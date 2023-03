Concurso MP PB: última semana de inscrições; salários até R$ 8,1 mil

Os interessados em concorrer a uma das vagas ofertadas pelo concurso do Ministério Público do Estado da Paraíba (MP – PB) tem apenas até esta sexta-feira, 31, para se inscrever.

Para isso, basta acessar o site da banca responsável pelo concurso público, a Fundação Carlos Chagas (FCC) e seguir com as orientações.

O concurso MP PB visa o preenchimento de 11 vagas para contrato imediato, além de vagas para formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível médio/técnico e superior.

Os salários do MP – PB chegam até R$ 8,1 mil.

Vagas e salários Concurso MP – PB

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Técnico Ministerial – 10 vagas.

Nível superior completo

Administrador de Banco de Dados – CR;

Analista Ministerial – Analista de Sistemas: Desenvolvedor – 1 vaga;

Analista Ministerial – Assistência Social – CR;

Analista Ministerial – Psicologia – CR.

Os salários oferecidos pelo Ministério Público da Paraíba variam entre R$ 7.037,18 a R$ 8.165,44 dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico, oferecem salário de R$ 7.037,18 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

O salário para os cargos de nível superior é de R$ 8.165,44 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições Concurso MP – PB

Os interessados em participar do concurso público para o Ministério Público da Paraíba devem realizar a inscrição até o dia 31 de março de 2023, diretamente pelo site da FCC, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 95,00 e R$ 115,00 dependendo do cargo pretendido.

Atribuições de cargo MP – PB

Confira a seguir as principais funções de acordo com a área de conhecimento escolhida pelo candidato:

Administrador de Banco de Dados

Genericamente, a prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade;

Especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.

Analista Ministerial – Analista de Sistemas: Desenvolvedor

Genericamente, a prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade;

Especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.

Analista Ministerial – Assistência Social

Genericamente, a prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade;

Especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.

Analista Ministerial – Psicologia

Genericamente, a prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade;

Especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.

Técnico Ministerial

Genericamente, a prática de atos de suporte aos órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração de minutas de relatório, estudos e pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos de Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes e tal atividade;

Especificamente, atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.

Etapa concurso público MP – PB

O concurso público para o MP – PB contará com a seguinte etapa:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 21 de maio de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.