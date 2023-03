Concurso Policial: veja lista de 9 editais abertos e previstos para o mês de março!

Se você busca informações sobre concurso policial, trouxemos detalhes, assim como, editais abertos e previstos para área de Segurança Pública.

As oportunidades são para várias regiões do país e os salários podem chegar a R$ 12 mil. Confira as vagas e não perca a chance

Concurso Policial com editais abertos

Conheça os cargos, vagas e áreas que estão ofertando estas oportunidades.

Concurso PMDF

O certame Polícia Militar do Distrito Federal está com edital aberto para provimento de 2.100 oportunidades para cargo de Soldado. É importante pontuar que as inscrições iniciam no dia 7 de março e seguem até 10 de abril de 2023, por meio do site da banca organizadora, Instituto AOCP.

A taxa de cadastro corresponde a R$ 85,00. As provas serão aplicadas em 21 de maio de 2023.

Já o salário inicial será de até R$ 6,9 mil. Além disso, os candidatos precisam seguir estes requisitos:

Ter, no mínimo, 18 anos de idade;

Ter, no máximo, 30 anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição;

Ter a altura mínima de 1,65m para os candidatos do sexo masculino, e 1,60m para os candidatos do sexo feminino;

Conclusão de curso de nível superior.

Concurso PMMG

Outra oportunidade para o concurso policial é o do PMMG (Polícia Militar de Minas Gerais). Nesta ocasião, são ofertadas 3.001 vagas e distribuídas da seguinte forma:

180 vagas para Oficial

2.821 vagas para Soldado

Os salários iniciais são atrativos e chegam ao valor de R$ 7.175,30. Vale destacar que as inscrições poderão ser feitas por meio do portal da própria PMMG, nestas datas:

1/3/2023 a 30/3/2023 (Soldado)

3/4/2023 a 3/5/2023 (Oficial)

A taxa de participação varia a depender do cargo sendo de:

R$ 101,00 para Soldados e R$ 220,00 para Oficiais.

Os requisitos exigidos dos interessados são:

Nível superior em qualquer área (Soldado)

Nível superior em Direito (Oficial)

Idade entre 18 e 30 anos;

Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo na categoria “B”;

Altura mínima de 1,60m

Não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar.

As provas objetivas estão marcadas para dias diferentes, sendo 7 de maio (Soldado) e 4 de junho (Oficial).

Concurso Policial – Científica GO

O edital do concurso Polícia Científica GO está aberto! Ao todo estão sendo ofertadas 212 vagas para os cargos de: Auxiliar de Autópsia e Perito Criminal em diversas áreas.

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 3 de março e 9 de abril, por meio do site da Iades, banca organizadora responsável pela seleção.

As remunerações iniciais são atrativas e podem chegar ao valor de R$ 12 mil. Já as provas, estão marcadas para os dias 7 e 21 de maio, a depender do cargo pretendido.

Os requisitos de escolaridade varia a depender do cargo. Para Auxiliar de Autópsia é preciso nível fundamental. Já para o cargo de Perito Criminal, é necessário possuir nível superior nas seguintes áreas:

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Biblioteconomia

Biomedicina

Ciências Atuariais

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Ciência da Computação

Ciências Econômicas

Direito

Engenharia

Estatística

Farmácia

Física

Fonoaudiologia

Geologia

Informática

Matemática

Medicina Veterinária

Mineralogia

Psicologia

Química

Química Industrial

Concurso Bombeiros RJ

O edital do concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro para preenchimento de 800 vagas para Soldado e 3º Sargento está aberto.

As inscrições poderão ser realizadas até 12 de março, através do site da banca IUDS. A taxa é no valor de R$ 61,50.

Os aprovados terão remuneração inicial de até R$ 5 mil e as provas, estão marcadas para o dia em 21 de maio de 2023. Para se inscrever é preciso seguir os requisitos de idade, os candidatos deverão ter idade mínima de 18 anos no momento da nomeação e até 32 anos de idade no dia de abertura das inscrições.

Concurso Perícia SE

Outra oportunidade de concurso policial é para a Perícia SE, que oferece 60 vagas destinadas para diversas especialidades.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 6 de março, no site do Idecan, banca organizadora do certame.

As provas estão marcadas para serem aplicadas em 9 de abril e os aprovados farão jus a salários que podem chegar a R$ 13,2 mil.

Concurso PMMG Saúde

O concurso PMMG para área da Saúde também foi publicado e oferta ao todo 169 vagas para as carreiras de Oficial e Praça Especialista. As provas estão marcadas para o dia 21 de maio e os candidatos serão avaliados mediante várias fases. Aos aprovados, os salários podem chegar a R$11.037,14.

As inscrições iniciam no dia 20 de março e seguem disponíveis até o dia 19 de abril de 2023, no site da PMMG, banca própria.

Concurso Policial com editais previstos

Concurso PM SC

O certame da Polícia Militar de Santa Catarina está iminente. Espera-se que sejam ofertadas 500 vagas para Praças e 50 vagas para Oficiais. O Cebraspe foi a banca escolhida para comandar a seleção.

Para concorrer a uma das oportunidades, é necessário que os candidatos apresentem os seguintes requisitos que variam de acordo com o cargo:

nível superior em qualquer área (Praça);

nível superior em Direito (Oficial);

Altura mínima de 1,65m (homens) e 1,60, (mulheres);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de qualquer categoria ou Permissão para Dirigir (PPD) válidas na data da matrícula;

Idade mínima de 18 e máxima de 30 anos.

Concurso PMERJ

Espera-se que o certame da Polícia Militar do Rio de Janeiro oferte 2 mil vagas para Soldado. A Ibade vai ser responsável pela seleção o contrato vai ser formalizado em breve. As remunerações serão de R$ 4.942,00.

Os requisitos são cobrados os seguintes pontos:

Idade mínima de 18 anos e máxima de 32 anos;

Nível médio de formação.

Para candidatos do sexo masculino, ter altura mínima de 1,65m; para candidatos do sexo feminino de 1,60m.

Concurso policial – PM AP

A Polícia Militar do estado do Amapá deve ofertar o total de 400 vagas para Oficial. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) e conta com remunerações iniciais que chegam em R$ 8,2 mil. Os requisitos estabelecidos para inscrição são:

Nível superior em qualquer área;

Idade mínima de 18 e máxima de 35 anos;

Altura de 1,60 para homens e 1,55m para mulheres.

