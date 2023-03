Concurso MP PI: novo edital autorizado! Confira todos os detalhes

Vem aí um novo concurso MP PI ( Ministério Público do Piauí). O edital está autorizado e avançou mais uma etapa rumo ao certame.

A seleção já conta com comissão formada e vai ofertar o total de 30 vagas, sendo divididas entre:

15 vagas para Analista Ministerial e

para e 15 cargos para Técnico Ministerial do Quadro de Servidores.

O anúncio foi realizado nesta quarta-feira, 08 de março, por meio do Diário Oficial. O provimento dos cargos nos quantitativos previstos deverá ocorrer a critério da Administração, após a homologação do resultado do concurso, e está condicionado:

I – à existência de vagas na data da nomeação; e

II – à declaração do respectivo ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira das novas despesas com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.

Clique aqui e acesse o documento

Requisitos dos cargos do concurso MP PI

As oportunidades que serão divulgadas no novo edital têm os seguintes requisitos:

Analista Ministerial: diploma de conclusão de curso superior, em nível de graduação, com habilitação legal específica;

Técnico Ministerial: certificado de conclusão de ensino médio e/ou, se for o caso, habilitação legal específica.

Outro edital MP

O concurso MP PB ( Ministério Público da Paraíba) anuncia que as inscrições para o certame estão abertas. As oportunidades são para nível médio e superior.

Os interessados têm até o dia 31 de março de 2023 para se inscrever por meio do site da banca organizadora, FCC. A taxa varia a depender do cargo, sendo de:

Médio: R$ 95,00

R$ 95,00 Superior: R$ 115,00

Vagas concurso MP PB

Confira as oportunidades especificadas no edital. Ao todo estão sendo ofertadas 11 vagas mais formação de cadastro reserva:

Nível médio

Cargos Vagas Salários Técnico Ministerial: sem especialidade 10 + CR R$ 7.037,18

Nível superior

Cargos Vagas Salários Analista Ministerial: Analista de Sistemas – Administrador de Banco de Dados CR R$ 8.165,44 Analista Ministerial: Analista de Sistemas – Desenvolvedor 01 + CR R$ 8.165,44 Analista Ministerial: Assistente Social CR R$ 8.165,44 Analista Ministerial: Psicologia CR R$ 8.165,44 cargos e vagas concurso MP PB.

Requisitos

Veja a seguir os requisitos de acordo com os cargos:

Analista Ministerial: Analista de Sistemas – Administrador de Banco de Dados: Diploma, devidamente registrado, do curso de nível superior na área de tecnologia da informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;

Diploma, devidamente registrado, do curso de nível superior na área de tecnologia da informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Analista Ministerial: Analista de Sistemas – Desenvolvedor: Diploma, devidamente registrado, do curso de nível superior na área de tecnologia da informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;

Diploma, devidamente registrado, do curso de nível superior na área de tecnologia da informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Analista Ministerial: Assistente Social: Diploma, devidamente registrado, do curso de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;

Diploma, devidamente registrado, do curso de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Analista Ministerial: Psicologia: Diploma, devidamente registrado, do curso de nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;

Diploma, devidamente registrado, do curso de nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Técnico Ministerial: Certificado de conclusão de ensino médio expedido por instituição reconhecida pelo respectivo sistema de ensino.

Clique aqui e acesse o edital.

Como serão as provas do concurso MP PB?

As provas estão previstas para 21 de maio de 2023, em João Pessoa, capital da Paraíba. Os candidatos serão submetidos a uma prova com 03 horas de duração nos diferentes turnos:

Turno da manhã: para o cargo de Técnico Ministerial;

para o cargo de Técnico Ministerial; Turno da tarde: para o cargo de Analista Ministerial.

Vale lembrar que a avaliação será composta de conhecimentos gerais e específicos.

Funções dos cargos

Veja as atribuições de acordo com o cargo:

Analista Ministerial: Analista de Sistemas – Administrador de Banco de Dados: Prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a laboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade; especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.

Prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a laboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade; especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo. Analista Ministerial: Analista de Sistemas – Desenvolvedor: Prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade; especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.

Prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade; especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo. Analista Ministerial: Assistente Social: Prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade; especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.

Prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade; especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo. Analista Ministerial: Psicologia: Prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade; especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.

Prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade; especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo. Técnico Ministerial: Prática de atos de suporte aos órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração de minutas de relatório, estudos e pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos de Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes e tal atividade; especificamente, atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.