e estão vagos) totalizando a oferta de 1 mil vagas.

O Projeto de Lei nº 0055/2022 deve ser levado para votação nos próximos dias.

O PL ainda prevê a criação de 109 vagas para o cargo de subinspetor.

Último concurso GCM aconteceu em 2013

Desde 2013 que a Guarda Municipal de Fortaleza não realiza concurso público, o que sinaliza o déficit de servidores na corporação.

Na ocasião também foram oferecidas 1 mil vagas para o cargo de guarda municipal. A banca organizadora deste último concurso foi a Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Os salários, na época, variavam entre R$ 1.652 a R$ 1.923, para uma jornada de 180 horas mensais.

Os candidatos aprovados foram avaliados por meio de prova objetiva, exame médico, exame toxicológico, avaliação psicológica, investigação social, avaliação de capacidade física e o curso de formação.

Para a prova objetiva foram exigidos os seguintes conteúdos distribuídos em 50 questões de múltipla escolha, como segue:

Língua Portuguesa – 15 questões;

Conhecimentos sobre Fortaleza – 5 questões;

Atualidades – 5 questões;

Noções de Direito Administrativo, Constitucional e Penal – 12 questões;

Legislação Municipal – 7 questões; e

Legislação Específica – 6 questões.

Atribuições de cargo GCM Fortaleza

Ao ser aprovado no concurso, o guarda municipal de Fortaleza terá as seguintes atribuições de cargo:

defender e preservar os bens que compõem o patrimônio público municipal;

manter a segurança e a integridade dos logradouros, prédios, praças e parques públicos municipais;

desenvolver ações de preservação de segurança urbana no âmbito do município de Fortaleza;

desenvolver ações de preservação de segurança de patrimônios artístico, histórico, cultural e ambiental do município de Fortaleza;

realizar a segurança pessoal do chefe do Poder Executivo Municipal;

executar serviço relativo à segurança nas promoções públicas de incentivo ao turismo local;

promover a segurança nos terminais de transporte coletivo urbano de Fortaleza;

executar o serviço de orientação e salvamento de banhistas nas praias, e nos rios e lagoas, quando necessário;

proceder a serviços de ronda, de acordo com o comando operacional, com exceção de monitoramento em postos de trabalho;

atender prontamente as convocações de seus superiores hierárquicos;

prestar socorro em época de calamidade pública e em situação de emergência;

prestar auxílio na manutenção ou restabelecimento da ordem pública;

desenvolver outras atividades correlatas à segurança e à defesa civil.

Requisitos para o cargo GCM Fortaleza

Para concorrer a uma das vagas do concurso GCM Fortaleza, o candidato precisa comprovar os seguintes requisitos:

ter sido aprovado e classificado no Concurso Público;

ser brasileiro na forma estabelecida no artigo 12 da Constituição Federal de 1988 ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos;

estar quite com as obrigações eleitorais e militares, para os candidatos do sexo masculino;

apresentar certificado, devidamente registrado, de conclusão do ensino médio;

estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das atribuições do cargo, mediante atestado médico expedido pela Perícia Médica Oficial do Município de Fortaleza;

ter idade mínima de 18 anos na data da posse;

apresentar folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos estados nos lugares em que o candidato residiu nos últimos 5 anos, contados retroativamente em relação à data do último dia de inscrição, desde que expedidas até 6 meses anteriores à data da posse;

apresentar certidão constando que o candidato não foi demitido do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Fortaleza – PMF, por força de processo administrativo disciplinar, nos últimos 5 (cinco) anos, contados retroativamente em relação à data da posse;

no caso de candidato portador de deficiência, apresentar documento de Perícia Oficial do Município de Fortaleza atestando que é portador de deficiência na forma disposta no item 5 deste Edital e que a deficiência é compatível com as atribuições do cargo de opção do candidato no Concurso.