Concurso Polícia Científica PR: última semana de inscrição; vagas para nível médio; não perca!

As inscrições do concurso Polícia Científica PR ( Paraná) estão chegando ao fim. Os interessados deverão se inscrever até 30 de março de 2023, pelo portal da banca, Instituto AOCP. A taxa é de R$ 120.

Ao todo são 16 vagas imediatas, além de possibilidade de formação de cadastro reserva. As vagas são distribuídas entre cargos de nível médio/técnico de formação, com remuneração inicial de R$ 4.323,44.

Vagas concurso Polícia Científica PR

Ao todo são 16 vagas mais CR. Confira a tabela:

Nível médio/técnico

CARGOS VAGAS SALÁRIO INICIAL* Auxiliar de Necropsia 09 R$ 4.323,44 Auxiliar de Perícia 07 R$ 4.323,44

Vale lembrar que os aprovados do concurso Polícia Científica PR ainda receberão o auxilio alimentação de R$ 600.

Quais serão as etapas concurso Polícia Científica PR?

Além da fase objetiva marcada para o dia 07 de maio, os candidatos ainda serão avaliados por meio da prova de redação, aptidão física, etapa psicológica, visita técnica, investigação social e avaliação de títulos.

A Prova Objetiva deste concurso Polícia Científica PR, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 80 (oitenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada, sendo 1 (uma) única a correta.

O candidato que não conseguir alcançar pontuação mínima de 50% será eliminado. A Prova de Redação, realizada juntamente à Prova Objetiva, será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de textos.

Por sua vez, o Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório e o candidato, será realizado na cidade de Curitiba. O candidato será considerado APTO ou INAPTO. Os exercícios cobrados serão 03:

Impulsão horizontal;

Barra fixa; e

Corrida 12 minutos.



De acordo com o edital, a Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, é o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo e função.

A visita técnica tem por objetivo oportunizar ao candidato conhecer a estrutura física, pessoal e rotinas de trabalho

relacionadas ao cargo. A fase pode ser realizada nas cidades de: Curitiba, Londrina e Cascavel.

Vale destacar que, segundo o edital, a Investigação Social, de caráter eliminatório, será realizada de forma remota. Esta fase terá início logo após a divulgação do resultado da Avaliação Psicológica, contudo, o período para a entrega da documentação necessária para esta fase será divulgado em data oportuna. A Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, será realizada de forma remota.

A avaliação médica é a última fase e vai contar com de caráter eliminatório, será realizada preferencialmente de forma remota, através da análise dos exames e atestados médicos requeridos para esta fase.

Clique aqui e acesse o edital completo.

Requisitos

Confira os requisitos dos cargos ofertados neste edital:

Auxiliar da Perícia Oficial – Auxiliar de Necropsia

Realizar serviços relativos à necropsia sob a orientação dos Legistas, objetivando detectar a causa mortis para possibilitar as investigações policiais e fornecer subsídios para ao Poder Judiciário;

Realizar a dissecação de músculos, artérias, nervos, articulações e quaisquer outros elementos do corpo humano, assim como efetuar abertura do crânio, da cavidade torácica e abdominal, sempre sob a orientação do Médico Legista;

Prestar colaboração efetiva e continuada aos Médicos Legistas no decurso dos trabalhos de necropsia, atendendo às solicitações e determinações;

Auxiliar nos trabalhos de necropsias e de exumações no necrotério ou fora dele;

Registrar o movimento de entrada e saída de cadáveres em sistemas manuais e/ou informatizados conforme protocolos do cadastro e liberação de corpos adotados pela Instituição, pesando e medindo-os…

Auxiliar da Perícia Oficial – Auxiliar de Perícia

Conduzir viaturas caracterizadas da Polícia Científica para realizar a coleta de corpos em locais de crime, assim como o traslado de cadáveres de locais de morte ou hospitais ou de quaisquer outros lugares à sede da Instituição ou a outros, conforme ordens e orientações dos Chefes de Plantão ou superiores;

Retirar os corpos das viaturas na chegada às Seções Médico-Legais e auxiliar na identificação, tomada de peso, estatura e na realização de demais protocolos de cadastramento e/ou liberação, inclusive entrega de Boletins que acompanham os cadáveres;

Elaborar Boletim de Ocorrência do IML do local do evento contendo todas as circunstâncias do fato, e, quando possível, nomes de testemunhas e de policias presentes;

Solicitar o preenchimento de Ficha Hospitalar de Preenchimento Obrigatório do IML quando do traslado de corpos provenientes de hospitais, clínicas ou qualquer instituição de saúde.

Outros cargos

Conheça os outros cargos no órgão:

Médico Legista : Graduação em medicina e registro no respectivo órgão de classe. Carteira Nacional de Habilitação B.

: Graduação em medicina e registro no respectivo órgão de classe. Carteira Nacional de Habilitação B. Perito Criminal : Graduação de nível superior na área da especialidade escolhida. Carteira Nacional de Habilitação B.

: Graduação de nível superior na área da especialidade escolhida. Carteira Nacional de Habilitação B. Odontolegista : Graduação em Odontologia e registro no respectivo órgão de classe. Carteira Nacional de Habilitação B.

: Graduação em Odontologia e registro no respectivo órgão de classe. Carteira Nacional de Habilitação B. Toxicologista e Químico Legal: Graduação em Farmácia ou Biomedicina. Carteira Nacional de Habilitação B.

Graduação em Farmácia ou Biomedicina. Carteira Nacional de Habilitação B. Auxiliar de Necropsia : 2º Grau completo e curso técnico em área de Ambiente ou Saúde. Carteira Nacional de Habilitação B.

: 2º Grau completo e curso técnico em área de Ambiente ou Saúde. Carteira Nacional de Habilitação B. Auxiliar de Perícia: 2º Grau completo e curso técnico em área de Ambiente e Saúde, Controle e Processos Industriais, Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Produção Industrial, Recursos Naturais ou Segurança. Carteira Nacional de Habilitação B.