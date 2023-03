Concurso Paranapanema (SP): edital oferece vagas para área da educação; nível médio e superior

A Prefeitura do município de Paranapanema, no estado de São Paulo, recebe a partir desta quarta-feira, 29, as inscrições para concurso público que visa contratação de profissionais de nível médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diversos cargos dentro da área da educação do município.

Os salários vão de R$ 1.443,70 a R$ 4.809,62 mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é a CMM Concursos.

Vagas e salários Concurso Paranapanema – SP

Ao todo, a Prefeitura de Paranapanema – SP oferece 14 vagas para contratação imediata, além das vagas para formação de cadastro reserva.

Desse total de vagas, 14 são para cargos de nível médio ou técnico e nove para carreiras de nível superior.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Diretor de Trânsito – 1 vaga;

Monitor de Escola – 1 vaga;

Secretário de Escola – 1 vaga.

Nível superior completo

Professor de Educação Especial – AEE – 1 vaga;

Professor de Educação Básica I – 1 vaga;

Professor de Educação Básica II – Educação Física – 1 vaga;

Professor de Educação Básica II – Artes – 1 vaga;

Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa – 1 vaga;

Professor de Educação Básica II – História – 1 vaga;

Professor de Educação Básica II – Geografia – 1 vaga;

Coordenador Pedagógico – 1 vaga;

Diretor de Escola – 1 vaga;

Vice Diretor de Escola – 1 vaga;

Supervisor de Ensino – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Paranapanema – SP variam entre R$ 1.443,70 a R$ 4.809,62 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho entre 40 a 44 horas semanais ou R$ 16,29 hora aula a R$ 19,53 hora aula.

Para concorrer a uma das vagas do concurso da Prefeitura de Paranapanema – SP é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Concurso Paranapanema – SP



Você também pode gostar:

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Paranapanema – SP entre os dias 29 de março de 2023 a 9 de abril de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da CMM Concursos.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 45,00 a R$ 60,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Atribuições de cargo Paranapanema – SP

Confira a seguir as principais funções de acordo com o cargo:

Diretor de Trânsito

Assessorar a equipe responsável em dar cumprimento à legislação e às normas de trânsito.

Monitor de Escola

Executar atividades diárias de recreação com crianças e adolescentes, assim como, realizar trabalhos educacionais de artes diversas, como aulas de dança, artesanato, artes marciais.

Secretário de Escola

Executar tarefas relativas à anotação, redação, digitar e organização de documentos e a outros serviços escolares, como: recepção, registro de compromissos e informações, principalmente junto aos cargos diretivos da escola, procedendo segundo normas específicas rotineiras ou de acordo com seu próprio critério, para assegurar e agilizar fluxo de trabalhos administrativos da escola.

Professores

Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da unidade escolar;

Utilizar metodologias através de ações que garantam o ensino e a aprendizagem dos alunos.

Coordenador Pedagógico

Assessorar e coordenar as atividades pedagógicas da unidade escolar, de modo que haja a articulação e mobilização da equipe escolar na construção, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola.

Diretor de Escola

Acompanhar todas as atividades pedagógicas e administrativas inerentes à sua unidade escolar;

Gerenciar toda a política educacional na unidade escolar.

Vice Diretor de Escola

Atuar em colaboração com o diretor de escola e substituí-lo em suas ausências e impedimentos na direção de todas as atividades pedagógicas e administrativas inerentes à unidade escolar e comunidade.

Supervisor de Ensino

Supervisionar as atividades pedagógicas e administrativas das escolas ou CEIs de sua competência, de acordo com o nível e modalidade de ensino;

Supervisionar e garantir ações baseadas na avaliação das propostas pedagógicas das escolas sob sua competência, de acordo com os níveis e modalidades de ensino.

Etapas concurso Paranapanema – SP

O concurso público para a Prefeitura de Paranapanema – SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 30 de abril de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições completas de cada cargo.