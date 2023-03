Concurso PF Administrativo: diretor-geral fala sobre novo edital

O concurso PF Administrativo ( Polícia Federal) está na mira e pode ser liberado a qualquer momento. As informações são do diretor-geral da Polícia Federal (PF), delegado Andrei Rodrigues.

Andrei citou sobre a pretensão de realizar um novo certame e comentou sobre a prorrogação do prazo de validade do último concurso, realizado em 2021, para possibilitar a convocação dos excedentes.

“Prorrogamos a validade do último concurso público para permitir a convocação dos chamados excedentes e assim como proporemos brevemente a realização de concurso público para servidores administrativos.”

As declarações foram realizadas durante o discurso do diretor na cerimônia de posse dos novos dirigentes da Superintendência da PF em Minas Gerais.

Quando foi o último concurso PF Administrativo?

O último concurso PF Administrativo aconteceu em 2013 e foram ofertadas 534 vagas. Segundo levantamentos, 300 mil pessoas se inscreveram neste certame. Os candidatos foram avaliados mediante prova objetiva e discursiva.

Novo concurso PF

O novo edital está sendo levado a sério pelo atual governo. Entretanto, Dino deixa claro de que não há prazos. O concurso anterior trouxe 1.500 vagas com remunerações iniciais de R$12.980,50 para agente, escrivão e papiloscopista e de R$24.150,74 para delegado. As provas aconteceram em 2021.

O ministro também citou sobre o reajuste dos servidores da área da Segurança Federal. Sobre o assunto, disse: “Tenho conversado dentro do governo, enfatizando a necessidade de nós abrirmos esse diálogo com as instituições representativas das classes, e aí eu me refiro as policias da União e também a Polícia do DF. (…) esse tema está na pauta e haverá uma solução quando no ponto de vista fiscal for possível“.

Lula fala sobre mudanças na corporação

O concurso PF ( Polícia Federal) pode ter edital com dias contados. Isso porque, Luiz Inácio Lula da Silva, novo presidente eleito, já tem uma lista de mudanças para a corporação.

Inicialmente, foi falado sobre a necessidade de reforços, o que fundamenta e fortalece a realização de um novo certame. De acordo com o cronograma da equipe de transição, as medidas devem ser implementadas já na primeira semana de 2023, segundo o Jornal O Globo.

A PF contará com uma nova estrutura, dessa vez, com o olhar direcionado ao combate de crimes ambientais. Além disso, há especulações de que o grupo passe por modificação e se transforme em similar ao FBI.

Com a mudança, o foco será determinado para: combate do crime organizado, crimes financeiros, ambientais e corrupção, dentre outras atividades da polícia judiciária da União.

Mediante todas as possíveis decisões, inclusive, no que se refere à mudança das estruturas internas da corporação, tudo indica que o edital do concurso não deva demorar de sair.

Desde Junho, Lula citou sobre a necessidade da realização de novas seleções e contratação de profissionais. Em entrevista, disse: “Porque, primeiro, precisamos saber qual será o papel do Exército. Porque embora o Exército não tenha papel de polícia, é preciso que a gente rediscuta, pra saber qual o papel do Exército ao cuidar das nossas fronteiras. Segundo, qual o papel da Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal precisa fazer concurso, precisa ter mais policiais, porque precisamos de mais gente ocupando nossas fronteiras”.

Outros certames previstos

Mais um concurso Policial PE ( Pernambuco) pode chegar a qualquer momento. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, confirmou que o estado está com olhar voltado para novas contratações, com isso, vai realizar novos certames para recompor o quadro de servidores.

Raquel deixou claro que como a falta de efetivo atinge Pernambuco há muitos anos e que a realização de próximos editais de concurso Policial PE já estão em estudos.

Vagas previstas para o concurso Policial PE

Novas seleções estão sendo faladas desde gestões anteriores. Paulo Câmara, ex-governador do estado, tinha autorizado novos certames em setembro de 2022. Na ocasião, anunciou que seriam 4.741 vagas e distribuídas da seguinte forma:

Polícia Militar

2.400 vagas para praças

180 oficiais

Corpo de Bombeiros

Polícia Civil

1.200 agentes

300 escrivães

50 peritos papiloscopistas

47 delegados

Polícia Científica

50 peritos criminais

50 médicos legistas

60 agentes de medicina legal

4 agentes de perícia criminal

Houve muita expectativa para liberação dos editais do concurso Policial PE no ano passado, contudo, não teve orçamento suficiente para realização de novos certames, segundo a deputada Gleide Ângelo.

É importante destacar também que o último concurso Policial PE para a Polícia Civil foi realizado em 2016 e foi destinado ao provimento de 650 vagas para Agente, Escrivão e Delegados. Já os últimos concursos para a Polícia Militar (560 vagas) e Corpo de Bombeiros (300 vagas) foram realizados nos anos de 2018 e 2017, respectivamente. Entretanto, o o último certame para a Politec PE (316 vagas) foi realizado em 2016.