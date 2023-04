Concurso PM MG: inscrições encerram hoje (30); 2.821 vagas para soldado

Ainda dá tempo de se inscrever no concurso da PM MG. O prazo de inscrições encerra nesta quinta-feira, 30, mas os interessados tem até o final do dia para efetuar a participação no certame.

Para isso, basta acessar o site da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e realizar o passo a passo da inscrição.

Ao todo, a corporação oferece 2.821 vagas (masculino e feminino) destinadas para o Curso de Formação de Soldados (CFSd) para o ano de 2023.

A remuneração inicial para o cargo de soldado 2º classe é de R$ 4.360,83.

Vagas e salários Concurso PM MG

A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PM MG) irá contratar por meio de concurso público 2.821 soldados para compor o Quadro de Praças da Policia Militar – QPPM da Polícia Militar de Minas Gerais – PM MG.

Desse total, 2.538 vagas são destinadas a candidatos do sexo masculino e outras 283 vagas para candidatos do sexo feminino.

As vagas são destinadas para as cidades de:

Belo Horizonte;

Juiz de Fora;

Uberaba;

Lavras;

Divinópolis;

Governador Valadares;

Uberlândia;

Patos de Minas;

Montes Claros;

Ipatinga;

Barbacena;

Curvelo;

Teófilo Otoni;

Unaí;

Pouso Alegre / Extrema;

Poços de Caldas;

Sete Lagoas;

A remuneração básica inicial para o Soldado de 2ª Classe é atualmente de R$ 4.360,83. Após a formação, o soldado deverá cumprir carga horária de trabalho de 40 horas semanais.

O Soldado 2ª Classe fará jus, durante o período do curso, à remuneração, abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, conforme legislação em vigor.

O curso terá previsão de duração de nove meses, em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva e atividades escolares extraclasse após as 18h, inclusive aos sábados, domingos e feriados, podendo sofrer alterações conforme o interesse público e a conveniência administrativa.

Requisitos para vaga Concurso PM MG

Para concorrer a uma das vagas de soldado da PM MG o candidato deve ter nível superior completo, além de atender as demais exigências de edital, como as que seguem abaixo:

ser brasileiro(a);

ter nível superior de escolaridade;

estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

ter entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos de idade;

ter Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo na categoria “B”;

possuir idoneidade moral;

ter altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros);

ter sanidade física e mental;

ter aptidão física;

ser aprovado em avaliação psicológica;

não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar.



Inscrições Concurso PM MG

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso público da PM MG devem realizar a inscrição no período de 01 de março de 2023 a 30 de março de 2023, diretamente pelo site da PM MG.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 101.

Vale destacar que o boleto referente ao pagamento da taxa de inscrição deve ser pago até o dia 31 de março, sexta-feira.

Etapas concurso PM MG

O concurso público da PM MG será composto pelas seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Exame de saúde, de caráter eliminatório; Avaliação psicológica, de caráter eliminatório; Avaliação física militar, de caráter eliminatório; Investigação social, de caráter eliminatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 07 de maio de 2023.

A prova objetiva contará com questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, literatura, raciocínio lógico matemático, noções de língua inglesa, noções de direito e noções de direitos humanos.

A prova objetiva será realizada nas cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba, Lavras, Divinópolis, Governador Valadares, Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Ipatinga, Barbacena, Curvelo, Teófilo Otoni, Unaí, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Sete Lagoas.

Ao final das etapas, o candidato aprovado ainda deve participar do curso de formação para ingresso nas forças de segurança do estado.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso PM MG 2023.