Concurso Perito SE: últimos dias de inscrição; 60 vagas para nível médio e superior

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe tem somente até o dia 06 de março, próxima segunda-feira, para efetivar a participação no certame.

O concurso visa o preenchimento de vagas para o cargo de perito criminalista, de nível superior, além de oferecer vagas para papiloscopista, médico legal e uma vaga para cargo de nível médio.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto Idecan.

Os salários oferecidos pela SSP SE chegam a R$ 4,5 mil.

Vagas e salários Concurso SSP SE

A SSP – SE oferece 60 vagas para contratação efetiva e imediata de profissionais com nível médio e superior. O edital também prevê formação de cadastro reserva.

As vagas são destinadas a cidade de Aracaju.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível médio

Agente Técnico da Necropsia – 1 vaga;

Nível superior

Papiloscopista – 10 vagas;

Perito criminalista – Ciências Contábeis ou Econômicas – 3 vagas;

Perito criminalista – Engenharia Elétrica, Engenharia de Redes de Comunicação ou Engenharia de Telecomunicações – 3 vagas;

Perito criminalista – Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Informática, Tecnologia de Processamento de Dados ou Sistema de Informação – 5 vagas;

Perito criminalista – Engenharia Agronômica ou Engenharia Florestal – 2 vagas;

Perito criminalista – Farmácia, Bioquímica, Biomedicina ou Biologia – 7 vagas;

Perito criminalista – Engenharia Civil, Matemática ou Física – 4 vagas;

Perito criminalista – Engenharia Química, Química Industrial ou Química – 4 vagas;

Perito criminalista – Engenharia Mecânica ou Engenharia Mecatrônica – 3 vagas;

Perito criminalista – Medicina Veterinária – 2 vagas;

Perito Médio Legal – Geral – 13 vagas;

Perito Médico Legal – Patologia – 20 vagas;

Perito Odonto Legal – 1 vaga;

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

O salário oferecido pela Secretaria de Segurança Pública de Sergipe varia de R$ 1.887,16, para o cargo de nível médio e para o cargo de papiloscopista. Já os cargos de nível superior, a remuneração é de R$ 4.582,58.

Inscrições Concurso SSP SE

Os interessados em participar do concurso público para a Secretaria de Segurança Pública do estado de Sergipe devem realizar a inscrição somente até o dia 06 de março de 2023, diretamente pelo site do Instituto Idecan.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 90 a R$ 180.

Etapas concurso SSP SE

O concurso público para a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva e discursiva;

Prova de títulos;

Avaliação psicológica – destinado a avaliar os aspectos de cognição, aptidões específicas e características de personalidade adequadas para o exercício do cargo pretendido, de responsabilidade do IDECAN;

Exame biomédico e toxicológico – com objetivo de apurar a higidez física e mental do candidato, de responsabilidade do IDECAN;

Sindicância da vida pregressa – através de investigação social destinada a verificar a idoneidade do candidato, sob os aspectos moral, social e criminal, que deve ser irrepreensível e inatacável, adequada ao que se espera dos cargos de carreira das atividades periciais, de responsabilidade da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE);

Curso de formação e treinamento profissional.

O Curso de Formação e Treinamento Profissional poderá ser realizado em turmas, distribuídas na Academia de Polícia Civil de Sergipe – ACADEPOL/SE e/ou nas demais Unidades do Sistema de Segurança, a serem divulgadas na convocação.

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 09 de abril de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático e as atribuições cargo para a SSP SE.