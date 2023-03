Concurso IFMT: edital PUBLICADO com vagas para nível médio e superior; confira!

O concurso IFMT ( Instituto Federal do Mato Grosso) teve o edital liberado nesta segunda-feira, 06 de março, por meio do Diário Oficial.

Ao todo são 19 vagas para técnico-administrativo. O certame tem comissão própria e os interessados deverão se inscrever entre os dias 10 de março e 31 de março de 2023.

O valor da taxa de participação varia conforme o grau do cargo pretendido, sendo:

Nível médio: R$ 140,00

Nível superior: R$ 160,00

As isenções poderão ser solicitadas entre os dias 10 e 13 de março. Já para o edital em andamento no cargo de professor, as inscrições poderão ser realizadas até o dia 09 de março.

Vagas concurso IFMT

Além do certame para técnico-administrativo, o órgão libera edital para oportunidades de nível técnico e superior. Confira a tabela:

Nível médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO (vencimento + R$ 458,00 aux. alimentação) Assistente de Alunos 02 R$ 2.403,07 Cargo e vaga nível médio

Nível técnico

CARGOS VAGAS SALÁRIO (vencimento + R$ 458,00 aux. alimentação) Técnico em Tecnologia da Informação 02 R$ 2.904,96 Técnico de Laboratório/Área:

Informática 03 R$ 2.904,96 Técnico de Laboratório/Área:

Mecânica 01 R$ 2.904,96 Técnico em Agropecuária 03 R$ 2.904,96 Técnico em Contabilidade 01 R$ 2.904,96 Cargos e vagas nível técnico

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO (vencimento + R$ 458,00 aux. alimentação) Pedagogo 01 R$ 4.638,66 Bibliotecário – Documentalista 01 R$ 4.638,66 Analista de Tecnologia da

Informação 01 R$ 4.638,66 Engenheiro/ Área: Civil 01 R$ 4.638,66 Médico/Área: Medicina do

Trabalho 01 R$ 4.638,66 Médico/Área: Psiquiatria 01 R$ 4.638,66 Administrador 01 R$ 4.638,66

Edital para técnico-administrativo

Edital para professor

Requisitos concurso IFMT

Confira os requisitos estabelecidos de acordo com cada cargo:

Assistente de Alunos

Técnico em Tecnologia da Informação Médio profissionalizante na área ou nível médio completo e curso técnico em eletrônica com ênfase em sistemas computacionais ou nível médio e curso técnico na área de Informática

Técnico de Laboratório/Área: Informática Médio profissionalizante em Informática ou nível médio completo e curso técnico de Informática

Técnico de Laboratório/Área: Mecânica Médio profissionalizante na área ou nível médio completo + Curso Técnico em Manutenção de Aeronaves ou Mecânica de Avião + registro na ANAC ou Médio Completo + Curso Técnico em Eletromecânica ou Técnico em Mecatrônica ou Técnico em Manutenção de Aeronáutica ou Formação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de Mecânica, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação ou Ensino Médio completo mais Curso Técnico na área de Mecânica,

Técnico em Agropecuária Médio profissionalizante em Agropecuária ou médio completo e curso técnico em Agropecuária

Técnico em Contabilidade Médio profissionalizante na área ou médio completo e curso técnico na área

Pedagogo Diploma de nível superior em Pedagogia

Bibliotecário – Documentalista Diploma de nível superior em Biblioteconomia ou Ciências da Informação

Analista de Tecnologia da Informação Diploma de nível superior na área

Engenheiro/ Área: Civil Diploma de nível superior em Engenharia Civil

Médico/Área: Medicina do Trabalho Diploma, devidamente registrado de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de Residência Médica em Medicina do Trabalho, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em Medicina do Trabalho, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE) e registro profissional no Conselho Regional de Medicina.

Médico/Área: Psiquiatria Curso superior em Medicina, com residência médica em psiquiatria fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC, e registro no Conselho competente.

Administrador Diploma de nível superior em Administração, Administração Pública ou Tecnologia em Gestão Pública



Como serão as provas do concurso IFMT?

As provas estão marcadas para 26 de junho e ao todo terá 50 questões de múltipla escolha. As disciplinas cobradas serão:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Legislação: 10 questões;

Conhecimentos gerais sobre o estado de Mato Grosso: 10 questões;

Conhecimentos específicos da área desejada: 20 questões.

Para professor, as provas serão no dia 28 de maio e deverão contar também com análise de títulos.

O que estudar para prova?

Segundo o edital, os conteúdos que serão cobrados no concurso IFMT são:

Língua Portuguesa

Leitura, compreensão e interpretação de diferentes gêneros discursivos. 2. Condições de produção, estrutura composicional e função social de diferentes gêneros discursivos. 3. Sequências textuais do narrar, do argumentar, do descrever e do instruir. 4. Linguagem verbal e não verbal. Variações linguísticas de caráter regional, social, estilístico e histórico. 5. Adequação dos níveis de linguagem às situações de uso na oralidade e na escrita. 6. Funções da linguagem. 7. Aspectos linguísticos na construção do texto. 8. Morfologia: formação, classificação e flexão de palavras. 9. Colocação pronominal. 10. Sintaxe: frase, oração, períodos simples e compostos por coordenação e subordinação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal. 11. Semântica e efeitos de sentido: denotação, conotação, polissemia, sinonímia, antonímia e figuras de linguagem. 12. Textualidade: coesão, coerência, argumentação e intertextualidade. 13. Ortografia Oficial. Registros da escrita: pontuação e acentuação tônica e gráfica. 14. A redação oficial: tipos e normas de composição.

Legislação

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988: Das disposições constitucionais aplicadas aos servidores públicos (artigos 37 ao 41). 2. Lei nº 8.027/1990 – Dispõe sobre normas de conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, e dá outras providências (com as devidas atualizações). 3. Regime Jurídico dos Servidores Civis da União (Lei nº 8.112/1990 com as devidas atualizações). 4. Ética na Administração Pública (Decreto nº 1.171/1994 com as devidas atualizações e Resolução CONSUP IFMT nº 91, de 15 de dezembro de 2014). 5. Dos Crimes contra a Administração Pública (artigos 312 ao 327 do Código Penal). 6. Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 com as devidas atualizações). 7.Lei nº 11.892/2008 com as devidas atualizações e suas alterações. 8. Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (Lei nº 11.091/2005 e suas alterações).

Conhecimentos Gerais do Estado de Mato Grosso

Aspectos Humanos de Mato Grosso: 1.1 Formação étnica, população absoluta, densidade demográfica, fluxos migratórios, planos e projetos de colonização público e privados, indicadores sociais, rede e hierarquia urbana, política e diversidade cultural. 2. Aspectos Naturais de Mato Grosso: 2.1 Classificação geomorfológica, estrutura geológica, solos, hidrografia e bacias hidrográficas, climas, biomas e formações vegetais. 3. Aspectos Econômicos de Mato Grosso: 3.1 PIB, PNB, agricultura, pecuária, agronegócio, indústria, serviços, turismo e atrativos turísticos, fontes de energia, logística de transporte, intermodalidade e corredores de exportações. 4. Atualidades: 4.1 Desenvolvimento sustentável e ecologia, degradação e impactos ambientais desmatamento, queimadas e garimpo ilegal, geopolítica nas relações internacionais, saúde e segurança pública, dados sobre a COVID-19.