Concurso MP AM: nota reforça detalhes sobre novo edital; saiba mais!

O concurso MP AM ( Ministério Público do Amazonas) informa que o edital pode sair em pouco tempo.

Isso porque, o órgão informou em nota que está trabalhando para preenchimento do quadro administrativo.

Segundo o comunicado do dia 29 de março, a Casa trabalha em prol da reestruturação administrativa interna e afirma que está compromissada com novas contratações.

Vale lembrar que o certame encontra-se como comissão responsável formada por acompanhar os trâmites da seleção desde agosto de 2022.

O grupo é responsável pelo bom andamento do certame, assim como contratação de banca.

Vagas previstas e cargos do concurso MP AM

Espera-se que as oportunidades do concurso MP AM comportem os seguintes cargos:

Nível médio – Agente de Apoio

Programador; e

Administrativo.

Nível superior – Agente Técnico

Analista de sistemas;

Arquiteto;

Contador;

Designer Editorial e Gráfico;

Engenheiro Civil;

Engenheiro Eletricista; e

Pedagogo.

Outros editais abertos para Ministério Público

O concurso MP PB ( Ministério Público da Paraíba) anuncia retificação do edital. Com isso, a quantidade de vagas para Técnico aumentou.

Segundo informações do Diário Oficial. as oportunidades dobraram. Conforme indicado no documento de retificação, o certame agora oferece 20 vagas imediatas para o cargo de Técnico Ministerial e não mais 10, como indicado no edital divulgado no mês de fevereiro.



Você também pode gostar:

As oportunidades são para nível médio e superior. Os interessados têm até o dia 31 de março de 2023 para se inscrever por meio do site da banca organizadora, FCC. A taxa varia a depender do cargo, sendo de:

Médio: R$ 95,00

R$ 95,00 Superior: R$ 115,00 Demais vagas para concurso MP PB O concurso ainda oferta vagas para os seguintes cargos: Cargos Vagas Salários Analista Ministerial: Analista de Sistemas – Administrador de Banco de Dados CR R$ 8.165,44 Analista Ministerial: Analista de Sistemas – Desenvolvedor 01 + CR R$ 8.165,44 Analista Ministerial: Assistente Social CR R$ 8.165,44 Analista Ministerial: Psicologia CR R$ 8.165,44 Veja a seguir os requisitos para os cargos: Técnico Ministerial Certificado de conclusão de ensino médio

Analista Ministerial – Analista de Sistemas (Administrador de Banco de Dados) Diploma de nível superior na área de Tecnologia da Informação

Analista Ministerial – Analista de Sistemas (Desenvolvedor) Diploma de nível superior na área de Tecnologia da Informação

Analista Ministerial – Assistente Social Diploma de nível superior em Serviço Social

Analista Ministerial – Psicologia Diploma de nível superior em Psicologia

Principais datas do edital do concurso MP PB Confira a tabela com as datas mais importantes do edital do concurso MP PB: Inscrições: de 27/2 a 31/3;

Último dia para pagamento da inscrição: 31/3;

Convocação para as provas: 5/5;

Aplicação das provas: 21/5;

Divulgação do gabarito: 22/5;

Resultado definitivo: 8/8. Como serão as provas do concurso MP PB? As provas estão previstas para 21 de maio de 2023, em João Pessoa, capital da Paraíba. Os candidatos serão submetidos a uma prova com 03 horas de duração nos diferentes turnos: Turno da manhã: para o cargo de Técnico Ministerial;

para o cargo de Técnico Ministerial; Turno da tarde: para o cargo de Analista Ministerial. Vale lembrar que a avaliação será composta de conhecimentos gerais e específicos. Funções dos cargos Veja as atribuições de acordo com o cargo: Analista Ministerial: Analista de Sistemas – Administrador de Banco de Dados: Prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a laboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade; especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.

Prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a laboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade; especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo. Analista Ministerial: Analista de Sistemas – Desenvolvedor: Prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade; especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.

Prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade; especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo. Analista Ministerial: Assistente Social: Prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade; especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.

Prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade; especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo. Analista Ministerial: Psicologia: Prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade; especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.

Prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade; especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo. Técnico Ministerial: Prática de atos de suporte aos órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração de minutas de relatório, estudos e pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos de Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes e tal atividade; especificamente, atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.