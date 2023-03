Concurso INSS: 2º chamada é republicada após erro na convocação para CF

O concurso INSS republicou a lista de 2º chamada para o Curso de Formação nesta sexta-feira, 03. De acordo com o órgão, a lista divulgada no dia 24 de fevereiro (Edital nº 16) havia inconsistências e, por conta disso, foi anulada e considerada sem efeito.

Portanto, os candidatos devem sem se orientar por esse novo edital de convocação para efetivar a matrícula.

Você pode consultar o edital retificado clicando aqui. Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o site do Cebraspe.

Apenas os candidatos listados neste novo edital retificado é que devem proceder com a matrícula. Ou seja, a solicitação de matrícula dos candidatos que foram indevidamente convocados pelo Edital nº 16, de 24 de fevereiro de 2023, isto é, que não constam neste novo edital, serão desconsideradas.

Já os candidatos convocados para o curso de formação por meio do Edital nº 14 – INSS, de 14 de fevereiro de 2023, 1º chamada, que efetuaram a matrícula no curso de formação mas não enviaram a documentação completa, deverão comparecer ao curso de formação munidos da documentação original estabelecida no edital de abertura e no edital de convocação.

Os candidatos que já efetuaram a solicitação de matrícula (1º chamada) e enviaram a documentação completa não precisam realizar o procedimento supracitado.

Com a republicação, o cronograma do concurso acabou sofrendo atrasos, já que a listagem com a relação final dos candidatos matriculados foi adiada para esta sexta-feira. Anteriormente, a lista estava prevista para ser divulgada nessa quinta, dia 02.

A convocação dos aprovados para o curso de formação do concurso INSS foi publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de fevereiro.

Nessa primeira chamada foram convocados os primeiros mil candidatos aprovados para as vagas imediatas. A relação completa com o nome dos candidatos convocados pode ser consultada aqui.

O curso de formação do INSS possui caráter eliminatório e classificatório, portanto, integra as etapas do concurso público.

Para efetivar a matrícula, os convocados devem enviar a imagem dos seguintes documentos:

Comprovação do requisito, por meio da apresentação de certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente ou declaração, expedida por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, de que o candidato terá condições de implementar o requisito de escolaridade até o último dia do curso de formação;

Documento de identidade;

Título de eleitor com comprovante de votação na última eleição e(ou) justificativa de não-votação, em ambos os turnos, se for o caso;

CPF;

Comprovante de quitação com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino.

Após concluir o procedimento da matricula, o candidato deve imprimir o comprovante para apresentar no dia de inicio do curso.

A partir do dia 03 de março, o candidato deve acessar o site da banca organizadora para confirmar o local de realização do curso de formação.

Vale ressaltar que o candidato que não realizar a matrícula no curso será eliminado do concurso.

Curso de Formação INSS começa na próxima segunda

O curso de formação do INSS está marcado para acontecer entre os dias 06 de março e 05 de abril de 2023.

Ao todo, o curso contará com 180 horas presenciais em turno integral.

O curso de formação será realizado nas seguintes cidades:

Belém (PA);

Belo Horizonte (MG);

Brasília (DF);

Florianópolis (SC);

Fortaleza (CE);

João Pessoa (PB);

Manaus (AM);

Rio de Janeiro (RJ); e

São Paulo (SP).

Os candidatos aprovados e inscritos no curso de formação serão remunerados com até 50% do valor de um salário mensal.

Ao final do curso, os candidato serão avaliados por meio de prova objetiva e discursiva. A prova será composta por 120 questões do tipo certo / errado, onde cada questão vale um ponto.

Já a prova discursiva exigirá do candidato a resolução de duas questões com, no máximo, 15 linhas sobre assuntos tratados no curso. A prova vale 30 pontos, sendo 15 pontos para cada questão. A data prevista de aplicação das provas é 09 de abril.

Para ser considerado aprovado no curso, o candidato deverá obter 48 pontos ou mais na prova objetiva, além de pontuar com, no mínimo, 12 pontos na prova discursiva.

Ministro prevê convocações do Cadastro Reserva

O Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, afirmou que cerca de 2 mil candidatos aprovados em cadastro reserva no último concurso INSS deverão ser convocados em breve.

A afirmação do ministro foi gravada em vídeo durante reunião com a Anasps (Associação Nacional dos Servidores Públicos da Previdência e da Seguridade Social), em Brasília, nessa quarta-feira, 08 de fevereiro.

O ministro Carlos Lupi, foi recebido pelo presidente da Associação, Alexandre Barreto Lisboa, e pelo vice-presidente executivo, Paulo César Régis de Souza. Na ocasião, foram entregues ao ministro diversas demandas, entre elas:

Reajuste salarial;

Convocação dos aprovados no concurso do INSS em cadastro reserva;

Carreira típica de Estado;

Carga horária de 6 horas;

Continuidade do pagamento do bônus;

Plano de carreira do Seguro Social;

Criação de um grupo de trabalho no INSS.

No vídeo, Carlos Lupi afirma que serão convocados muito em breve, os 2 mil aprovados em cadastro reserva, além dos candidatos aprovados para as vagas imediatas, totalizando mais de 3 mil nomeações.

“Tem vários aspectos aqui, que são mais do que justos. A questão do concurso público, já foram mil, eu pretendo chamar os outros 2 mil, que estão esperando, até o final do ano”, afirmou o ministro.

De acordo com o edital do certame, até 3.373 candidatos possuem chances de classificação no concurso. Desse total, 2.487 vagas destina-se a ampla concorrência.

Concurso INSS teve mais de 1 milhão de inscritos

O último concurso realizado pelo INSS, em 2022, contou com mais de 1 milhão de inscritos. Foram, no total, 1.023.494 de inscrições de candidatos interessados em concorrer a uma das 1000 vagas oferecidas para o cargo de técnico de seguro social.

O cargo de nível médio oferece salário de R$ 5.905,79, já incluso as gratificações e auxilio-alimentação, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. O contrato de trabalho concedido é o do regime estatuário, ou seja, garante estabilidade.

As vagas foram distribuídas entre 97 gerências executivas do INSS por todo o Brasil, conforme segue:

Acre – 10 vagas;

Alagoas – 13 vagas;

Amapá – 10 vagas;

Amazonas – 59 vagas;

Bahia – 49 vagas;

Ceará – 25 vagas;

Distrito Federal – 7 vagas;

Espírito Santo – 11 vagas;

Goiás – 15 vagas;

Maranhão – 24 vagas;

Mato Grosso – 20 vagas;

Mato Grosso do Sul – 15 vagas;

Minas Gerais – 122 vagas;

Pará – 59 vagas;

Paraíba – 13 vagas;

Paraná – 32 vagas;

Pernambuco – 31 vagas;

Piauí – 9 vagas;

Rio de Janeiro – 191 vagas;

Rio Grande do Norte – 16 vagas;

Rio Grande do Sul – 49 vagas;

Rondônia – 20 vagas;

Roraima – 13 vagas;

Santa Catarina – 29 vagas;

São Paulo – 138 vagas;

Sergipe – 6 vagas;

Tocantins – 14 vagas;

As inscrições para o concurso do INSS tiveram inicio no dia 16 de setembro de 2022, encerrando no dia 04 de outubro, com taxa de inscrição no valor de R$ 85.