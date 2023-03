Concurso Piracicaba (SP): edital oferece 50 vagas para cargo de escriturário nível médio

A Prefeitura de Piracicaba, no estado de São Paulo, está com inscrições abertas para concurso público que visa o preenchimento de 50 vagas para contrato imediato para o cargo de escriturário.

As vagas contemplam candidatos com nível médio.

Os salários da Prefeitura de Piracicaba – SP chegam até R$ 2,6 mil.

A banca responsável pelo concurso público é a Fundação Vunesp.

Vagas e salários Piracicaba – SP

A Prefeitura de Piracicaba oferece 50 vagas para o cargo de escriturário. Deste total de vagas, 20% são destinadas a candidatos que se auto declararem como negros e pardos e outras 5% das vagas são reservadas para candidatos com deficiência.

O salário oferecido pela Prefeitura de Piracicaba – SP é de R$ 2.621,19 para uma jornada de trabalho de 200 horas mensais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições Piracicaba – SP

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Piracicaba – SP devem realizar a inscrição até o dia 5 de abril de 2023, diretamente pelo site da Vunesp, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 67,90.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da Fundação Vunesp até o dia 7 de março de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Atribuições de cargo Piracicaba – SP

Confira a seguir as principais funções do escriturário:

Escriturário

Datilografar ou digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo as exigências de padrões estéticos, baseando-se nas minutas fornecidas para atender as rotinas administrativas;

Recepcionar pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem tratados, objetivando prestar-lhes as informações desejadas;

Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os por assunto, em ordem alfabética, visando a agilização de informações;

Efetuar controles relativamente complexos, envolvendo interpretação e comparação de dois ou mais dados, conferência de cálculos de licitações, controle de férias, contábil ou outros tipos similares de controle, para cumprimento das necessidades administrativas;

Efetuar cálculos utilizando fórmulas e envolvendo dados comparativos: cálculos de juros de mora, correção monetária e outros;

Atender e efetuar ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina ou prestando informações relativas aos serviços executados;

Operar e conservar equipamentos de reprodução xerográfica, de fac-símile e microcomputadores;

Controlar o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio, com a finalidade de encaminhá-la ou despachá-la para pessoas interessadas;

Redigir memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples, observando os padrões estabelecidos para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação administrativa;

Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Etapa concurso público Piracicaba – SP

O concurso público para a Prefeitura de Piracicaba – SP contará unicamente com a etapa de Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Sobre a prova

Avaliará o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo, de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo II do Edital, e será composta de questões de múltipla escolha com cinco (5) alternativas cada uma.

As provas deste Concurso Público serão realizadas no município de Piracicaba – S.P.

Caso haja impossibilidade de aplicação das provas no município de Piracicaba – S.P, por qualquer que seja o motivo, a Fundação VUNESP ou a Prefeitura Municipal de Piracicaba, poderão aplicá-las em municípios vizinhos.

O candidato somente poderá realizar as provas na data, no horário/turma e no local constante do respectivo Edital de Convocação.

Toda convocação oficial – para realização de todas as provas e até a homologação deste Concurso Público – será feita por meio de Edital de Convocação a ser publicado na imprensa oficial do município de Piracicaba – S.P., sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publicações, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento para justificar a sua ausência ou atraso para realização das fases.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 7 de maio de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.