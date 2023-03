Concurso Petrobras: último dia inscrição; 1.129 vagas para nível técnico

Ainda dá tempo de se inscrever para o concurso Petrobrás. Os interessados em concorrer a uma das vagas ofertadas para nível técnico têm até às 18h desta sexta-feira, dia 17 de março, para realizar a inscrição diretamente pelo site do Cebraspe, banca responsável pela organização do certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 62,79 para todos os cargos.

Os candidatos que solicitaram a isenção da taxa já podem conferir a situação final pelo site da banca.

O concurso Petrobrás oferece 1.129 vagas, distribuídas entre oportunidades imediatas e formação de cadastro reserva. Os candidatos devem comprovar nível médio/técnico para concorrer a uma das vagas.

O salário oferecido pela Petrobras é de R$ 5.563,90.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível Médio / Técnico

Enfermagem do Trabalho – 5 vagas;

Inspeção de Equipamentos e Instalações – 11 vagas;

Logística de Transportes – Controle – 6 vagas;

Manutenção – Elétrica – 41 vagas;

Manutenção – Instrumentação – 55 vagas;

Manutenção – Mecânica – 66 vagas;

Operação – 114 vagas;

Operação de Lastro – 24 vagas;

Projetos, Construção e Montagem – Elétrica – 4 vagas;

Projetos, Construção e Montagem – Mecânica – 5 vagas;

Segurança do Trabalho – 36 vagas;

Suprimento de Bens e Serviços – Administração – 6 vagas;

A Petrobras retificou o edital para a inclusão da formação em Técnico de Transporte Aquaviário com uma das qualificações aceitas para as oportunidades já existentes na especialidade de Logística de Transportes e Controle, que conta com 6 vagas efetivas disponíveis.

Os demais requisitos e vagas ofertadas pela estatal não sofreram alterações. Clique aqui para ler a retificação.

Vale citar ainda que do total de vagas oferecidas, 8% delas são destinadas a candidatos com deficiência e outras 20% são reservadas aos candidatos que se autodeclararem como negros no momento da inscrição.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado(a) pelo estatuto de igualdade entre brasileiros(as) e portugueses(as), com reconhecimento de direitos e obrigações civis e de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil por meio do Decreto nº 3.927/2001. 4.2;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino;

Ter, na data de admissão ou readmissão, idade mínima de dezoito anos completos;

Não ter 75 anos de idade ou mais, desde que tenha cumprido o tempo mínimo de contribuição estabelecido para fins de aposentadoria, conforme estabelecido pelo § 16º do artigo 201 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da ênfase, que será comprovada por meio de exames específicos, conforme previsto no subitem 10.1 deste edital;

Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração oriundos de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal.

Etapas concurso Petrobras 2023

O concurso público para Petrobras avaliará os candidatos unicamente por meio de Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 30 de abril de 2023. A prova será aplicada em todos os estados, além do Distrito Federal.

O candidato terá que responder 100 questões de múltipla escolha, sendo 40 de conhecimentos básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 de conhecimentos específicos.

Para ser considerado aprovado, o candidato deve obter nota igual ou superior a 30 no conjunto de questões, sendo que para a prova de conhecimentos básicos é exigido nota igual ou superior a 8 e para a prova de conhecimentos específicos nota igual ou superior a 18.

O resultado final da seleção está prevista para ser divulgada no dia 10 de julho de 2023.

O concurso terá validade de um ano, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo oferecido no concurso Petrobras 2023.