Concurso IDR Maricá: edital em março; 41 vagas nível médio e superior

O concurso para o Instituto Darcy Ribeiro (IDR) da Prefeitura de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, está prestes a ser lançado.

O contrato com a banca já foi assinado e agora falta apenas finalizar as informações do edital.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP).

O instituto estará a frente da captação das inscrições e todas as etapas de seleção.

A lista completa de cargos ainda não foi divulgada, mas já se sabe que o edital irá ofertar 41 vagas no total. Dessas, 13 vagas são para cargos de nível médio / técnico e outras 28 vagas para carreiras de nível superior.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 58 e R$ 66, dependendo do cargo.

Durante a cerimônia de assinatura do contrato, o presidente do IDR, Romário Galvão, destacou a importância do concurso, primeiro realizado pela autarquia.

“O concurso é uma consolidação do papel do Instituto Darcy Ribeiro, que atua no sentido de fornecer um sistema de dados, pesquisa e informações para que a prefeitura possa ter mais precisão para direcionar as suas políticas públicas”, disse o presidente.

Galvão ainda mencionou a preocupação da autarquia com o perfil dos aprovados no certame, de modo que os novos servidores colaborem efetivamente com o desenvolvimento do IDR. “Temos preocupação com o perfil e a capacidade do profissional que vamos absorver com esse concurso. É uma exigência que visa garantir o avanço sustentável do IDR nos próximos anos”, enfatizou.

Já o diretor executivo do IDCAP, Gustavo Sagrillo, disse que a empresa prioriza um processo transparente e confiável.

“Vamos realizar um trabalho de colaboração junto ao instituto, com um projeto adequado às demandas. O objetivo é garantir que o IDR possa receber talentos de alto nível através do concurso”, afirmou o presidente do IDCAP.

Estiveram presentes no ato de assinatura o presidente da autarquia, Romário Galvão; o diretor executivo, Alan Novais; o diretor de pesquisa, Tiago de Paula, o coordenador geral de informação, Diego Maggi, e o diretor executivo, Gustavo Sagrillo, representando o IDCAP.

O que é e o que faz o IDR Maricá?

O Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro é uma autarquia multidisciplinar que produz, reúne e organiza estudos e indicadores sociais sobre a cidade de Maricá, tendo como ponto central o município e sua população.

Criado pela Lei Complementar nº 304, o IDR tem como função fornecer à administração pública elementos para a elaboração de políticas sociais mais efetivas e adequadas à realidade municipal.

Além disso, o Instituto auxilia na elaboração e no monitoramento da execução dos Planos Diretores, Planos Setoriais e Planos Plurianuais, entre outras atribuições.

A atuação do Instituto é orientada pela responsabilidade, tecnicidade, acurácia, precisão, inovação e atenção às mudanças sociais e tecnológicas.

